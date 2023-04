De Beste Half lange/Medium lange Kapsels voor Mannen

Lange tijd waren halflange kapsels het achterland van de haarwereld, zelden waren er mannen die probeerden een stoere buzz te veranderen in een seventies shag (denk aan het mulletkapsel). Maar door de opkomst van kapsels als de pompadour zijn ze van een ongemakkelijke tussenfase veranderd in een bonafide stijlzet rechtstreeks uit het grooming draaiboek.

Of je nu je haar laat groeien, geen extreme coupe wilt, of een manier nodig hebt om je haar te stylen, er is dit jaar geen tekort aan klassieke en populaire kapsels voor mannen. Of je nu steil, krullend of afro bent, het type halflang kapsel waar je voor gaat hangt af van factoren als je algemene stijl, gezichtsvorm en haartype.

Waar je ook voor gaat, met deze lengte hoef je je niet langer in het midden te voelen. En als je nog wat inspiratie nodig hebt, zijn hier enkele van de beste coupes die er zijn, zodat je nooit te kort komt.

1. Comb over

Als het om halflange kapsels gaat, is de comb-over een trendy optie. Klassiek, gepolijst en tijdloos; het is de perfecte look voor de moderne heer. Deze coupe is eenvoudiger te stylen dan je denkt. Werk pommade door vochtig haar, gebruik een kam om de zijscheiding te vinden en borstel de haren naar de zijkant.

2. Bro flow

Als je in die lastige fase van het uitgroeien van je haar zit en niet weet wat je ermee moet doen, overweeg dan de bro flow. Dit halflange kapsel is onderhoudsarm en wordt vaak gedragen door A-list acteurs tussen rollen door. Vraag je kapper om je punten te knippen, maar laat 15 cm lengte over, duw dan het haar naar achteren en laat het natuurlijk vallen en laat die lokken stromen, bro.

3. Pompadour

Mannenkapsels van gemiddelde lengte rocken nieuwe hoogten. De pompadour is een retro look met gedurfde proporties. Je kunt korte of vervaagde zijkanten combineren met een lange push-back top. Dit lijkt misschien veel op een vetkuif, maar een pompadour heeft meer hoogte en volume en wordt op zijn plaats gehouden met een glanzend stylingproduct.

4. Slick back met taper fade

Een slick back met taper fade stijl is een moderne kijk op de klassieke taper. De taper fade loopt geleidelijk af langs de zijkanten, zo hoog of laag als je zelf wilt, waardoor je veel mogelijkheden hebt. De slick back gaat naadloos samen met de taper fade en creëert een van de populairste halflange kapsels voor mannen.

5. Harde scheiding met vetkuif

Kapsels voor mannen van gemiddelde lengte zijn voortdurend in ontwikkeling, en dat geldt nooit zo goed als bij de vetkuif. Combineer je kuif met een harde scheiding als je met kop en schouders boven de rest wilt uitsteken. Draag je harde scheiding iets opzij om het beste uit deze stijl te halen.

6. Half lange dreadlocks

Bij dreadlocks denk je misschien aan lange, heuplange lokken, maar dreadlocks kunnen ook een van de meer modieuze halflange kapsels zijn. Bind dreadlocks naar achteren en combineer ze met een undercut voor een frisse, moderne interpretatie van deze krachtige stijl. Kijk naar Wiz Khalifa, Jaden Smith en J Cole voor inspiratie.

7. Halflang met een harde scheiding

Halflange kapsels voor mannen zijn serieus stijlvol, en met een harde scheiding zie je er gepolijst en professioneel uit. Het heeft een strakke lijn die tot op de hoofdhuid is geschoren en scheidt de zijkanten en de bovenkant van het haar. Je kunt je harde scheiding aan de zijkant dragen om definitie te creëren. Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat het er altijd piekfijn uitziet.

8. Halve man bun

Mannen, jullie hebben misschien geen lang haar, maar dat betekent niet dat je die halflange kapsels niet kunt rocken. Om een halve man bun te maken, hoef je alleen maar de bovenste helft van het haar omhoog te vegen tot een knot, terwijl je de rest los laat. Van de catwalk tot het trottoir, mannelijk of androgyn, het is een kenmerkende stijl.

9. Mullet

Mannenkapsels van gemiddelde lengte kunnen net zo gedurfd zijn als langere stijlen. Beter nog, als je het vertrouwen hebt, is een moderne mullet een onderhoudsarme look die past bij de meeste gezichtsvormen, haartypes en texturen. Houd het kort aan de bovenkant en zijkanten en halflang aan de achterkant om contrast te creëren. Je weet wat ze zeggen: een mullet is zakelijk aan de voorkant en een feestje aan de achterkant.

10. Undercut

De undercut is een van de meest veelzijdige knipkapsels voor mannen van gemiddelde lengte. Alles wat je nodig hebt is halflang haar bovenop met de zijkanten en achterkant van het hoofd dichtgeschoren. Denk aan een basis Mohawk. Je kunt het bovenste deel van het haar op veel verschillende manieren stylen, naar achteren gelikt, met een man bun, met een pompadour en meer.

11. Haar met design

Voeg wat swag toe aan halflange kapsels met een inspirerend haarontwerp. Deze artistieke patronen worden in geschoren haar geschoren met een tondeuse of scalpelmes, en de enige beperking is je fantasie en de professionele vaardigheden van je kapper. Ga voor abstract, 3D, geometrisch, of kies zelfs voor het logo van je favoriete merk, maar wees bereid om op te vallen.

12. Bowl cut

Vergeet bowl cuts uit de jaren zestig, we hebben het meer over Biebers “coole” tijdperk. De hedendaagse versie is een edgy halflang kapsel voor mannen. Het is een stijl met één lengte die de grenzen van de komvormige snit verlegt. Dus als je middellange lengte bovenop hebt, draag het dan recht naar voren met een zachte zijscheiding en het haar een beetje van het gezicht of een volle pony.

13. Drop fade

Een drop fade loopt aan de achterkant taps toe naar de halslijn en volgt de vorm van het hoofd. Het valt achter de oren om een boog te creëren. Hoge, midden, of lage drop fades vullen veel halflange kapsels aan. De drop fade is een stijlvolle keuze voor mannen die een scherpe look willen, maar niet willen opgaan in de massa.

14. French Crop

Om een strak gesneden French Crop stoerder te laten aanvoelen, houd je het haar bovenop halflang met een opvallende ponysectie. Begin bij de wortels, en gebruik een kleine hoeveelheid pommade, haal het door je haar en houd het rommelig. Je kunt het ook combineren met een gladde kam voor een van de meer kantoorklare halflange kapsels.

15. Fringe

Van side-swept tot textuur, tot hoekig en meer, een pony is een van de meest transformerende stijlen om te combineren met kapsels van gemiddelde lengte. Een pony is een klasse op zich, benadrukt de jukbeenderen, brengt de ogen naar voren en verbergt ongewenste voorhoofdslijnen. Het is een ideale manier om halflange kapsels voor mannen op te fleuren.

16. Shag

Als het gaat om halflange kapsels voor mannen, zijn shag cuts retro-cool. Om deze look te rocken zoals Bowie, Cobain en Jagger, vraag je je kapper om het haar aan de bovenkant en zijkanten in lagen te verdelen en het met precies de perfecte hoeveelheid rommelig te stylen. Houd het casual voor op het werk, of rock het met spikes en neem een wandeling aan de wilde kant.

17. Halflang wavy haar

Verwaaid, door de zon gebleekt en warrig, surferhaar is de ware belichaming van een vrije geest. Je hoeft echter niet op de golven te staan om een van de meest moeiteloos coole halflange kapsels te krijgen. Met matte pommade of zeezoutnevel krijg je de rommelige, ruige textuur die nodig is voor deze look.

18. Medium lang gelaagd haar

Gelaagde halflange kapsels voor mannen zijn ideaal voor dunner haar. Laagjes voegen volume toe en geven de indruk van dikkere, vollere lokken. Bij lagen is plaatsing echter alles, dus bespreek de opties met je kapper om een resultaat te bereiken dat het beste werkt voor je gezichtsvorm. Fixeer je lagen met een mat product om de stijl 24 uur lang op zijn plaats te houden.