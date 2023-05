Beste Telefoon Camera Apps om dingen mee te Identificeren

Voor veel mensen is de camera van je telefoon een van de belangrijkste aspecten. Hij heeft een heleboel toepassingen, van het positioneren van wilde wezens in de werkelijkheid met AR-apps tot het maken van scherpe foto’s in het donker.

Dat gezegd hebbende, mis je misschien een ander belangrijk gebruik van je smartphone camera: hij kan werken als een visuele zoekmachine en zo ongeveer alles identificeren wat je in de wereld ziet.

Kortom, als je ooit tijdens het winkelen of in je huis een voorwerp bent tegengekomen en dacht: “Wat is dit?”, dan kan een van deze apps je helpen. Bekijk de beste Android en iPhone apps die voorwerpen identificeren aan de hand van afbeeldingen.

1. Google Lens: Voor het identificeren van alles

Veel mensen weten het misschien niet, maar je kunt de zoekmachine van Google koppelen aan je camera om uit te zoeken wat vrijwel alles is. Met computervisie kan de Lens-functie een heleboel voorwerpen herkennen.

Door een foto te uploaden of de camera in real-time te gebruiken, is Google Lens een indrukwekkende herkenner van een groot aantal voorwerpen, waaronder dierenrassen, planten, bloemen, merkgadgets, logo’s en zelfs ringen en andere sieraden. De grootste uitzondering zijn mensen.

Bovendien haalt Google Lens voor compatibele voorwerpen ook winkellinks op voor het geval je ze zou willen kopen. In plaats van een speciale app, kunnen iPhone gebruikers de functionaliteit van Google Lens vinden in de Google Foto’s app voor eenvoudige identificatie. We hebben enkele andere interessante toepassingen van Google Lens bekeken, als je nieuwsgierig bent.

2. Snapchat: Identificeer auto’s, planten, honden, muziek en meer.

De identificatiereis van Snapchat begon toen het samenwerkte met Shazam om een muziek-ID-platform direct in een sociale netwerk-app te bieden. Snapchat gebruikt nu AR-technologie om de wereld om je heen te overzien en identificeert allerlei producten, waaronder planten, automodellen, hondenrassen, kattenrassen, huiswerkvergelijkingen en meer.

Dit is ongelooflijk handig omdat veel gebruikers Snapchat al gebruiken voor hun sociale netwerkbehoeften. Je hoeft dus geen secundaire app te downloaden en je telefoon te verzieken.

Zodra je een lens gebruikt om verschillende objecten te identificeren, kun je de AR-lenzen gebruiken om je omgeving verder te manipuleren. Deze lensfuncties omvatten vele unieke filters, van puppy hond filters tot het vervormen van de omgeving.

3. Pinterest: Kunst, design en decor identificatie

Ook Pinterest is een uitstekende foto-identificatie app, waar je een foto neemt en het pagina’s ophaalt voor de voorwerpen die het herkent. De oplossing van Pinterest kan ook meerdere items in een complexe afbeelding matchen, zoals een outfit, en vindt links voor je om items te kopen als dat mogelijk is.

De visuele zoekopdracht van Pinterest is vooral bedoeld voor datgene waar het sociale netwerk bekend om staat: ontwerpen, outfits en andere soortgelijke categorieën. Voor doeleinden als het verkennen van de natuur heb je meer aan Google Lens of PictureThis.

4. PictureThis: Plant Identifier

Als je een fervent tuinier of natuurliefhebber bent, moet je absoluut PictureThis downloaden. Deze app is perfect om dat vervelende onkruid te identificeren dat je komkommers doodt, of om te ontdekken welk prachtig mos je camping bedekt.

Het gebruik van deze app is ongelooflijk eenvoudig. Maak een foto van de plant die je hoopt te identificeren en laat PictureThis het werk doen. De app vertelt je de naam van de plant en alle noodzakelijke informatie, waaronder mogelijke plagen, ziekten, tips voor water geven en meer. Het geeft je ook water-geef-herinneringen en toegang tot experts die je kunnen helpen bij de diagnose van je zieke kamerplanten.

5. Vivino: Wijnwijzer

Vivino is een van de beste wijn-apps die je kunt downloaden als je jezelf beschouwt als een kenner, of gewoon een grote fan van de drank. Je hoeft alleen maar een foto te schieten van het wijnetiket waarin je geïnteresseerd bent, en Vivino helpt je de beste kwaliteit wijn in die categorie te vinden.

De app verwerkt vervolgens de foto en presenteert je wat informatie om je te helpen beslissen of je de wijn moet kopen of overslaan. Hij toont details zoals hoe populair hij is, de smaakbeschrijving, ingrediënten, hoe oud hij is, en meer. Daarbovenop vind je gebruikersrecensies en beoordelingen van Vivino’s gemeenschap van 30 miljoen mensen.

6. Image Recognition and Searcher

Hoewel Image Recognition and Searcher is ontworpen voor omgekeerd beeld zoeken, kun je ook de camera-optie gebruiken om elke fysieke foto of object te identificeren.

Nadat je een foto hebt genomen of omgekeerd hebt gezocht, geeft de app je een lijst met webadressen die direct betrekking hebben op de foto of het voorwerp in kwestie. Afbeeldingen kun je ook uploaden vanuit je camerarol of rechtstreeks in de app kopiëren en plakken voor eenvoudig gebruik.

Google, Bing en Yandex zijn de drie diensten die de app gebruikt. Deze zoekmachines voorzien je van websites, sociale media accounts, aankoopopties en meer om de bron van je afbeelding of voorwerp te helpen ontdekken. Deze app is op dit moment alleen beschikbaar voor de iPhone en iPad.