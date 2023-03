Met Pensioen gaan in het Buiteland: De 13 Beste Plekken

Als het tijd is om met pensioen te gaan en je hebt besloten om je gouden jaren in het buitenland door te brengen, wordt de wereld je oester. Je hebt waarschijnlijk gereisd, en je hebt misschien al een favoriete bestemming, gebaseerd op je ervaringen of gewoon omdat het de mooiste plek is die je hebt gezien.

Maar, zoals gezegd, schoonheid zit in het oog van de toeschouwer. Voor sommigen betekent een prachtige plek historische gebouwen, oude steden en schilderachtige buurten. Anderen vinden schoonheid in de natuur, wijngaarden, palmbomen en blauwe zeeën. En sommigen willen een beetje van alles – vintage charme met toegang tot moderne voorzieningen.

We hebben een lijst samengesteld van prachtige bestemmingen om met pensioen te gaan in het buitenland. Misschien raak je geïnspireerd om er een of meer te bezoeken – zo niet om te verhuizen, dan toch voor een leuke vakantie.

1. Toscane, Italië

Van de mooie stad Florence, met de Arno die door de middeleeuwse en Renaissance gebouwen kronkelt, tot de glooiende heuvels en groene valleien van de kleine stadjes, is Toscane een van de mooiste gebieden van Italië. Montalcino ligt op een heuveltop en kijkt uit over een groene vallei en de wijngaarden waar de beroemde Brunello wijn vandaan komt. Vlakbij kijkt Pienza uit over de Val d’Orcia en groene heuvels met rijen hoge cipressen, wijngaarden, olijfbomen, boerderijen en in het seizoen velden met zonnebloemen en felrode klaprozen. De ommuurde stad Lucca is een andere charmante Toscaanse bestemming, met een gastvrije dorpssfeer.

2. Schiereiland Yucatán, Mexico

Het schiereiland Yucatán, gelegen aan de oostkust van Mexico en omgeven door de Golf van Mexico en de Caribische Zee, heeft resorts, stranden en een aantal belangrijke archeologische vindplaatsen van de Maya’s – Chichén Itzá, Tulum en Uxmal zijn de bekendste. En Cancún, waar het belangrijkste internationale vliegveld ligt, heeft hotels, resorts, stranden en expats uit de hele wereld. De Riviera Maya omvat ook weelderige resorts langs de witte zandstranden, waaronder het luxe Mayakoba met zowel hotels als woningen. Het milde tropische klimaat is een attractie, waarbij het regenseizoen in de herfst valt.

3. Bergen, Noorwegen

Aan de zuidwestkust van Noorwegen, te midden van bergen in alle tinten groen, is de havenstad Bergen de toegangspoort tot de fjorden. Wonen tussen de kleurrijke houten huizen en winkels, slenteren langs geplaveide straatjes in historische buurten, winkelen voor verse zeevruchten op de vismarkt, en genieten van het landschap aan de haven maken van Bergen een prachtige pensioneringsstad, vooral voor wie een beetje regen niet erg vindt. De weelderig groene bergen blijven zo door de meer dan 200 dagen neerslag per jaar in het gebied.

4. Provence, Frankrijk

Deze regio in het zuidoosten van Frankrijk aan de Middellandse Zee herbergt charmante stadjes, wijngaarden, stranden en bergen. In de Luberon liggen middeleeuwse dorpjes op heuveltoppen zoals Ansouis met rijen wijnstokken, olijfbomen, oude kastelen en prachtige tuinen. Langs de Middellandse Zeekust biedt de Camargue buitenactiviteiten, stranden, wetlands en wilde dieren. Weinig gebieden in de wereld hebben de glamour en schoonheid van de Franse Rivièra, waar de Middellandse Zee en de Alpen elkaar ontmoeten, en steden als Nice en Cannes trekken bezoekers met hun milde klimaat en prachtige landschap.

5. Dubrovnik, Kroatië

Dubrovnik ligt aan de Adriatische Zee op het zuidelijkste puntje van Kroatië. De Oude Stad van Dubrovnik, een UNESCO Werelderfgoed, wordt omgeven door massieve kalkstenen muren die dateren uit de Middeleeuwen. Een favoriete activiteit voor inwoners en bezoekers is wandelen rond de muren. De stad, bijgenaamd “Parel van de Adriatische Zee” vanwege haar schoonheid, biedt stranden, oude architectuur en prachtige vergezichten. Een kabelbaan of een wandeling naar de top van de berg Srd biedt bezoekers een panoramisch uitzicht over Dubrovnik, de Adriatische Zee en de Dalmatische kust.

6. Brugge, België

Prachtig bewaarde middeleeuwse architectuur, brede grachten, chocoladewinkels en geplaveide straten maken allemaal deel uit van de schoonheid van Brugge. Rijen sierlijke bakstenen gebouwen met trapgevels en het prachtige gotische stadhuis geven Brugge een unieke uitstraling. Wandel door de oude straatjes of verken tijdens een rondvaart om de charme van deze stad te waarderen. De Grote Markt is een ontmoetingsplaats met winkels, restaurants, cafés en bars – ideaal om te ontspannen met een van de beroemde Belgische bieren of te genieten van gebak of chocolade. Brugge, ook wel het “Venetië van het Noorden” genoemd, is een van de meest romantische steden van Europa.

7. San Sebastián, Spanje

Het Baskenland, gelegen aan de noordelijke Atlantische kust van Spanje nabij de Franse grens, heeft een eigen taal, hoewel de meeste inwoners ook Spaans spreken. Het Playa de la Concha biedt een zandstrand, een boulevard en een prachtig uitzicht op de oceaan en het eiland Santa Clara. Het groene eiland verbetert het uitzicht vanaf het strand, en biedt op zijn beurt een schilderachtig uitzicht op de stad. Ruige bergen, de kustlijn, weelderige hellingen en smalle geplaveide straatjes vormen samen een beeldschoon geheel in San Sebastián. Van ongedwongen pintxos tot restaurants met Michelin-sterren, heerlijk eten is een andere attractie in deze Baskische stad.

8. Porto, Portugal

Gelegen langs de rivier de Douro met kleurrijke gebouwen met terra-cotta daken die uit de rivier oprijzen, biedt Porto middeleeuwse charme. De smalle, kronkelende steegjes, openbare kunst, kathedralen en tuinen zijn gevuld met pittoreske verrassingen, waaronder handgeschilderde tegels die azulejos worden genoemd. Zes bruggen overspannen de Douro, waarvan de mooiste de Dom Luis is, ontworpen door een leerling van Gustave Eiffel. Afgezien van de sierlijke schoonheid van de brug zelf, is dit de plek om naartoe te gaan voor een prachtig uitzicht over de stad en de rivier. Niet ver daarvandaan zijn de groene heuvels en wijngaarden van de Douro-vallei een prachtige plek voor gepensioneerden die Porto kiezen vanwege zijn schoonheid.

9. Cartagena, Colombia

Cartagena, gelegen aan de Caribische kust van Colombia, staat bekend om zijn prachtige stranden en ommuurde stad. De kleurrijke huizen, balkons en koloniale architectuur langs de geplaveide straten van de wijk dateren uit de 16e eeuw en zijn nog steeds goed bewaard gebleven. De wijk Getsemani toont eveneens kleurrijke vintage gebouwen, samen met straatkunst en trendy stijl. Verschillende stranden liggen aan de kust van Cartagena, en de nabijgelegen Rosario-eilanden bieden witte zandstranden en hotels.

10. Praag, Tsjechië

Reizigers en gepensioneerden die van geschiedenis houden en middeleeuwse architectuur waarderen, zullen van Praag genieten vanwege de Oude Stad, de Joodse Wijk en de verbluffende Karelsbrug in gotische stijl. De 14e-eeuwse stenen brug overspant de rivier Vltava, die door het centrum van de stad stroomt, en het voetgangerspad biedt uitzicht op historische gebouwen, de rivier en de Praagse Burcht. Riviercruises bieden een ander perspectief op de goed bewaarde bouwwerken langs de oevers. Bekijk de openbare kunst langs de straten van Praag, waaronder de John Lennon Muur, met citaten uit Beatles-nummers die door de plaatselijke bevolking zijn geschilderd als protest tegen het communisme. Parken, tuinen, cafés, kunstgalerieën en de rivier de Vltava zorgen voor een serene sfeer in deze prachtige stad.

11. Luzern, Zwitserland

Gelegen aan de oevers van het Vierwoudstedenmeer en omgeven door steile bergen is deze middeleeuwse stad een van de mooiste plekken van Europa. De oude stadsbeelden, fonteinen en met fresco’s versierde oude huizen maken een wandeling over de geplaveide straten tot een waar genoegen. De rivier de Reuss stroomt door Luzern, en de schilderachtige 14e-eeuwse Kapelbrug biedt uitzicht op de stad en de rivier. De Kornmarkt is een charmant plein met een klokkentoren en een markt met plaatselijke producten en antiek. Bezoekers en inwoners kunnen boottochten maken op het meer voor een andere manier om van Luzern te genieten.

12. Noordereiland, Nieuw-Zeeland

Op het Noordereiland, het kleinste van de twee hoofdeilanden van Nieuw-Zeeland, ligt de hoofdstad van het land, Wellington, en de grote stad Auckland. Wellington, op het zuidelijkste puntje van het eiland, is een kosmopolitische stad met een prachtige waterkant, openbare kunst, parken en stranden. Auckland daarentegen combineert het stadsleven met stranden, regenwouden, watervallen en een nabijgelegen wijnbouwgebied, Waiheke Island, op korte afstand met de veerboot. Het ongerepte Coromandel Peninsula biedt stranden, wandelpaden, vissen en badplaatsen. Rotorua, bekend als centrum van de Maori-cultuur, ligt in een geothermisch gebied met geisers, modder- en hete mineraalpoelen en stomende meren. Over het geheel genomen zijn het de natuurlijke schoonheid, verfijnde steden en prachtige stranden die het Noordereiland van Nieuw-Zeeland tot een van ’s werelds mooiste plaatsen maken.

13. Goudkust, Australië

Aan de oostkant van Australië in Queensland biedt de Gold Coast inwoners en bezoekers alles van stranden tot regenwouden en het stadsleven. Bekend om zijn zonnige, milde weer is het gebied populair bij surfers en natuurliefhebbers. Niet ver van de prachtige skyline en de kust is het Gondwana Rainforest de thuisbasis van watervallen, wandelpaden, wilde dieren en eeuwenoude planten. Burleigh Head National Park, in het hart van de Gold Coast, combineert regenwoud en kustlijn, met uitzicht op trekkende walvissen in het voorjaar.