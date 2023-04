15x Onmisbare Windows Apps & Software voor Nieuwe PC/Laptop

Of je nu net een nieuwe pc hebt gekocht of Windows opnieuw hebt geïnstalleerd, de eerste taak die je waarschijnlijk zult doen is het installeren van apps. Hoewel er tientallen geweldige Windows programma’s zijn, maakt weten welke de must-have software zijn voor Windows 10 of Windows 11 het opzetten van een nieuwe installatie gemakkelijker.

Heb je een nieuwe computer of laptop? Dit zijn de essentiële Windows 10 en 11 software & applicaties die je nodig hebt bij het opzetten van een nieuwe pc.

1. Cloudopslag: Google Drive

Als je maar één cloud app dienst kiest, dan is Google Drive degene die je moet installeren vanwege de hoeveelheid gratis ruimte die het bevat. Het biedt 15GB gratis opslagruimte, die over je Google-account wordt gedeeld met Google Foto’s en ook Gmail.

Google Drive biedt een app voor elk groot platform, zodat je je bestanden overal mee naartoe kunt nemen. Naast het synchroniseren van bestanden die je in de speciale Google Drive-map plaatst, kun je met de desktop-app ook gemakkelijk een back-up maken van mappen op je computer en externe apparaten.

Het is ook supermakkelijk om bestanden met anderen te delen, plus de dienst speelt goed samen met de productiviteitssuite van Google. Of je het nu gebruikt als onderdeel van je back-up plan, als cloud flash drive, of voor het opzetten van gedeelde mappen met anderen, Google Drive is een essentiële app keuze voor Windows 10 en 11.

In combinatie met OneDrive (dat in Windows is ingebouwd) of een andere gratis aanbieder van cloudopslag kun je veel opslagruimte krijgen en je bestanden logisch scheiden per dienst.

2. Internetbrowser: Google Chrome

Niet verrassend is Google Chrome nog steeds onze beste internet browser. Hij is supersnel, bevat kleine gemakken zoals het direct zoeken naar een afbeelding in Google Lens, en heeft een uitgebreide bibliotheek met Chrome extensies. Met cross-platform synchronisatie, waardoor je je desktop tabbladen op je telefoon kunt openen en omgekeerd, heb je een fantastische browser voor alle doeleinden.

Chrome is echter niet zonder fouten. Veel mensen willen de alomtegenwoordige tracking van Google in Chrome vermijden, en het slokt veel RAM op. Maar het goede nieuws is dat je genoeg andere fantastische browsers hebt om uit te kiezen, zoals Firefox en Opera.

Zelfs het ingebouwde Microsoft Edge is gebaseerd op Chromium, dus probeer het eens als je de aanpak van Microsoft verkiest boven die van Google.

3. Beeldbewerker: Paint.NET

Of je je nu wilt wagen aan eenvoudige beeldbewerking, een manier nodig hebt om gevoelige informatie in schermafbeeldingen te vervagen, of oude foto’s wilt retoucheren, iedereen zou een beeldbewerkingsprogramma geïnstalleerd moeten hebben. Photoshop is hiervoor de gouden standaard, maar er zijn genoeg gratis programma’s die toegankelijker zijn.

Paint.NET is een onmisbaar Windows programma voor het bewerken van afbeeldingen. Het is veel krachtiger dan Microsoft Paint, maar overweldigt je niet met heel veel verwarrende gereedschappen. Je kunt gemakkelijk delen van een afbeelding vervagen, foto’s automatisch op niveau brengen zodat ze er beter uitzien, en in een paar klikken tekst en vormen aan je foto’s toevoegen. Er zijn ook veel plugins waarmee je de functionaliteit kunt uitbreiden.

Als je Paint.NET te eenvoudig vindt, is GIMP een meer geavanceerde oplossing, die bovendien gratis verkrijgbaar is.

4. Muziek streamen: Spotify

Jaren geleden betekende het luisteren naar muziek op je desktop het moeizaam importeren en organiseren van een verzameling MP3’s. Dat is nu niet meer het geval; muziekstreamingdiensten maken het kopen van losse albums fysiek of digitaal overbodig.

Er zijn veel muziek streaming diensten beschikbaar, maar wij denken dat de essentiële keuze voor Windows 10 of 11 Spotify is. Met het gratis abonnement kun je zoveel muziek luisteren als je wilt, en er zijn verschillende Spotify Premium abonnementen die de moeite waard zijn voor fervente luisteraars. Spotify herbergt ook miljoenen podcasts, waardoor alles op één handige plek beschikbaar is.

Spotify heeft ook een speciale Windows app, in tegenstelling tot sommige concurrenten. Als je echter al in een ander ecosysteem hebt geïnvesteerd, zijn Apple Music of YouTube Music misschien een betere keuze voor je.

5. Bestandscompressie en -extractie: 7-Zip

Windows heeft ingebouwde ondersteuning voor eenvoudige gezipte bestanden, maar alles wat verder gaat dan de basis vereist een krachtiger hulpmiddel. Hoewel dit niet de meest opwindende software categorie is, is een bestandsextractor toch een onmisbare PC app, zodat je kunt werken met alle soorten gearchiveerde bestanden die je kunt tegenkomen.

7-Zip is de gouden standaard voor bestandscompressie en -extractie apps. Het is klein en installeert zich in enkele seconden, is gemakkelijk te gebruiken, en blijft uit de weg als je het niet gebruikt. Maar wie geavanceerde functies nodig heeft, vindt die toch in 7-Zip.

Het enige nadeel van 7-Zip is het verouderde, spartaanse uiterlijk. Als je daar niet overheen kunt komen, kijk dan eens naar PeaZip, een vergelijkbaar programma met een veel aantrekkelijker UI. Hoe dan ook, je hoeft zeker niet te betalen voor tools als WinRAR.

6. Office Suite: LibreOffice

De kans is groot dat je ooit een productiviteitssuite nodig hebt waarmee je met documenten, spreadsheets en presentaties kunt werken. Je zou kunnen denken dat betalen voor Microsoft Office de enige manier is om die toegang te krijgen, maar dat is verre van de waarheid.

Geen enkele Windows gebruiker zou het zonder LibreOffice moeten stellen. Het is een volledig gratis en krachtig kantoorpakket met alternatieven voor Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access en meer. Als je eenmaal gewend bent aan een paar kleine esthetische verschillen met MS Office, vlieg je door je werk met LibreOffice.

Merk op dat OpenOffice, een ooit populair alternatief, nu zo goed als dood is. Als je LibreOffice niet wilt gebruiken, probeer dan FreeOffice. Je kunt ook webapps zoals Word Online of Google Docs gebruiken, maar wij richten ons hier op volledige desktop downloads.

7. Beveiliging: Malwarebytes Anti-Malware

Windows 10 en 11 bevatten Windows Defender, dat voor de meeste gebruikers een goed genoeg antivirus is. Het is echter verstandig om een secundair beveiligingsprogramma geïnstalleerd te houden om het aan te vullen.

Hiervoor kun je niet op tegen Malwarebytes. Met de gratis versie kun je je systeem scannen op malware die je antivirus misschien niet vangt. En voor een krachtige gecombineerde beveiligingsoplossing is upgraden naar Malwarebytes Premium de kosten waard.

8. Wachtwoordmanager: Bitwarden

Het is menselijkerwijs niet mogelijk om voor elk account sterke wachtwoorden te maken en ze allemaal te onthouden. Daarom heb je een wachtwoordmanager nodig. Dat is een veilige dienst die goede wachtwoorden voor je aanmaakt en ze vergrendelt achter één hoofdwachtwoord, dat het enige is dat je hoeft te onthouden.

Bitwarden is de beste gratis wachtwoordmanager en een van de belangrijkste stukjes software die je kunt downloaden. Naast de desktop app moet je de Bitwarden extensie installeren in de browser van je keuze om gemakkelijk wachtwoorden automatisch in te vullen. Volg onze complete gids om aan de slag te gaan met een wachtwoordmanager om te leren hoe je aan de slag gaat.

9. Berichten: Rambox

De kans is groot dat je minstens één berichtendienst gebruikt om overdag in contact te blijven met je vrienden. Met zoveel opties om uit te kiezen is er geen manier om de beste berichtendienst te kiezen, want het hangt allemaal af van wat je vrienden gebruiken. Dus waarom niet allemaal op één plek?

Rambox is onze keuze voor de beste berichten-app voor Windows. Je kunt accounts toevoegen van tientallen populaire berichtendiensten, waaronder WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, GroupMe, Discord en nog veel meer. Je kunt er zelfs andere webapps aan toevoegen, zoals Apple Music.

De app voegt gewoon een nieuw tabblad toe voor elke dienst die je gebruikt, zodat je elke groep in één venster kunt bijhouden. Het bevat enkele extra functies die het nuttiger maken dan het openen van deze apps in je browser, en je kunt gemakkelijk één venster sluiten of minimaliseren (in plaats van een half dozijn) wanneer het tijd is om je te concentreren.

Hoewel het gratis plan van Rambox enkele beperkingen heeft, biedt het meer gratis dan concurrenten als Franz.

10. Scripting: AutoHotkey

Als je meer automatisering naar je computer wilt brengen, dan moet je AutoHotkey downloaden. Het is een custom scripting tool waarmee je je eigen commando’s kunt definiëren, waardoor het zo nuttig is als wat je maar kunt verzinnen.

Om maar een paar voorbeelden te noemen: je kunt snel tekst uitbreiden, automatische typcorrectie inschakelen, bepaalde toetsen op het toetsenbord negeren en macro’s maken om met een paar toetsaanslagen verschillende acties uit te voeren.

AutoHotkey kan in het begin een beetje intimiderend zijn, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is het een krachtig hulpmiddel om in je pakket te hebben. Bekijk onze gids om te beginnen met AutoHotkey en geweldige AutoHotkey scripts om te proberen als introductie.

11. Opslagbeheer: TreeSize Free

Iedereen kent het gedoe van te weinig opslagruimte. Daarom is een van de handige apps die je op elk Windows-systeem zou moeten installeren een schijfanalyser.

TreeSize Free is een eenvoudige manier om uit te zoeken wat er ruimte in beslag neemt op je computer. Open het gewoon en vertel het welke schijf het moet scannen, en het zal alle mappen op je pc ordenen op basis van hoe groot ze zijn. Je kunt dan de grootste bestanden op je computer zien en actie ondernemen om ze te verwijderen of te verplaatsen.

Verspil geen tijd met het handmatig doorzoeken van mappen en het vinden van grote bestanden – laat dit essentiële programma dat voor je doen. Gebruik het als onderdeel van onze stapsgewijze Windows schoonmaakgids.

12. Klembordmanager: ClipClip

Een klembordmanager is een belangrijke Windows app omdat het je veel tijd bespaart. In plaats van dat je maar één item tegelijk op het klembord van je pc kunt bewaren, kun je met klembordmanagers de laatste tientallen items bijhouden die je hebt gekopieerd.

ClipClip is een prima Windows klembordmanager om te gebruiken. Naast het bijhouden van wat je kopieert, kun je met de app ook veel voorkomende fragmenten vastzetten, zodat je er gemakkelijk bij kunt. Je kunt gemakkelijk mappen maken voor het snel plakken van ingeblikte tekst zoals adressen, e-mailreacties en dergelijke.

De app overstelpt je niet met opties, maar laat je wel de sneltoetsen aanpassen, de klembordbewaking uitschakelen indien nodig, en kiezen wat de app negeert. Voeg het toe aan je lijst met Windows basissoftware en je hoeft je nooit meer zorgen te maken over het beheer van het klembord van je PC.

13. Back-up: Backblaze

Een back-up maken van je pc is essentieel, want een natuurramp, inbraak of malware-aanval kan alle bestanden op je machine wegvagen. Je wilt niet al je documenten, foto’s en andere bestanden kwijtraken en opnieuw moeten beginnen.

Wij vinden Backblaze een onmisbare back-updienst voor Windows 10 of Windows 11. Voor slechts een paar dollar per maand maakt de dienst een back-up van alles op je pc, en van alle externe schijven die je aansluit, naar de Backblaze-cloud. Je hoeft je geen zorgen te maken over het kiezen van wat er geback-upt wordt, en er zijn ook geen grenzen aan je back-upgrootte.

Hoewel het de enige app op deze lijst is die geen gratis optie heeft, is het maken van back-ups de moeite waard om voor te betalen. Als je ooit al je bestanden zou verliezen, zou de app zichzelf in een oogwenk terugbetalen.

Als extra back-uplaag, of voor je hoofdback-up als je je Backblaze niet kunt veroorloven, moet je EaseUS Todo Backup Free proberen. Het is een eenvoudig te gebruiken tool voor het maken van lokale back-ups van je bestanden.

14. Mediaspeler: VLC

Dankzij de alomtegenwoordigheid van YouTube kijk je waarschijnlijk niet al te vaak naar lokale video’s. Toch zou iedereen een degelijke videospeler op zijn bureaublad moeten hebben voor als hij mediabestanden lokaal moet afspelen. Zelfs als het niet een van de tools is die je meteen op een nieuwe computer denkt te downloaden, zal het ooit van pas komen.

Voor deze taak gaat er niets boven VLC Media Player, dat veel mogelijkheden heeft en bijna elk denkbaar video- en audioformaat kan afspelen. Je zult het misschien niet vaak gebruiken, maar geef VLC een download terwijl je je PC instelt. Je bespaart jezelf het gedoe met video codecs of het gebruik van QuickTime, dat al jaren niet meer ondersteund wordt door Windows.

15. Screenshots: ShareX

Een screenshot maken op Windows is handig voor alles van het vastleggen van grappige momenten tot het vastleggen van belangrijke informatie. De basis Snipping Tool en Snip & Sketch apps bieden slechts een kale functieset, dus je hebt iets beters nodig in je pakket van essentiële Windows apps.

Je zult geen krachtiger gratis screenshotprogramma vinden dan ShareX. Met een groot aantal methoden om schermafbeeldingen te maken, een degelijke ingebouwde editor, de mogelijkheid om geautomatiseerde stappen uit te voeren nadat je een schermafbeelding hebt gemaakt, en extra hulpmiddelen zoals een kleurengrijper en liniaal, heeft ShareX een indrukwekkende set functies zonder kosten.

Als ShareX je overweldigt, probeer dan eens PicPick. Het is wat eenvoudiger, maar doet geen concessies aan de mogelijkheden.

De onmisbare apps voor elke Windows PC

We hebben gekeken naar essentiële apps voor Windows 10 en Windows 11 die iedereen meteen zou moeten installeren, en ze zijn bijna allemaal gratis. Als je niet de voorkeur geeft aan een van onze keuzes, vind je zonder veel moeite een geschikt alternatief. De meeste mensen zullen veel profijt hebben van deze programma’s en ze meer waarderen dan de standaard software die bij Windows wordt geïnstalleerd.

Nu je deze noodzakelijke software voor je pc kent, moet je je ook bewust zijn van nutteloze Windows apps die je moet verwijderen.