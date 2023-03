Top 10 Verborgen Rustige Natuurwonderen in Mexico

De pure schoonheid van een poederzacht Mexicaans strand valt niet te ontkennen. De grote, uitgestrekte zandvlakten met daarachter lome wuivende palmbomen hebben Mexico in de eerste plaats op de toeristenkaart gezet. Ja, de stranden van Mexico behoren echt tot de beste ter wereld. Maar een nadere beschouwing van de natuurlijke wonderen onthult dat het land zoveel meer herbergt dan de betoverende kustlijn.

Mexico heeft een van de meest uiteenlopende topografieën ter wereld. De bergen bereiken een hoogte van meer dan 18.000 meter. Het is een land van stromende watervallen, woeste rivieren, bergdorpjes, woestijnen en geheimzinnige jungles. Het natuurschoon waarvoor veel reizigers de halve wereld overvliegen, is hier op dit continent te vinden, op slechts een korte vlucht afstand. Met dat in gedachten zijn hier 10 prachtige natuurwonderen in Mexico die echt verborgen juweeltjes zijn.

1. Tamul waterval, San Luis Potosi

De Tamul waterval stort van een torenhoge hoogte uit de rotsen en stort dramatisch in de Tampaón rivier. De watervallen van de staat San Luis Potosi zijn beroemd in heel Mexico, en de Tamul waterval is de meest adembenemende van het stel.

Cascada de Tamul staat bekend om zijn turquoise tinten, en om de krachtige kracht waarmee hij langs de kliffen naar beneden stort. Het is het resultaat van het samenkomen van de Gallinas rivier en de Santa Maria rivier, waardoor een adembenemende waterval van 1.000 meter breed ontstaat.

Toegang tot de waterval is niet eenvoudig, want het vereist een avontuurlijke geest en enige planning. Maar voor wie de moeite neemt, is de beloning zeker de moeite waard. Je kunt de watervallen bereiken vanuit de stad Tanchachin, en ze zijn ongeveer twee uur stroomopwaarts varen in een kleine pangaboot. Vermijd een bezoek in de zomer, wanneer de zware regens de ervaring veel uitdagender maken. Je kunt ook beter de feestdagen vermijden, want dan stroomt de menigte toe.

2. Nanacamilpa Vuurvliegenreservaat, Tlaxcala

De Piedra Canteada bossen in Centraal-Mexico lijken zo uit een sprookje te komen. Als de zon ondergaat en de lucht inktblauw wordt, beginnen de dikke, schaduwrijke bossen te zoemen met een etherische gloed. Elke zomer, van juni tot augustus, komen honderdduizenden vuurvliegjes tot leven in de duisternis en verlichten de wildernis met pure magie.

Dit is het Nanacamilpa Vuurvliegenreservaat, en het is echt iets uit een sprookjesboek. Aan de voet van de Iztaccíhuatl en Popocatépetl vulkanen, ongeveer 60 mijl van Mexico Stad, schitteren de bossen met deze hemelse zwevende constellaties van vuurvliegjes. Tijdens het paringsseizoen biedt het dorp bosrondleidingen aan en in verschillende eco-hotels kunnen gasten overnachten.

3. Hierve el Agua, Oaxaca

De stad Oaxaca checkt alle vakjes als het gaat om een droomvakantie in Mexico: keuken, cultuur, geschiedenis en design. Maar net buiten de stad Oaxaca ligt een van de meest spectaculaire natuurwonderen van het hele land: Hierve el Agua, een versteende rotsformatie die de illusie geeft van een klif met een stromende waterval, perfect bevroren in de tijd. Op de top van de klif vind je een reeks natuurlijke minerale poelen die uitkijken over de met groen bedekte bergen die in alle richtingen golven zo ver het oog reikt.

Hierve el Agua is het resultaat van de verkalking van natuurlijke bronnen die naar de rand van een klif zijn geduwd. Het resultaat is een betoverende optische illusie die lijkt alsof een waterval wordt gepauzeerd terwijl hij langs de torenhoge klif naar beneden tuimelt.

De beste manier om deze plek te bezoeken is door een auto te huren of een chauffeur in te huren. Tourbussen zijn een andere optie. Tip: Ga zo vroeg mogelijk om het helemaal zelf te ervaren. Bij de ingang zijn kleine winkeltjes en verkopers geopend, voor het geval je trek hebt in een verfrissende snack van vers fruit bestrooid met tajin, een ijslolly, of zelfs een ijskoud biertje. Maar waar je hier voor komt zijn de spectaculaire uitzichten, en misschien een jaloersmakende Instagramkiek of twee.

4. Sumidero Canyon, Chiapas

De Mexicaanse deelstaat Chiapas is een natuurwonder op zich, met mistige, koele bergen en dichte, stomende jungles. Vanaf de hoge top van de stad San Cristobal de las Casas zigzaggen reizigers over een bergpad naar beneden om de duizelingwekkende vallei van de Sumidero Canyon te bereiken.

Deze natuurlijke canyon werd uitgeslepen door de Grijalva rivier, met aan weerszijden torenhoge rotswanden van 3.000 meter. De plek werd in de jaren tachtig uitgeroepen tot nationaal park, en het is geen wonder waarom. Het uitzicht vanaf de zes uitkijkpunten langs de rand van de canyon is gewoonweg adembenemend.

De populairste manier om de canyon te verkennen is misschien wel via een boottocht die over de rivier slingert, zodat bezoekers zich kunnen vergapen aan de imposante rotswanden. Maar wie afziet van een boottocht kan nog steeds het meeste uit dit park halen met wandelen, kajakken en abseilen. Bedenk wel dat je waarschijnlijk nog steeds een gids nodig hebt, want het park wemelt van de gevaarlijke maar prachtige wilde dieren, zoals jaguars, krokodillen en ratelslangen.

5. Peña de Bernal, Querétaro

De stad San Sebastián Bernal is gezegend met een wachter. De Peña de Bernal, een nationale schat en een van de grootste monolieten ter wereld, torent meer dan 100 meter boven dit koloniale 17e-eeuwse dorp uit.

De Peña de Bernal, die meer dan 2.500 meter boven de zeespiegel uitsteekt, is lange tijd een heilige plaats geweest voor het inheemse Otomi-Chichimeca volk. Tot op de dag van vandaag maken afstammelingen van deze groep een pelgrimstocht naar de top in een glorieuze, nauwgezette processie, waarbij ze een houten kruis dragen dat bijna 90 kilo weegt.

Op de top van de Peña de Bernal heb je een prachtig uitzicht over de staat Querétaro. Een geprepareerd wandelpad leidt naar een van de zijden, maar om de monoliet te beklimmen is enige vaardigheid vereist – de laatste 150 meter is een steile, verticale rotswand. Maar zelfs als je Peña de Bernal vanaf de grond bekijkt, is het een van de meest spectaculaire natuurwonderen in centraal Mexico.

6. Copper Canyon, Chihuahua

Amerika’s Grand Canyon is iets spectaculairs. Maar wist je dat Mexico zijn eigen versie heeft die aantoonbaar dieper is? Bekend als Barrancas del Cobre (Koperen Kloof), is dit massieve systeem van kloven eigenlijk het hoogtepunt van zes verschillende ravijnen die door het noordwesten van Mexico lopen.

Met een oppervlakte van meer dan 25.000 vierkante kilometer is deze canyon zelfs groter dan de Grand Canyon in de VS. De canyons zijn uitgeslepen door zes verschillende rivieren die allemaal uitmonden in de Golf van Californië. En het dankt zijn naam aan de roestkleurige wanden die hoog boven de door de rivier uitgesleten ravijnen uittorenen.

Om de canyons te bezoeken boek je een kaartje met de Ferrocarril Chihuahua al Pacífico spoorweg, ook wel bekend als El Chepe. De prachtige spoorroute volgt het pad langs de hoofdkloof, over hangbruggen en langs de kliffen die uitkijken over de steile afdalingen in de valleien. Rijd de route in zijn geheel, of stap onderweg uit om te wandelen of de gemeenschappen te verkennen die al eeuwenlang in dit deel van Mexico wonen.

7. Calakmul, Campeche

De staat Campeche is gehuld in zowel jungle als mysterie. Weg van de hoofdstad die aan de Golf van Mexico ligt, worden reizigers onmiddellijk ondergedompeld in een hete, stomende jungle. In feite beslaat deze beschermde jungle het grootste deel van de hele staat, en daarin bevinden zich enkele van de best bewaarde geheimen van de regio.

Neem Calakmul, een oude Mayastad die het kloppende hart is van het Calakmul Biosfeerreservaat. Het raadselachtige aan Calakmul is dat we nog zoveel niet weten. Wat we wel weten is dat het een bloeiende machtsfactor was in de Maya-wereld, op slechts 35 km van wat nu de Guatemalteekse grens is. In zijn machtigste jaren was het de concurrent van Tikal, de beroemdste Mayastad in het huidige Guatemala.

Calakmul betekent de “Stad van de Twee Aangrenzende Piramiden”, en haar hoogtepunt lag tussen 600 en 900 na Christus. Er woonden meer dan 50.000 mensen, verdeeld over 6.700 gebouwen. De site beslaat zeven vierkante kilometer, maar slechts een klein percentage daarvan is opgegraven en toegankelijk voor het publiek. De rest ligt nog steeds op de loer, bedekt door dichte jungle en de tijd.

8. Pico de Orizaba, Veracruz

Mexico heeft zijn deel van superlatieven – beste stranden, oudste ruïnes, lekkerste keuken. Maar het is ook de thuisbasis van een van de hoogste slapende vulkanen ter wereld. Maak kennis met Pico de Orizaba, de op twee na hoogste berg van Noord-Amerika.

Met een hoogte van bijna 5.500 meter boven de zeespiegel is deze bezienswaardigheid in centraal Mexico de plaats waar professionele klimmers oefenen voordat ze de Mount Everest proberen te beklimmen. De berg ligt 565 km ten oosten van Mexico-stad en is een van Mexico’s belangrijkste klimbergen en een baken dat de tand des tijds heeft doorstaan.

Orizaba komt van de Azteekse naam Ahuilizapa, wat “Plaats van het Spelende Water” betekent. De laatste uitbarsting was in 1846, en de hellingen zijn bedekt met gletsjers – negen, om precies te zijn.

9. Las Coloradas, Yucatan

Mexico beknibbelt niet op kleur, en als je op zoek bent naar een adembenemend palet, dan is een bezoek aan Las Coloradas zeker op zijn plaats. Op de top van het schiereiland Yucatan, waar het land de Golf van Mexico ontmoet, ligt een van de mooiste plekken van het land.

Stel je suikerspin-gekleurde poelen voor die afsteken tegen bleek, pastelblauw, met randen smaragdgroen van het omringende Rio Lagartos Biosphere Reserve. Dit beschermde moerasgebied staat bekend als Las Coloradas, een reeks felroze meren die verspreid liggen over het landschap langs de Golf van Mexico.

In de wetlands leven jaguars, zeeschildpadden, flamingo’s en krokodillen, die het 150.000 hectare grote beschermde gebied bewonen. Het reservaat zelf is betoverend, maar het zijn de bloskleurige poelen die de juwelen in de kroon zijn. De lagunes zijn roze door de algen, plankton en garnalen die in deze superzoutoplossing leven. In feite staat Las Coloradas hier in dit deel van Mexico bekend om zijn zoutproductie.

Er is veel veranderd in Las Coloradas, want zijn kauwgomroze pastels zijn nu op Instagram geplakt. Een ooit verborgen juweeltje is een populaire plek geworden voor influencers en content creators om de perfecte foto te komen maken. Je vindt hier meer tourbussen dan ooit tevoren, wat de ervaring een beetje kan temperen. Maar de kleuren zijn nog steeds absoluut prachtig.

10. Isla Espiritu Santo, Baja California Sur

Houd de komende jaren je oren gespitst – je zult steeds meer gaan horen over de stad La Paz. De hoofdstad van Baja California Sur, gelegen aan de Zee van Cortez, groeit langzaam uit tot een van de beste bestemmingen in Mexico. En als je er dan toch bent, moet je zeker wat tijd inplannen om Isla Espiritu Santo te bezoeken.

Het eiland lijkt zo uit een sciencefiction roman te komen. Koperkleurige bergruggen rijzen op uit een kalme, turquoise zee. Dit UNESCO wereldnatuurerfgoed en nationaal park biedt werkelijk prachtige uitzichten, waar grimmige woestijn bovenop een van de meest diverse mariene ecosystemen ter wereld ligt.

Hotels zul je op Espiritu Santo niet aantreffen – dat zou de sfeer volledig verpesten. In plaats daarvan vind je er duiklocaties, natuurlijke riffen en gezonken schepen. Rustig, loom kabbelend water vormt het perfecte palet voor stand-up paddleboarding, terwijl kilometerslange wandelpaden de roestige bergkammen op en over gaan voor uitzichten in alle richtingen.