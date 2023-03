Word je Afgeluisterd via je Telefoon? 7x Tekenen

Hoe kun je zien of je telefoon wordt afgeluisterd? Leuk of niet, de meesten van ons zijn eraan gewend geraakt dat onze telefoons worden bespioneerd, al dan niet door de overheid!

Maar ook andere partijen kunnen je smartphone aftappen. Hieronder vallen hackers, je werkgever, een ex-partner, of zelfs de pers. Ze kunnen je gesprekken afluisteren, berichten en e-mails lezen en versturen, of informatie op je interface wijzigen. Maar hoe weet je of je telefoon wordt afgeluisterd?

Hier lees je hoe je kunt zien of je mobiele telefoon wordt afgeluisterd.

1. Batterij problemen

Voordat iOS en Android populair werden, waren batterijproblemen een teken van een telefoontap. Hete batterijen blijven een probleem als het gaat om smartphones.

Je bent waarschijnlijk toch al heel vertrouwd met een oververhitte batterij. Misschien heb je zelfs een telefoonwinkel bezocht en over het probleem geklaagd. In de meeste gevallen krijg je gewoon te horen dat het standaard is voor smartphones. Apple, bijvoorbeeld, maakt zich doorgaans alleen zorgen als je toestel zo heet is geworden dat het zichzelf uitschakelt.

Waarom wordt je smartphone zo heet? Als je veel apps gebruikt en media consumeert, wordt je toestel warmer, maar dat zou niet genoeg moeten zijn om schade te veroorzaken. Het bekijken van veel video’s verbruikt een groter percentage van je batterij dan het luisteren naar liedjes of podcasts, bijvoorbeeld. Dus ja, je batterij kan een probleem zijn, ongeacht of je telefoon is afgeluisterd of niet.

Toch kan een hete batterij een teken zijn van het aftappen van een mobiele telefoon. Kwaadaardige software kan op de achtergrond draaien, waardoor iemand anders kan meeluisteren.

Controleer je telefoon: onthoud welke apps je hebt gebruikt en hoe ze je batterij beïnvloeden. Als de batterij steeds leeg raakt, ondanks dat je hem niet zo vaak gebruikt, is dat te vreemd om te negeren.

Let ook op andere redenen waarom je toestel heet kan zijn. Heb je ermee in de zon gelegen? Heb je veel apps achter elkaar gebruikt? Sluit een telefoonhoesje warmte in?

Hoge temperaturen en weinig vermogen kunnen niettemin wijzen op kwaadaardige software. Je moet dan uitkijken naar andere tekenen dat je telefoon wordt afgeluisterd.

2. Verhoogd mobiel dataverbruik

Je telefoonrekeningen goed in de gaten houden kan je veel geld besparen. Maar het kan je ook helpen spyware te spotten.

Talloze apps gebruiken enorme hoeveelheden data, vooral als je geen verbinding maakt met gratis openbare Wi-Fi. Het is nog erger als je je kinderen je toestel laat gebruiken terwijl je niet thuis bent. Toch moet je ongeveer weten hoeveel gegevens je elke maand gebruikt.

Als deze hoeveelheid dramatisch toeneemt, moet je precies nagaan waarom dat gebeurt. Als je de reden niet kunt vinden, kan het zijn dat een derde partij je berichten onderschept.

Kwaadaardige software gebruikt je dataverkeer om verzamelde informatie naar een externe bron te sturen. Dat betekent dat het niet alleen vertrouwt op je Wi-Fi thuis: het verbruikt gegevens waar je ook bent.

3. Ongewenste advertenties en apps

Je kunt gemakkelijk te vertrouwd raken met je besturingssysteem, waardoor je de helft van de apps die erop staan vergeet. Maar het is noodzakelijk dat je precies weet wat er op je telefoon staat, vooral de apps die op de achtergrond draaien. Als je ze niet geïnstalleerd hebt, kunnen ze kwaadaardig zijn.

Je telefoon hoeft niet jailbroken te zijn om valse apps te downloaden: er zijn bijvoorbeeld 17 frauduleuze apps ontdekt in de App Store voor iDevices. Deze werden aanvankelijk verondersteld Trojaanse malware te bevatten, maar waren eigenlijk adware die kwaadaardige advertenties aan gebruikers voorstelde.

Adware kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen en een achterdeur te openen voor hackers, die uitnodigen tot de installatie van verdere frauduleuze software. Deze advertenties kunnen opdringerig worden om slachtoffers aan te moedigen erop te klikken, zelfs per ongeluk, en inkomsten genereren op een pay-per-click basis.

Vergeet niet dat het klikken op links verder kan leiden tot meer malware.

Deze apps zijn door Apple verwijderd, maar kunnen nog steeds op de loer liggen op verouderde systemen en vormen een goed voorbeeld van kwaadaardige apps die door de officiële controles heen komen. Apple zei dat het alleen al in 2020 meer dan 60 miljoen app-recensies verwijderde die eigenlijk spam waren, en hoewel dat een goede zaak is, is het verontrustend om op te merken dat de verspreiding van valse recensies zo groot is.

Malware kan veel advertentieverkeer genereren, en zo het dataverbruik verder verhogen.

4. Algemene prestatieproblemen

Hoe meer gegevens er worden gebruikt, hoe trager je toestel wordt. Malware kan roottoegang krijgen tot je smartphone of je verleiden tot het downloaden van een valse systeemupdate om je activiteiten volledig te beheersen. Informatie over het slachtoffer kan dan worden doorgegeven aan externe servers van hackers.

Denk aan al die informatie die van en naar je toestel wordt verzonden. Hierdoor wordt je toestel trager, en je denkt misschien dat het gewoon komt doordat je toestel oud wordt. Maar je zult last hebben van prestatievertragingen, welke methode een cybercrimineel ook gebruikt om je telefoon af te luisteren.

Natuurlijk zullen echte apps stroom verbruiken, maar ze zouden de reactietijd van je toestel niet merkbaar moeten beïnvloeden.

Je kunt nagaan welke apps het meeste RAM gebruiken. Op iOS hoef je alleen maar naar Instellingen > Algemeen > iPhone Opslag te gaan. Op Android klik je op Instellingen > Apps en veeg je naar Lopen. Je zult waarschijnlijk Foto’s en Muziek bovenaan de lijst zien staan. Van hieruit kun je je app-gebruik goed beoordelen, en controleren op alles wat niet klopt.

5. Vreemde berichten

Hoe weet je of je telefoon wordt afgeluisterd of bespioneerd? Misschien negeer je de tekenen al! Wat je misschien afdoet als spam, overlast of een verkeerd nummer kan een waarschuwing zijn dat er iets mis is.

Verdachte SMS kan bestaan uit schijnbaar willekeurige reeksen cijfers, tekens en symbolen, die je onmiddellijk als vreemd, maar misschien niet bijzonder kwaadaardig ervaren.

Negeer verdachte berichten niet.

De meest waarschijnlijke oorzaak is een fout in spyware die cybercriminelen gebruiken. Als die niet goed geïnstalleerd is, verschijnen er gecodeerde berichten in je inbox die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven. Deze willekeurige datasets zijn instructies die vanaf de servers van een hacker worden verzonden om met de frauduleuze applicatie te knoeien. Een andere mogelijkheid is dat de app contact probeert op te nemen met zijn maker.

Evenzo, als familie of vrienden zeggen dat je hen bizarre teksten of e-mails stuurt, kan je telefoon gecompromitteerd zijn. Dit kan betekenen dat je geïnfecteerde telefoon probeert malware te installeren op de apparaten van je geliefden.

Let op elke activiteit die je niet herkent. Kijk naar berichtenketens, social media profielen, en controleer je verzonden map en outbox. Als je je niet kunt herinneren dat je iets verzonden hebt, wees dan verdacht.

6. Websites zien er anders uit

Het is een zwendel die we allemaal kennen, maar niemand is onfeilbaar. We vergeten allemaal adviezen en maken fouten. Als die fout bestaat uit het klikken op een URL in een tekst of e-mail, kan dat je veel geld kosten.

Je hoeft niet eens via een bericht omgeleid te worden naar een frauduleuze link. Als er een kwaadaardige app op je telefoon staat, kan die het uiterlijk van websites die je vaak bezoekt veranderen.

De malware werkt als een proxy en onderschept de communicatie tussen jou en de site die je probeert te bezoeken. Het kan je een valse pagina voorschotelen, of gewoon alles bijhouden wat je typt. En nee, het maakt niet uit of je Private Browsing gebruikt.

Dit wordt pas echt een probleem als je online bankiert of iets anders gebruikt waarvoor persoonlijke gegevens nodig zijn. Dat kan een wachtwoord zijn, financiële gegevens, of gewoon Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII), een belangrijke valuta op het Dark Web.

Misschien merk je geen verschillen. Het kunnen slechts kleine veranderingen zijn, zoals gepixelde logo’s. En als je wel iets vreemds ziet, kan het gewoon de website zijn die experimenteert met een nieuwe interface. Vergelijk de mobiele versie met die op een pc, rekening houdend met responsieve thema’s die er iets anders uitzien.

7. Gebruik Android doorstuurcodes zoals *#21#

Dit werkt alleen op telefoons met Android, maar het is de perfecte manier om uit te zoeken of je gegevens worden doorgestuurd naar een derde partij. Je kunt geheime USSD-codes gebruiken om je veiligheid en privacy te behouden.

Ga gewoon naar je toetsenbordinterface en typ ofwel *#21*, *#67#, of *#62# en tik dan op het kiespictogram. Als de ene niet werkt, probeer dan een andere. Ze zijn van toepassing op verschillende toestellen, maar alle drie hebben ze dezelfde functie: ze leiden je naar een scherm met details over gesprek doorschakelen.

Daarin staan gesprekken, gegevens, SMS, Pakket, PAD en meer. Idealiter zou er bij elk van hen achteraf “Niet doorgeschakeld” moeten staan. Staat er in plaats daarvan “Doorgeschakeld”, dan is je smartphone waarschijnlijk gehackt.

Wat kun je dan doen? Typ gewoon ##002# in je kiesscherm en druk dan nogmaals op het kiessymbool. Op je scherm zou nu “Wissen was succesvol” moeten staan, wat betekent dat je de cyberaanval hebt verbroken. Je kunt dit scherm verlaten door op OK te tikken.

Dat is echter niet het einde van de zaak: als je toestel is afgeluisterd, is het duidelijk vatbaar voor aanvallen, dus bekijk manieren om de beveiliging van Android te verhogen, waaronder het downloaden van een antivirus-app.

Hoe kun je zien of je telefoon wordt afgeluisterd?

“Wordt mijn telefoon afgeluisterd?” Waarschijnlijk niet. Wees niet overdreven paranoïde: de meesten van ons zullen niet het slachtoffer worden van een telefoontap. Toch is het de moeite waard om wat basisbeveiligingsmaatregelen op te frissen.

Verminder het risico van besmetting door alleen te downloaden uit officiële app stores; Apple en Google screenen apps en spelletjes voordat ze beschikbaar komen voor de massa, en hoewel ze er soms mee knoeien, is dat zeldzaam.