Leer je Vriend Goed Kennen: 300 Vragen om te Stellen

Mannen kunnen gesloten zijn als het gaat om praten en conversatie, met veel antwoorden van één woord. Soms kan het voelen als trekken aan een dood paard. Hopelijk helpen deze vragen. Maar je zult ook veel vervolgvragen moeten stellen. Of hem op zijn minst aanmoedigen om je meer gedetailleerde antwoorden te geven.

Natuurlijk zijn er mannen die graag over zichzelf praten en maar door blijven kletsen. Voor deze mannen zijn deze vragen geweldig om het gesprek te sturen en wat inzicht te krijgen in wat voor persoon hij werkelijk is.

Echt elke man is anders, sommige vragen zullen bij sommige vriendjes geweldig werken, maar bij andere vriendjes helemaal niet. Je zult moeten kijken welke vragen volgens jou het beste werken voor je vriendje en op welke vragen je echt het antwoord wilt weten. Dus laten we beginnen!

De beste vragen om te stellen aan je vriend

1. Waarvoor ben je te streng voor jezelf?

Deze laat je weten aan welke normen hij zichzelf houdt. Want als hij zichzelf aan een norm houdt, is de kans groot dat hij verwacht dat andere mensen ook aan die norm voldoen.

Ook, als hij hard is voor zichzelf over veel dingen, betekent dat waarschijnlijk dat hij meer gedreven is om te slagen. Als hij nergens streng voor is, betekent dat waarschijnlijk dat hij super laid back is of dat hij zichzelf niet echt wil verbeteren.

2. Wat is iets wat je heel hard hebt geprobeerd leuk te vinden, maar wat gewoon niet lukte?

Door te zien wie hem onder druk zette om te proberen dat ding leuk te vinden, kun je zien wie hij probeert te behagen. En je kunt ook zien in hoeverre hij bereid is zich tegen die persoon of groep te verzetten. Bovendien kom je meer te weten over wat hij wel en niet leuk vindt.

3. Wat maakt jou anders dan de meeste mensen?

Een geweldige vraag om aan je vriend te stellen die je laat zien hoezeer hij het gevoel heeft in de maatschappij te passen. Als ze veel noemen, zien ze zichzelf waarschijnlijk als een verschoppeling. Als ze niet veel te vertellen hebben, vinden ze waarschijnlijk dat ze vrij goed in de maatschappij passen. Met beide is niets mis, maar het is goed om te weten.

4. Welke gewoonte heb jij waarvan je denkt dat niet veel andere mensen die hebben?

We hebben allemaal rare gewoontes, tijd om er een paar van hem te ontdekken! Probeer alleen niet te veroordelend te zijn. Jij hebt waarschijnlijk ook je deel van rare gewoonten.

5. Wat overschatten of onderschatten de meeste mensen over jou?

Deze vraag gaat minder over hoe andere mensen je vriendje zien en meer over hoe ze zichzelf zien. Je kunt erachter komen hoe je vriendje denkt dat de wereld hem ziet en hoe dat contrasteert met hoe hij zichzelf ziet.

Als hij een beetje in de waan klinkt, is dat een slecht teken. Als hij nederig klinkt, is dat waarschijnlijk een goed teken.

6. Wat is iets wat je waarschijnlijk zou moeten doen, maar nooit zult doen?

Dit is een beetje een rare vraag waarop je verschillende antwoorden kunt krijgen. Prima voor een interessante gespreksstarter, want dit is hem waarschijnlijk nog nooit gevraagd. Maar wat zijn antwoord ook is, het zal waarschijnlijk behoorlijk interessant en verhelderend zijn.

7. Wat was de beste fout die je gemaakt hebt? Een fout die heel goed uitpakte.

Deze vertelt je waarschijnlijk niet veel over je vriendje, maar het is een leuke vraag om te stellen. Je krijgt waarschijnlijk een interessant verhaal te horen. En wie houdt er niet van een goed verhaal?

8. Als je alles zou laten vallen en een roadtrip zou maken, waar zou je dan heen gaan?

Deze is vergelijkbaar met de “waar zou je wonen”. Maar in plaats van uit te zoeken waar je vriendje zich wil vestigen, kun je uitzoeken van wat voor soort vakantie je vriendje houdt.

Als jullie allebei van dezelfde dingen houden, is dat altijd beter. Het betekent meer dingen om samen te doen en meer dingen om over te praten.

9. Wat zijn de mannelijkste en minst mannelijke dingen die je ooit hebt gedaan?

Dit is een leuke vraag die tot leuke antwoorden kan leiden. Je kunt er ook achter komen hoe serieus ze het begrip mannelijkheid nemen en wat dat begrip voor hen betekent.

10. Hoe denk je over huisdieren en dieren?

Deze is goed om te vragen om de eenvoudige reden dat als een van jullie dieren haat en een van hen ervan houdt, dat betekent dat een van jullie waarschijnlijk van streek zal zijn als jullie gaan samenwonen. Het is wat goede algemene info om te verzamelen en kan leiden tot een goed gesprek.

11. Wat zou de absolute perfecte dag zijn?

Dit is dus een goede vraag, want elke man zal wel een antwoord hebben. Het is dus een perfecte gespreksstarter. En je komt meer te weten over wat hij graag doet.

Als jij je kunt verdiepen in dingen die hij leuk vindt (en andersom), zul je merken dat jullie allebei veel meer plezier hebben in elkaars omgeving.

12. Wat heb je een beetje te laat geleerd?

Dit is een vraag om erachter te komen wat enkele van zijn spijtbetuigingen zijn. Wat wenst hij dat hij gedaan of geleerd had? Het geeft je een idee van waar hij in de toekomst naartoe wil.

13. Wat maakt je nerveus?

Zenuwachtig worden is een universele menselijke eigenschap. Dus waarom zoek je niet uit waar je vriendje zich ongemakkelijk bij voelt? De kans is groot dat één ding dat hem nerveus maakt het praten voor een grote groep mensen is, maar vraag hem voor meer voorbeelden als je kunt.

14. Welke film was zo triest dat je hem nooit meer zult bekijken?

Dit is een geweldige vraag om wat meer te weten te komen over hun emotionele kant. Je kunt zien wat hen echt verstikt. Of je kunt zien of ze echt niet zo emotioneel zijn. Goed om te weten hoe dan ook, want als ze nooit verstikt raken tijdens een film, verwacht dan niet dat ze in de toekomst open zullen zijn over hun eigen emoties.

15. Wat zijn de twee grootste lessen die je hebt geleerd uit vorige relaties?

Word dus niet jaloers bij deze vraag. Ja, hij heeft in het verleden partners gehad. En het is de moeite waard om over die relaties te horen, want je kunt veel te weten komen.

Je kunt veel te weten komen over wat hij van jou verwacht uit zijn vorige relaties. Je kunt ook te weten komen wat je van hem kunt verwachten en hoe hij handelt als het slecht gaat.

16. Hoe vaak voel je je volkomen afgemat?

Deze vraag is een goede indicator voor hoe gestrest hij is. Je kunt vragen waar hij moe van wordt en erachter komen waar hij het meest over stresst.

17. Als geld geen rol zou spelen, waar zou je dan wonen?

Een goede vraag om uit te vinden hoeveel jullie bij elkaar passen. Als jullie allebei op vergelijkbare plaatsen willen wonen, is dat zeker een goed teken. Maar als hij op het platteland op een koude plek wil wonen en jij in een stad op een warme plek, dan voorspelt dat niet veel goeds. Het is iets goeds om te weten als je van plan bent om langdurig samen te zijn.

18. Wie was de meest toxic persoon die je hebt gekend?

We kennen allemaal mensen die de wereld om hen heen slechter maken. Je kunt zien wat je vriend als het slechtste van het slechtste in mensen beschouwt.

Misschien verachten jullie allebei hetzelfde aspect in een persoon, of misschien ook niet. Hoe dan ook, je zult leren welke soorten gedrag hij veracht.

19. Welke onhygiënische dingen doen mensen die jou storen?

En, hoe schoon en hygiënisch is je vriendje? Als je je relatie uiteindelijk naar een hoger niveau gaat tillen, is het goed om daar eerder vroeger dan later achter te komen.

In principe als hij een lange lijst van vieze dingen heeft betekent dat waarschijnlijk dat hij behoorlijk schoon is. Als hij alleen maar zijn schouders ophaalt en zegt “Geen idee”, betekent dat waarschijnlijk dat hij minder verzorgd is.

20. Wat was het beste aan hoe je ouders je hebben opgevoed?

Ah familie, soms een gevoelig onderwerp, maar je kunt veel over iemand leren door iets over zijn jeugd te weten te komen. Vergeet niet hem het woord te laten doen, maak geen aannames, en wees nooit negatief over familie. Mensen raken snel in de verdediging als je slecht over hun familie praat.

21. Wat waren de laatste twee boeken die je gelezen hebt?

Is je vriendje een lezer? Kom erachter met deze vraag. Als jij een gulzige lezer bent en hij niet (of andersom), kan dat een probleem zijn. Maar als jullie allebei ongeveer evenveel lezen is er waarschijnlijk niets aan de hand. En wie weet leer je over een cool nieuw boek dat je kunt uitproberen.

22. Welke gewoonten heb je waar andere mensen zich aan ergeren?

Ja, vervelende gewoonten. Deze zul je van hem willen weten. Want als jullie ooit gaan samenwonen, gaan die vervelende gewoonten heel snel van schattig naar frustrerend. We hebben allemaal vervelende gewoonten, dus voel je vrij om er een paar van jou te delen en hem een voorsprong te geven.

23. Waar kijk je het meest naar uit als je oud wordt?

Dit is een leuke vraag om aan je vriendje te stellen, want je krijgt of een grappig antwoord of een serieus antwoord over hoe hij wil leven na zijn pensioen. Hoe dan ook is het een geweldige vraag om te stellen.

24. Wat is het grootste teken van zwakte bij een persoon?

Dit is echt een interessante vraag om te stellen. Hun antwoord zal je veel vertellen over hoe ze de wereld om zich heen zien. In principe zal datgene wat het teken van zwakte is, datgene zijn waar hij mensen het hardst om veroordeelt. En het tegenovergestelde van dat teken van zwakte zal iets zijn wat hij echt bewondert en ernaar streeft te zijn.

25. Wat maakt jou bozer dan nodig is?

Dit is echt een belangrijke vraag. Want je zult willen weten wat hem boos maakt, zodat je het kunt vermijden. En als je niet kunt voorkomen dat je hem boos maakt, kun je misschien beter een nieuw vriendje zoeken. Dit geldt ook voor jou, als je merkt dat je vaak boos wordt op hen, dan is de kans groot dat je je relatie wilt heroverwegen. Te veel boosheid is toxic in relaties.

Leuke vragen om te stellen aan je vriend

Welke fictieve schurk maakte dat je echte haat tegen hem voelde?

Wat is het meest stressverlichtende dat je kunt krijgen/doen voor minder dan €19?

Hoe vaak ga je een kamer binnen en vergeet je waarom je de kamer binnenging?

Als je bij je dood voor eeuwig in een kamer werd gezet met mensen die op dezelfde manier stierven, hoe zou je dan willen sterven?

Hoe zou een pretpark gevuld met je grootste angsten eruit zien? Welke attracties zou het hebben?

Hoe zou een pretpark, speciaal ontworpen om je gelukkig te maken, eruit zien?

Wat is iets waarvan je zou willen dat je nooit geleerd had hoe het gemaakt is of hoe het werkt?

Welke namen zijn voor jou verpest omdat je iemand kende die vreselijk was met die naam?

Wat is het laatste wat je gegoogled hebt?

Wat is een flauwe grap die je regelmatig gebruikt?

Wat is het vreemdste foute sms’je of telefoontje dat je hebt gekregen?

Als je onsterfelijkheid zou krijgen, maar er was één voorwaarde, wat zou je tegenhouden om onsterfelijkheid te accepteren?

Als je je voornaam zou kunnen veranderen, wat zou dan de meest epische naam zijn die je zou kunnen kiezen?

Als je een afstandsbediening zou kunnen hebben die één soort machine bedient, waar zou je dan een afstandsbediening voor hebben?

Wat is iets dat je nog altijd op één bepaalde manier doet, ook al is het ongelooflijk inefficiënt of onzinnig, omdat je het altijd zo gedaan hebt?

Wat is het coolste dat wetenschappers zouden kunnen ontdekken bij het doorzoeken van de oceaan?

Wat is het grappigste / vreemdste dat iemand dronken aan je heeft opgebiecht?

Als iemand je alles liet zetten wat je wilde op een billboard in het centrum van je stad, wat zou je dan op het billboard zetten?

Als je volledige genetische controle had over planten, wat is dan de gaafste boom die je zou kunnen maken?

Wat zijn enkele niet-traditionele toppings voor ijs die volgens jou geweldig zijn?

Hoeveel is de juiste hoeveelheid ijs om op een ijshoorntje te doen?

Als dieren net zo intelligent zouden zijn als mensen, voor welk soort banen zouden bepaalde dieren dan bij uitstek geschikt zijn?

Hebben vissen nekken?

Als je met iedereen in je land tegelijk zou kunnen spreken, welke zin zou je dan kunnen zeggen waardoor de meeste mensen je meteen zouden haten?

Als je gedwongen werd tot een danswedstrijd, op welk nummer zou je dan kiezen om te dansen?

Hoe vaak staan jouw hersenen op de automatische piloot?

Hoe denk je dat aliens er eigenlijk uit zouden zien/zijn?

Welke website bestaat niet maar zou wel moeten bestaan?

Welk oneetbaar ding zou je willen eten?

Waar is de gekste plek waar je hebt gedanst?

Wat is het pittigste dat je hebt gegeten?

Op welk dom ding ben je erg trots?

Welke overbodige producten of diensten acht je noodzakelijk?

Wat is de beste complottheorie die je ter plekke kunt verzinnen?

Wat werkt zelden zoals het zou moeten?

Wat zou de volgende vooruitgang in schoenen moeten zijn?

Van welk product ben je geschokt dat niemand een betere versie heeft gemaakt?

Als je een kaars zou kunnen maken met een willekeurige geur, wat voor soort geurkaars zou je dan maken?

Wat zou je als eerste doen als je het vermogen kreeg om te vliegen?

Waar en wanneer liet je de meest ongepaste scheet?

In welk tijdperk zou je het liefst willen leven?

Wat zou er veranderen als het sociaal aanvaardbaar was om open en eerlijk over alles te spreken?

Wat is de coolste vlag die in gebruik is?

Wat vind je het minst leuk aan de activiteit waar je het meest van houdt?

Hoe goed denk je dat je het zou doen als je twee weken in het bos verdwaald zou zijn?

Wat is je favoriete tijdverspilling?

Wat is je droomauto?

Waarover moeten mensen echt chillen?

Wat is het smerigste dat je hebt gedronken?

Welke kapsels passen bij welke persoonlijkheden?

Wat brengt je hersenen in de war telkens als je eraan denkt?

Als kleuren een smaak hadden, hoe zou elke kleur dan smaken?

Je hebt onbeperkte wensen, maar elke keer dat je een wens doet wordt datgene waar je het meest van houdt uit de wereld gewist. Hoeveel wensen doe je en wat wens je? (Nee, je kunt niet wensen dat er geen dingen uit de wereld worden gewist).

Welke gekke dingen zul je doen als je ooit rijk wordt?

Hoe zou de wereld veranderen als er genezingdrankjes bestonden?

Waarom denk je dat we dromen?

Als je voor een door jou gekozen tijdsduur van geslacht zou kunnen wisselen, zou je dat dan doen? En zo ja, hoe lang?

Van welke gebeurtenis uit het verleden wil je het liefst een opname zien?

Welk geweldig idee zou je willen uitproberen als je genoeg geld had?

Als je een sekte zou beginnen, wat voor soort sekte zou je dan beginnen?

Waarvan ben je een niet-militaire veteraan?

Welk karwei vrees je het meest?

Als oorlogen werden afgeschaft, wat zou dan de meest interessante manier zijn voor landen om hun geschillen te beslechten?

Wat is legaal maar voelt toch illegaal?

Persoonlijke vragen om te stellen aan je vriend

Welke alledaagse taak heb je onder de knie?

Welke eigenaardige of cringey dingen doe je regelmatig?

Welke eigenaardigheden heeft je lichaam?

Welke brutaal eerlijke waarheid over jezelf kun je met me delen?

Hoeveel van de slechte dingen die je overkomen zijn jouw schuld?

Hoe is het om jou te zijn?

Wanneer heb je echt je best gedaan, echt je best gedaan, en was het nog steeds niet genoeg?

Wanneer ben je het meest jezelf?

Als je leven een boek was, hoe zou dit hoofdstuk dan heten?

Wat zijn enkele ongelooflijk gewone ervaringen die je hebt gemist?

Welke stappen zou je moeten zetten om een droom te bereiken die je al heel lang hebt?

Wat wil je dat er op je grafsteen geschreven staat?

Hoe zou het eruit zien als je je potentieel volledig zou waarmaken?

Hoe nieuwsgierig ben je?

Hoe gelukkig ben je?

Waar ben je bang voor in de toekomst?

Wat aan jou maakt je het meest bang?

Wat is de ergste droom die je ooit hebt gehad?

Waar word je overdreven emotioneel van?

Wat is de snelste manier om je boos te maken?

Welke gebeurtenis heeft je het meest volwassen gemaakt als persoon?

Wat staat er op je bucketlist?

Wat is de moeilijkste waarheid die je onder ogen hebt gezien?

Hoe zou je willen dat je begrafenis eruit zou zien?

Wat maakt je het gelukkigst?

Hoe zou je eigen persoonlijke hel eruit zien?

Hoe zachtaardig ben je?

Wat is jouw favo nummer?

Hoe vecht je tegen uitstelgedrag?

Door welk vreemd ding ben je gefascineerd?

Wat aan je uiterlijk zou je veranderen als je de kans had?

Hoe gemakkelijk verander je je mening?

Bij wie voel je je ongemakkelijk als je in hun buurt bent?

In welke situaties gedraag je je het minst als jezelf?

Waar hecht je de meeste waarde aan?

Welke geluiden vervullen je met angst?

Welk woord beschrijft jou beter dan enig ander woord?

Hoe neurotisch denk je dat je bent?

Waar ben je werkelijk door geobsedeerd?

Wie of wat houdt je tegen?

Hoe vaak krijg je ruzie met mensen op internet?

Hoe avontuurlijk ben je?

Wat wil je uit het leven halen?

Hoe verzorgend ben je?

Wat is het meest alleen dat je ooit bent geweest?

Wat geeft je het gevoel dat je leeft?

Hoe goed denk je dat je emoties van anderen kunt lezen?

Wat maakt jou interessant?

Vragen over de mensen in het leven van je vriend

Hoe goed gaan jullie familieleden met elkaar om?

Wie in je leven heeft de meest positieve kijk op het leven?

Wat was je beste vriendschap die uit elkaar viel?

Tot welke stomme dingen heb je vrienden overgehaald?

Wat is het meest ongemakkelijke dat iemand tegen je gezegd heeft?

Wie in je leven is het meest waarschijnlijk een seriemoordenaar?

Wat is er gebeurd met je beste vriend van de basisschool?

Hoe vaak praat je met je uitgebreide familie?

Wat zijn enkele schandalen die in je vriendenkring zijn gebeurd?

Wie is het zwarte schaap in je familie?

Wie is de moeilijkste persoon met wie je regelmatig moet omgaan?

Wat zijn de drie belangrijkste dingen die je van je ouders hebt geleerd?

Welk geheim houdt iemand voor je verborgen, maar je weet er al alles van?

Welk plausibel nieuw gerucht kun je ter plekke bedenken over een beroemdheid of vriend in je vriendenkring?

Wanneer was er een moment dat je dacht iemand te kennen, maar diegene bleek een heel ander persoon te zijn?

Relatievragen om aan je vriend te stellen

Wat is het beste huwelijks- of relatieadvies dat je hebt gekregen?

Wat is jouw nummer één regel in een relatie?

Wat is de rol van een echtgenote?

Hoe kom je aan je ideeën over wat een goede relatie is?

Wat zijn de beste en slechtste dingen van een langdurige relatie?

Wie in jouw leven heeft de gezondste relatie met zijn of haar partner?

Wat is de beste date die we hebben gehad?

Wat is volgens jou het beste en het slechtste van jou als partner?

Hoeveel werk moet een stel steken in een sterke relatie?

Hoe serieus moet het worden voordat een getrouwd stel naar een huwelijksconsulent gaat?

Wat heb je geleerd over relaties door naar je moeder en vader te kijken?

Hoe ziet een dag uit het leven van een stel met een supergezonde relatie eruit?

Behalve vreemdgaan, wat kan een partner doen waardoor je een relatie zou beëindigen?

Wat is iets (naast uiterlijk) dat iemand kan doen om direct aantrekkelijker voor je te worden?

Vragen over het verleden van je vriend

Wat waren de keerpunten in je leven?

Wat is de pijnlijkste tekst die je ooit hebt ontvangen of verstuurd?

Welke gebeurtenis in je verleden is teruggekomen om je te achtervolgen?

Wat zijn enkele dingen die je voor je ouders verborgen hebt gehouden?

Wat was het lastigste moment dat je op school had?

Wat was het slimste dat je als kind deed?

Welke unieke spelletjes of activiteiten deed je als kind?

Wat is het vreemdste dat je hebt zien gebeuren bij een baan die je hebt gehad?

Wat was je ergste verwonding als kind?

Wat is het beroemdste dat je bent geweest?

Wat heb je gestolen?

Wat is het koudste dat je ooit bent geweest?

Als je terug kon gaan en één beslissing die je hebt genomen kon veranderen, welke beslissing zou je dan veranderen?

Wanneer was er een moment dat je het zekere voor het onzekere nam en er gewoon voor ging?

Als je hele leven werd opgenomen, maar je kon maar één uur kiezen om naar te kijken, welke scènes zou je dan terugkijken?

Wat is het meest gedenkwaardige telefoontje dat je hebt gepleegd?

Waar zijn enkele plaatsen waar je bent geweest waar je nooit meer naar terug kunt?

Welke filmtitel beschrijft jouw leven tot nu toe het beste?

Wat is iets dat je ten goede en iets dat je ten kwade heeft veranderd?

Wie heb je met opzet uit je leven geschrapt?

Wat heb je in het verleden gedaan waar mensen steeds weer over beginnen?

Wie is de aardigste persoon die je ooit hebt ontmoet?

Waar is de meest interessante verlaten plek waar je geweest bent?

Wat waren enkele van je favoriete jeugdboeken?

Wat is je mooiste herinnering?

Wat deed je toen je jonger was dat je nog steeds ineenkrimpt als je eraan denkt?

Hoeveel ben je veranderd in 5 jaar?

Wat zou je willen dat je wel/niet had gezegd?

Welk verhaal waarbij jij betrokken bent is waarschijnlijk door de meeste mensen verteld?

Wat is je ergste braakverhaal?

Wat is het meest riskante dat je ooit hebt gedaan?

Wanneer was de laatste keer dat je het echt, echt fout had over iets?

Wat is het meest ongemakkelijke dat je iemand hebt moeten vertellen?

Wat is de meest gedenkwaardige vakantie die je hebt genomen?

Vragen om te stellen over het wereldbeeld van je vriend

Wat is de vervelendste vraag die je regelmatig gesteld wordt?

Wat is volgens jou de beste periode in iemands leven?

Wat is volgens jou te sociaal aanvaardbaar geworden?

Wat is het aaibaarste dat je iemand hebt zien doen?

Welk gedrag doet je denken dat iemand veel klasse heeft?

Welke slechte ervaring zou iedereen moeten meemaken?

Waarmee zou je willen stoppen?

Wat heb je een keer met tegenzin geprobeerd en ben je daarna een diehard fan van geworden?

Waar zijn enkele plaatsen die veel beter of veel slechter zijn geworden door technologische vooruitgang?

Welke bedrijfstak ontkent dat hij verouderd is?

Welke sociale kwestie verdient meer aandacht?

Wat is de beste manier om te reizen?

Is onwetendheid zaligmakend?

Waar zou jouw perfecte plek zijn om je te vestigen?

Wat maakt iemand onwetend of intelligent?

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

Welk klein ongemak stoort je veel meer dan nodig is?

Welk advies denk je dat toekomstige mensen aan jou zouden geven?

Wat heb je online gezien dat je nog steeds achtervolgt?

Van welke leugen zou je willen dat je nooit de waarheid had geleerd?

Wat zou de ergste tekst zijn om wakker te worden en te zien?

Wat is het droevigste verhaal dat je kent uit de geschiedenis?

Wat wordt als normaal beschouwd en wordt geaccepteerd, maar zou dat eigenlijk niet moeten zijn?

Wat zijn enkele van jouw persoonlijke tips om een opmerkelijk leven te leiden?

Wat is de ergste emotie?

Wat nemen mensen het vaakst voor lief?

Welke quote ben je zat om te horen?

Wat zou je kind moeten doen om door jou verstoten te worden?

Wat was het meest intrigerende internetmysterie dat je bent tegengekomen?

Wanneer is het beter om eerst te handelen en later om vergeving te vragen?

Wat verbaast je dat veel mensen niet weten hoe het moet?

Wat was de grootste leugen die je leraren je vertelden toen je op school zat?

Wat is iets dat je hebt geprobeerd dat de hype niet waarmaakt, ook al lijken andere mensen er om de een of andere reden gek op te zijn?

Wat zou je willen dat iemand je had verteld, zodat je het niet op de harde manier hoefde te leren?

Wat is het domste wat veel mensen geloven?

Wanneer was de laatste keer dat je je perceptie van de werkelijkheid op een belangrijke manier voelde verschuiven?

Wie in je omgeving heeft een overtuiging waaraan hij of zij vasthoudt, ook al is gemakkelijk bewezen dat die niet klopt? Wat is hun overtuiging en hoe rationaliseren ze die?

Als je geld op de grond ziet liggen, waar ligt dan de grens tussen oprapen en niet oprapen?

Wat zou de nuttigste verplichte les zijn om toe te voegen aan openbare scholen?

Als je ontdekt dat je gezocht wordt voor een moord die je niet gepleegd hebt, zou je jezelf dan aangeven?

Wat is iets dat niet zo erg was als je dacht dat het zou zijn en wat is iets dat veel erger was dan je had verwacht?

Welke onhandige opmerking van een ouder is je door de jaren heen bijgebleven?

Wat is de grootste geldverspilling?

Waarover heb je advies nodig?

Op wie wil je meer lijken?

Waarover maak je het vaakst ruzie?

Wat zal volgens jou tijdens je leven ophouden te bestaan?

Wanneer in de geschiedenis was de beste tijd om te leven?

Wat was vroeger alleen voor de rijken maar wordt nu vooral geassocieerd met armoede?

Welke groep mensen kun je onmogelijk serieus nemen?

Wat is het meest verontrustende dat je bent gaan accepteren?

Wat kan iemand zeggen waardoor je altijd ineenkrimpt?

Wat is iets kleins dat een groot verschil maakt?

Wie komt het dichtst bij een perfect mens?

Wat maakt dat je je oud voelt?

Vermakelijke vragen om te stellen aan je vriend