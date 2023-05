Gelukkig Oud Worden? Zo Accepteer je Ouderdom!

Ouderdom gaat gepaard met fysiologische, psychologische en fysieke veranderingen. De snelheid waarmee vaardigheden met de leeftijd afnemen hangt af van verschillende factoren die rechtstreeks verband houden met ieders levensstijl, gewoonten en gedrag.

Dit betekent dat bij het ouder worden andere soorten uitdagingen ontstaan. Daarom hebben we enkele strategieën om je te helpen gezond en met een gerust hart ouder te worden! Het is het beste om het ouder worden te accepteren en je erop voor te bereiden door een gezonde levensstijl aan te nemen!

Oud worden

Het is soms moeilijk om je aan te passen aan de realiteit van het ouder worden. Het beste is om het van de zonnige kant te bekijken en te proberen oplossingen te vinden voor kleine ongemakken. Heb je ooit met dit soort situaties te maken gehad? Bijvoorbeeld:

Val je ’s avonds eerder in slaap? Zo ja, dan moet je ’s morgens eerder opstaan, soms bij het ochtendgloren, of zelfs voordat de vogels beginnen te zingen! Aarzel niet om halverwege de dag een dutje te doen als je je moe voelt!

Heb je soms moeite met de talloze functies en toepassingen van je smartphone? Wil je een foto maken, maar maak je een video? Maak je geen zorgen; je bent niet de enige. Vraag je kinderen of kleinkinderen om hulp, en ze zullen je graag helpen en wat tijd met je doorbrengen!

Angst voor veroudering

Omdat niemand de tijd kan tegenhouden, kun je het beste zo veel mogelijk vrede hebben met het ouder worden. Gelukkig kunnen enkele tips je helpen op je reis, waaronder:

1. Voel je nuttig

Ouder worden kan eng zijn als je je nutteloos voelt. Weet dat er veel manieren zijn om je waardevol te voelen als je ouder wordt, zoals het delen van je ervaring of achtergrond, oppassen op je kleinkinderen, vrijwilligerswerk doen, enz.

2. Elimineer spijt

In vrede ouder worden is het beste geschenk dat je jezelf kunt geven. Vraag in die zin om vergeving van de mensen die je gekwetst hebt en toon regelmatig je liefde aan de mensen die je koestert.

3. Accepteer en hou van jezelf

Ouder worden brengt lichamelijke veranderingen met zich mee, maar het betekent niet dat je lelijk wordt. Je rimpels zijn synoniem met wijsheid en ervaring. Ze brengen je mooie persoonlijkheid naar voren.

4. Neem een betere houding aan ten opzichte van de dood

Ouder worden brengt ons dichter bij de laatste levensfase: de dood. Het is normaal om er angstig over te zijn, maar je kunt je er beter over voelen. Reflecteer op je prestaties uit het verleden en wees er trots op! Er over lezen kan ook je angsten kalmeren.

Gezond ouder worden

Goede copingvaardigheden spelen een essentiële rol in het proces van accepteren van ouder worden. Sommige gebieden van je leven vereisen echter speciale aandacht, zoals:

1. Raak niet geïsoleerd

Isolatie is een bedreiging voor mensen als ze ouder worden. Houd om dit tegen te gaan je familiebanden actief, bied je hulp aan de mensen om je heen of doe mee aan groepsactiviteiten.

2. Eet gezond

Een gezond dieet is een leven lang nodig, maar wordt kritischer naarmate we ouder worden. Zo helpt het eten van verschillende soorten fruit en groenten de veroudering van de lichaamscellen te voorkomen. Eiwitrijke voeding heeft een gunstig effect op de spieren, de hersenen en het immuunsysteem. Het eten van gezonde voeding kan zelfs bepaalde ziekten voorkomen.

3. Blijf fit

Lichamelijke activiteit bij senioren verbetert de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Actief zijn kan zelfs een deel van het ongemak verlichten dat gepaard gaat met specifieke gezondheidsproblemen. Er zijn dagelijkse taken waarmee je kunt oefenen voor wie minder sportief is, zoals tuinieren, schoonmaken of zorgen voor je energieke kleinkinderen!

4. Blijf bezig

Pensioen biedt meer flexibiliteit in je agenda doordat je tijd krijgt. Blijven leren en je favoriete hobby’s nastreven houdt je hersenen actief en houdt je jong!

5. Blijf optimistisch

Positief denken heeft een gunstig effect op lichaam en geest. Optimisme voorkomt stress, angst- en slaapproblemen en bepaalde ziekten.

Zie het positieve in de ouderdom

Ouder worden is niet allemaal slecht. Integendeel, als je er even bij stilstaat, zie je veel voordelen! Hier volgen er een paar:

1. Je maakt betere keuzes

Naarmate je ouder wordt, worden je keuzes beter afgestemd op wie je werkelijk bent. Je neemt dan betere beslissingen voor jezelf.

2. Je laat de mening van anderen los

Als je ouder wordt, is het normaal om rust en harmonie in je leven te zoeken. Er is minder behoefte om te reageren, te confronteren of ruzie te maken met anderen. Het is terug naar de basis!

3. Je kent jezelf beter

Je leert meer over jezelf naarmate je ouder wordt. Met behulp van vroegere ervaringen, successen en mislukkingen is het gemakkelijker om je grenzen vast te stellen, je te laten gelden, en te weten wat je nu in het leven wilt.

4. Je leert nee te zeggen

Naarmate je ouder wordt, moedigt jezelf beter kennen je aan om zonder wroeging nee te zeggen. Nee zeggen is niet egoïstisch! Je beseft dat respect en zorg voor jezelf essentieel zijn voor je welzijn.

Conclusie

Goed geïnformeerd, voorbereid en aanvaarding van de volgende levensfase zijn belangrijke hulpmiddelen om goed en gezond ouder te worden! Aarzel niet om een gezondheidsdeskundige te raadplegen als je vragen of zorgen hebt.