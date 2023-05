Telefoon Spelletjes die je Slimmer Maken

Allerlei activiteiten kunnen je hersenen trainen, maar soms wil je gewoon iets leuks. Puzzels, uitdagingen die je buiten de kaders doen denken, en hersengymnastiekspelletjes bieden plezier terwijl ze je geest mentaal fit houden.

Als je van telefoon spelletjes houdt die je denkkracht op de proef stellen en je ondertussen een leuke tijd laten beleven, kijk dan eens naar deze toppers aller tijden.

1. Brain School

Ga naar de klas voor wat hersentraining in Brain School. Met verbijsterende puzzels, uitdagende wiskundevragen en logische spelletjes die je aan het denken zetten, is dit een geweldige manier om je mentale vaardigheden aan te scherpen.

In zijn schoolthema neemt de app je mee door vier testjaren. Begin in jaar één en ontvang een A+ op alle spellen en niveaus. Elk jaar bevat een andere set spellen met elk vijf niveaus. Beginner uitdagingen zijn het oplossen van wiskundige vergelijkingen binnen de tijdslimiet en het in elkaar zetten van puzzelstukjes om bij de afbeelding te passen.

Als je slaagt, doe je eindexamen en ga je over naar jaar twee. En je hebt toegang tot rapporten over hoe goed je het in elk jaar doet. Er is geen betere manier om je hersenkracht te testen dan op school, en Brain School is daarvoor de ideale app.

2. Lumosity

Als je je hebt verdiept in spelletjes voor hersenoefeningen, dan ben je misschien Lumosity tegengekomen. Zo niet, wat deze app tot een geweldige uitdaging maakt, is dat je een dagelijkse training hebt die je probleemoplossend vermogen, geheugen en algemene denkvermogen op de proef stelt.

De spelletjes in Lumosity zijn uniek en leuk en tegelijkertijd stimulerend. Je kunt in een raceauto je reflexen testen, bladeren vegen op basis van hun kleuren om je geheugen te testen, of puzzelstukjes in elkaar zetten om je probleemoplossend vermogen te testen.

Je kunt jezelf uitdagen tot meer dan 40 spelletjes, gedetailleerde statistieken opvragen en zien waar je uitblinkt. Speel Lumosity gratis en als het je bevalt, neem dan een kijkje bij het betaalde premium plan dat je keuzes geeft voor de trainingsmodus, toegang tot alle spellen, tracking en meer. Lumosity is leuk, uitdagend en zeker de moeite waard om te bekijken.

3. Brain Dots

Meer een uitdagend spel voor je hersenen dan een test zoals andere op de lijst, Brain Dots is een leuke op fysica gebaseerde puzzelaar. Het is een eenvoudig concept: je doel is om de twee stippen tegen elkaar te laten botsen. Maar hoe je dat doet, is het lastige gedeelte.

Je moet lijnen, vormen of wat dan ook tekenen om die stippen bij elkaar te krijgen. Wat Brain Dots tot een interessante uitdaging maakt, is dat het antwoord soms meer voor de hand ligt dan je verwacht. Dit leuke spel zet je dus echt aan het denken.

Je gebruikt verschillende hulpmiddelen zoals potloden en krijtjes van verschillende kleuren en groottes. Er zijn tonnen levels en stadia om je doorheen te bewegen. En als je je geïnspireerd voelt, kun je je eigen etappe maken die andere spelers kunnen proberen.

Het spel biedt in-app aankopen voor extra hulpmiddelen en om de advertenties te verwijderen. Zet je creatieve denkhoed op en neem een kijkje bij Brain Dots.

4. A Clockwork Brain Training

A Clockwork Brain Training bestaat al geruime tijd, maar als je het nog nooit hebt gespeeld, dan staat je een traktatie te wachten. De bedoeling van het spel is om je geheugen, redeneren, taal, behendigheid en aandachtsvermogen te oefenen met allerlei uitdagingen. Het is een echte cognitieve test om je hersenen op de proef te stellen.

Kijk voor een test van je aandacht hoe snel je het voorwerp kunt uitkiezen dat anders is dan de rest. Of werk aan je behendigheid met een snelheidswedstrijd.

Als je geniet van de oefeningen, kun je meer spelpakketten verkrijgen via in-app aankopen.

5. Peak

Peak is een andere coole manier om je hersenen te trainen met plezier en spelletjes. Elke dag word je begroet met een willekeurige verzameling spelletjes die gebieden als geheugen, aandacht, probleemoplossing en creativiteit testen.

Misschien moet je woorden maken van de weergegeven letters, tegels schilderen op basis van de getallen in de kolommen en rijen, of gezichten aantikken die bepaalde emoties tonen. Er zijn meer dan 35 spelletjes, statistieken voor je prestaties in elke categorie, en prestaties die je kunt verdienen.

Met vier gratis beschikbare trainingen kun je jezelf elke dag testen met iets nieuws. Als je meer wilt, heeft Peak een pro-versie die 16 dagelijkse workouts, onbeperkte toegang tot 45 spelletjes, replays en ontspannende uitdagingen opent. Als deze je interesse heeft gewekt, kijk dan eens naar Peak.

6. Tricky test 2

Tricky Test 2 is een spel dat flink denkwerk vereist. Je krijgt een unieke hersenkraker voorgeschoteld. Het lastige is, zoals de naam al aangeeft, dat het antwoord enigszins voor de hand ligt. Maar bij strikvragen is het niet zo eenvoudig als vertrouwen op je eerste reactie. Je zult je denkpet moeten opzetten voor deze uitdaging.

Je krijgt vijf levens en moet het level halen om verder te gaan, zoals bij de meeste level-gebaseerde spellen. Als je echter faalt, moet je een bepaald aantal levels terug, afhankelijk van je snelheid.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk Tricky Test 2 op Android of iOS. De spellen bieden in-app aankopen voor munten die je helpen aanwijzingen te verkrijgen.

7. Left vs right

Met 49 spelletjes in zes categorieën laat Left vs Right je beide kanten van je hersenen trainen.

Onthoud artikelen die klanten bestellen en herinner je vervolgens wie wat besteld heeft. Kijk hoe de vormen bewegen en tik op de snelste. Bereken je deel van de rekening op basis van het totaal en wat je vrienden betalen. Dit zijn het soort spelletjes die je geheugen, reflexen en redeneren testen.

Je kunt Left vs Right gratis installeren. Met een abonnement op een maand- of jaarplan krijg je elke dag alle categorieën, plus voortgangsrapporten. Als je een paar minuten per dag over hebt voor een spelletje, train dan je hersenen met Left vs Right.

Conclusie

Soms is het gewoon leuk om je geest fit te houden met een spel. Misschien wil je je geheugen, behendigheid of probleemoplossend vermogen testen of verbeteren. Of misschien wil je die allemaal tegelijk aanscherpen. Wat je doelen ook zijn om je geest te trainen, deze gratis hersenspelletjes en apps zullen je aan het denken zetten en houden.