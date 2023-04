Top 20 Mooiste Plekken in Japan om te Bezoeken

Japan staat bekend om zijn delicate kersenbloesems en betoverende bamboebossen, maar dat is nog maar het begin van de charmes van het land. Van de besneeuwde wildernis van Hokkaido tot de tropische bossen van Okinawa, Japan heeft genoeg natuurlijke wonderen om je in vervoering te brengen.

1. Wazuka theevelden, Kyoto

Met zacht glooiende heuvels en terrasvormige velden bieden de theeplantages in Wazuka een unieke ervaring. Bezoekers kunnen hier wandelen of zelfs fietsen tussen de planten, terwijl de boeren de zachte blaadjes plukken en zich klaarmaken om verschillende soorten groene thee te roosteren, te fermenteren of te malen. Je kunt hier ook theeonderwijs en theeceremonies volgen, en de versst denkbare blaadjes drinken en meenemen voor je eigen drinkrituelen.

2. Kasteelruïnes van Takeda, Hyōgo

Het Takeda Kasteel, oorspronkelijk gebouwd in 1441, werd verwoest na de Slag bij Sekigahara in 1600 en viel in puin. De ruïnes liggen bovenop Shiroyama, een berg die meer dan 1.150 meter boven de zeespiegel uitsteekt. In de herfst en winter zijn de ruïnes in mist gehuld, wat een spookachtig beeld oplevert als de spookachtige overblijfselen van een voorbije tijd in de wolken lijken te zweven.

3. Nationaal Park Shiretoko, Hokkaido

Helemaal bovenin Hokkaido ligt het Shiretoko Nationaal Park, een UNESCO Werelderfgoed dat meer dan 70.000 hectare beslaat. Het is het leefgebied van een van de dichtste populaties bruine beren ter wereld, en wordt bezocht door walvissen, bruinvissen en zeevogels tussen het drijfijs in de Zee van Okhotsk.

4. Iriomote eiland, Okinawa

Iriomote Island ligt dichter bij Taiwan dan bij het vasteland van Japan en is een van de wildste en meest afgelegen plaatsen van het land. Het dichtbeboste centrum maakt plaats voor mangroven en sprankelende blauwe en witte stranden aan de rand. Op het eiland leeft ook de Iriomote kat, een ernstig bedreigde wilde kat die alleen hier voorkomt.

5. Kumano Kodo, Wakayama

De millenniumoude paden, die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan, zijn bewandeld door spirituele pelgrims, van keizers tot samoerai tot boeren. Tegenwoordig bestaan er nog steeds delen van de route, die door valleien en bergkammen slingeren, door kleine dorpjes waar wandelaars een maaltijd of een bed voor de nacht kunnen vinden, en naar heilige heiligdommen waarin zowel Shinto- als boeddhistische religies zijn opgenomen.

6. Yakushima, Kagoshima, Kyushu

Op het groene eiland Yakushima, voor de zuidpunt van de Kyushu prefectuur Kagoshima, leven inheemse herten en apen en eeuwenoude ceders. Het is ook het terrein van migrerende schildpadden en dolfijnen. Een vijfde van het eiland staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO, en de onstuimige mix van subtropische bossen, warmwaterbronnen en tientallen bergtoppen van meer dan 3.000 meter diende als belangrijke inspiratiebron voor de Studio Ghibli animators van “Princess Mononoke”.

7. De berg Yoshino, Nara

De berg Yoshino in de prefectuur Nara wordt in de lente een roze visioen, als 30.000 kersenbloesems in etappes op de heuvel bloeien. De honderden jaren oude bomen worden afgewisseld met wandelpaden, tempels en heiligdommen.

8. Oirase kloof, Aomori

De Oirase Stream kronkelt door het bos langs de Oirase Gorge in de prefectuur Aomori. De kloof, die twee sterren heeft gekregen van de Groene Michelin Gids, is doorspekt met watervallen en bedekt met mos. Ze glinstert wit in de winter, glinstert groen in de zomer en gloeit met geel en rood gebladerte in de herfst.

9. Gokayama, Toyama

Gokayama en het aangrenzende gebied van Shirakawa-go zijn UNESCO Werelderfgoedlocaties waar rustieke boerendorpjes liggen die de structuren en het gezicht van eeuwen geleden hebben behouden. De dorpen liggen in groene valleien omringd door torenhoge, besneeuwde bergen, bezaaid met boerderijen met steile, traditionele rieten daken die de huizen isoleren tegen de kou en voorkomen dat de sneeuw zich opstapelt. Probeer eens een verblijf op een boerderij met brandhoutverwarming, lekker plattelandseten en warmwaterbaden.

10. Meer van Kawaguchi, Yamanashi

Het Kawaguchimeer, dat deel uitmaakt van het gebied van de Vijf Meren van Fuji, biedt een uitzonderlijk uitzicht op de meest vereerde berg van Japan, die op een heldere dag vaak perfect wordt weerspiegeld in het glasachtige wateroppervlak. Het meer is een bestemming voor genieters, die er komen wandelen, fietsen en varen. Campings zijn er in overvloed, evenals talrijke hotels met warmwaterbaden en uitzicht in de open lucht op de berg.

11. Mount Aso, Kumamoto, Kyushu

De grootste actieve vulkaan van Japan, Mount Aso, is op zichzelf al spannend genoeg, met zijn bijna voortdurende rookspuwing en een caldera met een diameter van 24 kilometer van noord naar zuid. De zacht glooiende graslanden van Kusasenri aan de voet van de bergen zijn bezaaid met vijvers en grazend vee. Ze zijn ook open voor wandelingen en paardrijden.

12. Takachiho kloof, Miyazaki, Kyushu

De Gokase rivier heeft een diepe kloof gemaakt door vulkanisch gesteente, waardoor een golvend oppervlak is ontstaan dat lijkt op drakenschubben die naar de hemel klimmen. Bezoekers kunnen een roeiboot huren om de rivier af te peddelen en langs de Minainotaki, een waterval die van de steile rotsen in de rivier stort.

13. Iya Vallei, Tokushima, Shikoku

De afgelegen en geïsoleerde Iya vallei was een ontsnapping voor de terugtrekkende Heike samurai clan. De vallei wordt gekenmerkt door duizelingwekkende kloven, groene bergen met terrasvormige boerderijen, eeuwenoude boerderijen met rieten daken en hangende gevlochten wijnbruggen die wankel over stromende rivieren slingeren.

14. Jodogahama, Iwate

Jodogahama betekent Zuiver Land Strand, genoemd door een boeddhistische monnik die het vergeleek met het paradijs. Gekenmerkt door witte rotsstranden, blauwgroen water en dramatische steenformaties die uit het water steken, wordt dit strand zowel door zwemmers als kajakkers gewaardeerd. Kleine blauwe grotten voor de kust zijn per boot bereikbaar.

15. Mount Zaō, Yamagata

In januari en februari neemt een merkwaardig fenomeen het skigebied van de berg Zaō over. Sparrenbomen uit Aomori ontmoeten Siberische winden, en al snel worden de hellingen bedekt door juhyo, of “sneeuwmonsters” – een leger van reusachtige, ruige beesten met lange baarden en stompe armen, schijnbaar klaar om naar voren te schuifelen in de strijd.

16. Noordelijke Alpen, Nagano

Langs de Japanse Noordelijke Alpen, die zich uitstrekken over vier prefecturen, zijn meerdaagse tochten mogelijk. De Panorama Ginza route is een driedaagse wandeling die eindigt op een top van 2.734 kilometer. Onderweg kun je genieten van dramatische uitzichten, sterrenhemels en alpenflora. Misschien zie je zelfs wel bedreigde vogels.

17. Tottori zandduinen, Tottori

De enorme zandduinen aan de kust van Tottori hebben een buitenaardse kwaliteit. Het surrealistische landschap is ook de inspiratiebron voor Kōbō Abe’s roman (en latere film) “The Woman in the Dunes” uit 1962.

18. Shiroyone Senmaida rijstvelden, Ishikawa

Op het schiereiland Noto van Ishikawa grenzen de rijstvelden van Shiroyone Senmaida aan de zee. Elk voorjaar worden de rijstvelden overspoeld met water, en de zonsondergang schittert op de oceaan en landinwaarts over de rijstvelden. Naarmate het seizoen zich ontwikkelt en de rijst groeit, veranderen de kleuren langzaam van de weerkaatste lucht, naar diepgroen en oogstgeel.

19. Goshikinuma, Fukushima

Aan de achterkant van de Bandai-berg in de prefectuur Fukushima ligt Goshikinuma, wat “vijfkleurige vijvers” betekent en verwijst naar een verzameling watermassa’s die hun schitterende tinten veranderen in blauw, groen en rood, afhankelijk van het tijdstip van de dag, het seizoen en het weer. Het pad langs de vijvers slingert door het bos en kan worden bewandeld of besneeuwd, afhankelijk van de tijd van het jaar.

20. Miyajima, Hiroshima

De ingang van Miyajima wordt bewaakt door de spectaculaire Itsukushima Shrine, met zijn iconische drijvende torii voor de kust. Het eiland is dichtbevolkt met inheemse herten, en tijdens de wandeling op de berg Misen kun je ook af en toe een ondeugende Japanse makaak tegenkomen.