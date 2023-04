Kan je echt Gelukkig Zijn als je Alleen bent? (20 Tips)

Het aannemen van enkele gewoonten en zelfzorgpraktijken kan je helpen gelukkig te zijn terwijl je alleen bent. Dit kan het vinden van een creatieve uitlaatklep en het verbeteren van je copingvaardigheden omvatten.

Sommige mensen zijn van nature gelukkig alleen. Maar voor anderen is solo zijn een uitdaging. Als je in de laatste groep valt, zijn er manieren om comfortabeler te worden met alleen zijn (ja, zelfs als je een hardcore extravert bent).

Hoe je ook denkt over alleen zijn, het opbouwen van een goede relatie met jezelf is een waardige investering. Je brengt tenslotte nogal wat tijd met jezelf door, dus je kunt net zo goed leren daarvan te genieten.

Alleen zijn is niet hetzelfde als eenzaam zijn

Voordat we ingaan op de verschillende manieren om geluk te vinden in het alleen zijn, is het belangrijk om deze twee begrippen te ontwarren: alleen zijn en eenzaam zijn. Hoewel er enige overlap tussen is, zijn het totaal verschillende begrippen.

Misschien ben je iemand die zich volledig goed voelt in het alleen zijn. Je bent niet asociaal, vriendloos of liefdeloos. Je bent gewoon heel tevreden met tijd voor jezelf. Je verheugt je er zelfs op. Dat is gewoon alleen zijn, niet eenzaam zijn.

Of misschien ben je omringd door familie en vrienden, maar heb je niet echt meer contact dan een oppervlakkig niveau, waardoor je je nogal leeg en afgesloten voelt. Of misschien maakt alleen zijn je verdrietig en verlang je naar gezelschap. Dat is eenzaamheid.

Voordat we ingaan op de ins en outs van gelukkig alleen zijn, is het belangrijk te begrijpen dat alleen zijn niet hoeft te betekenen dat je eenzaam bent. Zeker, je kunt alleen zijn en je eenzaam voelen, maar die twee hoeven niet altijd samen te gaan.

Tips voor de korte termijn om je op weg te helpen

Deze tips zijn bedoeld om je op weg te helpen. Ze zullen je leven misschien niet van de ene op de andere dag veranderen, maar ze kunnen je helpen je meer op je gemak te stellen met alleen zijn.

Sommige zijn misschien precies wat je nodig had om te horen. Andere zijn misschien niet zinvol voor je. Gebruik ze als springplank. Vul ze aan en vorm ze onderweg naar je eigen levensstijl en persoonlijkheid.

1. Erken dingen waar je dankbaar voor bent

Uit onderzoek blijkt dat dankbaarheid gevoelens van geluk en hoop kan stimuleren.

Het is gemakkelijk om dingen voor lief te nemen terwijl je je dag doorneemt. Besteed wat tijd om na te denken over de dingen waar je dankbaar voor bent.

Het hoeven geen spectaculaire, geestverruimende dingen te zijn. Ze kunnen zo eenvoudig zijn als dat eerste kopje koffie ’s morgens of een liedje dat je steeds weer afspeelt omdat het je zenuwen kalmeert.

Maak een lijst – mentaal of fysiek – van de dingen in je leven die je waardeert. De volgende keer dat je alleen bent en je down voelt, haal je deze lijst tevoorschijn om jezelf te herinneren aan alles wat je voor je hebt.

2. Neem een stap terug van de sociale media

Sociale media zijn niet inherent slecht of problematisch, maar als het scrollen door je feeds ervoor zorgt dat je je buitengesloten en gestrest voelt, doe dan een paar stappen terug. Die feed vertelt niet het hele verhaal. Bij lange na niet.

Je hebt geen idee of die mensen echt gelukkig zijn of alleen maar de indruk wekken dat ze dat zijn. Hoe dan ook, het is geen reflectie op jou. Haal dus diep adem en relativeer.

Voer een testrun uit en verbied jezelf 48 uur lang van de sociale media. Als dat een verschil maakt, probeer jezelf dan een dagelijkse limiet van 10 tot 15 minuten te geven en houd je daaraan.

3. Neem een telefoonpauze

Merk je hier een thema op? Mobiele telefoons en sociale media hebben ongetwijfeld het concept van alleen zijn veranderd.

Is iemand echt alleen als hij zijn telefoon kan pakken en zowat iedereen kan sms’en of bellen? Of kan controleren wat die kennis van de middelbare school doet zonder hem zelfs maar te hoeven spreken?

Dat wil niet zeggen dat technologie geen ongelooflijk nuttig hulpmiddel is om een gemeenschap op te bouwen en je dicht bij geliefden te voelen die misschien ver weg zijn. Maar het is gemakkelijk om op apparaten te vertrouwen als een manier om niet alleen te zijn met je eigen gedachten.

Zet de volgende keer dat je alleen bent je telefoon uit en berg hem een uur lang op. Gebruik deze tijd om weer contact te maken met jezelf en te onderzoeken hoe het voelt om echt alleen te zijn.

Weet je niet zeker hoe je de tijd moet doorbrengen? Pak een pen en een notitieblok, en noteer dingen die je misschien leuk vindt om te doen de volgende keer dat je jezelf alleen vindt.

4. Trek tijd uit om je gedachten te laten afdwalen

Verontrust de gedachte aan helemaal niets doen je? Dat komt waarschijnlijk omdat het lang geleden is dat je jezelf hebt toegestaan om gewoon te zijn.

Experimenteer door een timer in te stellen voor 5 minuten. Dat is het.

Vijf minuten zonder:

televisie

muziek

internet

podcasts

boeken

Zoek een comfortabele plek om te zitten of te liggen. Sluit je ogen, verduister de kamer, of staar uit het raam als je dat liever doet. Als dat te moeilijk is, probeer dan een repeterende taak, zoals breien, een basketbal dribbelen of afwassen.

Laat je geest afdwalen – echt afdwalen – en kijk waar het je brengt. Laat je niet ontmoedigen als het je in het begin niet erg ver brengt. Met de tijd zal je geest wennen aan deze nieuwe vrijheid.

5. Vermijd jezelf te vergelijken met anderen

Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar probeer te voorkomen dat je je sociale leven vergelijkt met dat van iemand anders. Het gaat niet om het aantal vrienden dat je hebt of de frequentie van je sociale uitjes. Het is wat voor jou werkt.

Vergeet niet dat je echt niet kunt weten of iemand met een heleboel vrienden en een gevulde sociale agenda werkelijk gelukkig is.

6. Oefen vergeving

Wat heeft vergeving te maken met je geluk? Veel, zo blijkt. Naast andere gezondheidsvoordelen kan de daad van vergeving stress, angst en depressie verminderen.

Het gaat er minder om dat de ander zich beter voelt dan dat jij je beter voelt. Ja, dat betekent dat het schrijven van een brief waarin je iemand vergeeft die je gekwetst heeft zonder hem daadwerkelijk te versturen helemaal telt.

Vergeving kan een last van je schouders halen. Als je toch bezig bent, vergeet dan niet ook jezelf te vergeven.

7. Neem jezelf mee op een date

Ze klinken misschien cliché, maar self-dates kunnen een krachtig hulpmiddel zijn om te leren hoe je alleen gelukkig kunt zijn.

Weet je niet zeker wat je moet doen? Stel je voor dat je probeert indruk te maken op een echte date en ze een goede tijd te laten zien. Waar zou je ze mee naartoe nemen? Wat zou je willen dat ze zien of ervaren?

Neem nu jezelf mee op die date. Het voelt in het begin misschien een beetje vreemd, maar de kans is groot dat je minstens een paar andere mensen ziet die solo dineren of een filmkaartje voor één persoon kopen.

Als geld een probleem is, hoef je niet groots uit te pakken. Maar bedenk ook dat het een stuk goedkoper is om voor één te betalen dan voor twee.

Klinkt het nog steeds te ontmoedigend? Begin klein door slechts 10 minuten in een koffiehuis te gaan zitten. Wees opmerkzaam en neem je omgeving in je op. Als je je daar eenmaal prettig bij voelt, zal alleen uitgaan niet meer zo ongewoon lijken.

8. Doe aan lichaamsbeweging

Lichaamsbeweging helpt om endorfine vrij te maken, die neurotransmitters in je hersenen die je een gelukkiger gevoel kunnen geven.

Als je nieuw bent met lichaamsbeweging, begin dan met slechts een paar minuten per dag, al is het maar ochtendstretches. Verhoog je activiteit elke dag met een minuut of twee. Als je meer vertrouwen krijgt, probeer dan krachttraining, aerobics of sport.

Bovendien, als je je nog ongemakkelijk voelt om alleen naar buiten te gaan, kan alleen naar de sportschool gaan een goed beginpunt zijn.

9. Breng tijd door met de natuur

Ja, nog zo’n cliche. Maar serieus, ga naar buiten. Lounge in de achtertuin, maak een wandeling in het park, of hang aan het water. Absorbeer de bezienswaardigheden, geluiden en geuren van de natuur. Voel de bries op je gezicht.

10. Leun in de voordelen van alleen zijn

Sommige mensen vinden het bijzonder moeilijk om gelukkig te zijn terwijl ze alleen wonen. Zeker, het is misschien een beetje stil, en er is niemand om naar je te luisteren als je je na het werk afreageert of je eraan te herinneren het fornuis uit te zetten.

Maar alleen wonen heeft ook zijn voordelen (naakt stofzuigen, iemand?). Probeer te profiteren van de fysieke en mentale ruimte die het alleen wonen met zich meebrengt:

Neem alle ruimte in beslag. Neem de hele dag de keuken in beslag om een lekkere maaltijd te koken waar je de komende week van kunt smullen.

Probeer je een oude hobby weer op te pakken? Pak al je materialen en spreid ze uit over de vloer en beslis wat je wilt gebruiken voor je volgende project. Niet klaar met beslissen in één dag? Geen probleem. Laat het liggen tot je klaar bent, ook al is dat pas over een week.

Geef een dansfeest. Deze spreekt voor zich. Zet je favoriete muziek op, en, als de buren het toelaten, zet hem hard. Dans alsof niemand kijkt, want… dat doen ze niet.

11. Geef jezelf een pauze

Zelfreflectie is een goede zaak. Harde zelfbeoordeling is dat niet. Het vreet aan je zelfvertrouwen en geluk. Als die negatieve innerlijke criticus komt aankloppen, richt je dan tot die positievere stem die in je hoofd woont (je weet dat die daar ergens zit).

Beoordeel jezelf niet harder dan je iemand anders zou beoordelen. Iedereen maakt fouten, dus blijf jezelf daar niet op afrekenen. Denk aan de vele goede eigenschappen die je bezit.

12. Serveer jezelf een topmaaltijd

Geen tafelgenoot? Alleen eten hoeft niet te betekenen dat je voorverpakt voedsel voor de tv eet. Bereid een fantastische maaltijd voor één persoon.

Dek de tafel, gebruik een stoffen servet, steek een kaars aan, en doe wat je ook zou doen als je een etentje geeft. Je bent het helemaal alleen waard.

13. Vrijwilligerswerk

Er zijn zoveel manieren om je tijd als vrijwilliger in dienst van anderen te stellen. Je kunt persoonlijk vrijwilligerswerk doen of op afstand vanuit huis helpen. Hoe dan ook, anderen helpen kan je een goed gevoel geven. Bovendien kan het je helpen je verbonden te voelen met anderen, terwijl je toch wat quality alone tijd krijgt.

Onderzoek vrijwilligersmogelijkheden bij jou in de buurt. Het is belangrijk om iets te vinden dat voor jou goed voelt. Zorg ervoor dat hun behoeften goed passen bij wat jij bereid en in staat bent te doen.

Als het eerste wat je probeert niet werkt, is het heel redelijk om verder te gaan en iets anders te zoeken.

Verricht een willekeurige daad van vriendelijkheid wanneer de gelegenheid zich voordoet.

14. Zoek een creatieve uitlaatklep

Wat heb je altijd al gedroomd om te doen, maar heb je uitgesteld? Maak je geen zorgen als je er niet goed in bent. Het gaat erom dat je iets nieuws en anders probeert, dat je een stap buiten je comfortzone zet.

Neem een huisverbeteringsproject aan. Leer een instrument bespelen, schilder een landschap, of schrijf een kort verhaal. Doe het zelf of schrijf je in voor een cursus. Geef jezelf ruim de tijd om te kijken of het de moeite waard is om na te streven.

Als je het niet leuk vindt, kun je het in ieder geval van je lijstje afstrepen en verder gaan met iets anders.

15. Zorg voor je gezondheid

Geestelijke gezondheid kan de lichamelijke gezondheid beïnvloeden en omgekeerd. Het verzorgen van je lichamelijke gezondheid kan helpen je algehele geluk te stimuleren. Bovendien is het een goede manier om een goede relatie met jezelf te bevorderen.

Zorg voor een evenwichtig dieet, regelmatige lichaamsbeweging en voldoende slaap in je vrije tijd. Zorg ervoor dat je jaarlijks een lichamelijk onderzoek laat doen, en ga naar je dokter om eventuele reeds bestaande gezondheidsproblemen onder controle te houden.

16. Schud je routine op

Zelfs een routine die goed werkt kan uiteindelijk veranderen in een sleur, waardoor je ongeïnspireerd achterblijft. Denk na over je dagelijkse routine en directe omgeving. Wat werkt nog steeds voor je, en wat is saai geworden?

Als je het niet zeker weet, waag dan een poging. Fris de dingen op. Herschik je meubels of schilder een muur. Begin een tuin, maak schoon en ruim op, of zoek een nieuwe koffietent. Kijk of er iets is dat je kunt veranderen om jezelf uit die sleur te trekken.

17. Versterk je copingsmechanisme

Het leven heeft zijn stressoren, en er gebeuren nare dingen. Het heeft geen zin deze realiteit te negeren. Maar weet je nog die keer dat er iets ergs gebeurde en je bedacht hoe je ermee om moest gaan? Dat is een vaardigheid die het waard is om te blijven ontwikkelen.

Bedenk hoe je er toen mee omging en waarom dat werkte. Bedenk hoe je diezelfde mentaliteit kunt gebruiken om met gebeurtenissen van nu om te gaan. Dit is ook een goed moment om jezelf wat krediet te geven. Je bent waarschijnlijk veel sterker en veerkrachtiger dan je beseft.

18. Koester relaties

Naarmate je je meer op je gemak voelt om alleen te zijn, zul je misschien merken dat je minder tijd besteedt aan sociale contacten. Daar is niets mis mee, maar hechte sociale banden zijn nog steeds belangrijk.

Spreek af met iemand van je familie, een vriend, of ga na het werk met een collega rondhangen. Bel iemand die je al lang niet meer hebt gehoord en voer een zinvol gesprek.

19. Maak plannen voor de toekomst

Waar wil je over 5 jaar of over 10 jaar zijn, zowel persoonlijk als professioneel? Wat moet je doen om die doelen te bereiken? Dit opschrijven kan nuttig zijn als leidraad voor je beslissingen.

Herbekijk deze oefening jaarlijks om te zien of je op schema ligt of dat doelen moeten worden bijgesteld. Plannen hebben voor morgen kan je helpen je vandaag hoopvoller en optimistischer te voelen.

20. Maak plannen voor solo-uitjes

Zoek interessante dingen om te doen en zet ze op je kalender. Geef jezelf iets om naar uit te kijken. Immers, anticipatie is de helft van het plezier. Bovendien helpt het zien ervan op je kalender je misschien ook om je eraan te houden.

Bezoek een nabijgelegen stad en verblijf in een bed and breakfast. Woon een plaatselijk festival of boerenmarkt bij. Koop een kaartje voor een concert of die geweldige kunsttentoonstelling waar iedereen het over heeft. Plan iets waarin je echt geïnteresseerd bent en maak het waar.

Wees niet bang om hulp te vragen

Soms zijn alle zelfzorg, oefeningen en dankbaarheidslijstjes in de wereld niet genoeg om gevoelens van verdriet of eenzaamheid van je af te schudden.

Overweeg een therapeut in te schakelen als:

Je overspannen bent en het moeilijk vindt om ermee om te gaan.

Je symptomen van angst hebt.

Je symptomen van depressie hebt.

Je hoeft niet te wachten op een crisispunt om in therapie te gaan. Gewoon beter willen worden en tijd alleen doorbrengen is een prima reden om een afspraak te maken.