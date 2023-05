Hoe Fix je Vertrouwensproblemen in je Relatie?

Vertrouwen is een probleem in onze samenleving. Weten hoe je moet omgaan met vertrouwensproblemen in een relatie kan een uitdaging zijn. Of je nu degene bent die de problemen met vertrouwen heeft of je hebt te maken met een partner die ze heeft, je moet leren hoe je ermee omgaat als een gebrek aan vertrouwen de vooruitgang in je relatie in de weg staat.

Je partner niet kunnen vertrouwen – of in een relatie zitten met iemand die jou niet vertrouwt – kan vermoeiend, belastend en overweldigend zijn. Het kan spanning veroorzaken, goede momenten verpesten, en een algemeen gevoel van angst in de relatie creëren.

Sommige vertrouwensproblemen kunnen gemakkelijker te overwinnen zijn dan andere, maar ongeacht waar je mee te maken hebt, het kennen van de tekenen en oorzaken kan je helpen beter te begrijpen hoe je vertrouwensproblemen in een relatie kunt oplossen. Lees meer over hoe je vertrouwensproblemen kunt overwinnen.

Wat zijn veel voorkomende vertrouwensproblemen in een relatie?

Er zijn verschillende soorten en niveaus van vertrouwensproblemen. Sommige komen vaker voor dan andere.

• Meer fout dan goed

Mensen die de dingen op deze manier zien zullen zich richten op het vinden van alles wat “fout” is aan hun partner of relatie. Ze zijn overdreven kritisch en halen hun partner voortdurend uit elkaar of vinden redenen waarom de relatie niet goed past en nooit succesvol zal zijn. Ze hoeven niet eens iets specifieks mis te hebben. Ze hebben vaak gewoon een algemeen gevoel van wantrouwen, wat om voor de hand liggende redenen problematisch kan zijn.

• Pistantrofobie

Pistantrofobie is de angst om anderen te kunnen vertrouwen. Het komt vaker voor in romantische partnerschappen, en het kan resulteren in een buitensporige en typisch irrationele angst voor iemands partner of voor een specifieke situatie of activiteit. Het is belangrijk erop te wijzen dat pistanthrophobia geen rationeel denkproces op gang brengt. Degenen die het ervaren hebben waarschijnlijk nooit echt te maken gehad met de gevaren of bedreigingen waar ze bang voor zijn, maar hun perceptie is zo echt dat ze er misschien mee omgaan door vermijding of afstand nemen.

• Jaloezie

Jaloezie kan nog grotere relatieproblemen veroorzaken. Als iemand jaloers is, kan hij de behoefte voelen om altijd te weten waar zijn partner is. Of, erger nog, ze willen misschien nooit zonder hun partner zijn. Ze kunnen zich bedreigd voelen door derden, en hebben de neiging om verstikkend, overheersend, controlerend en bezitterig te zijn, en kunnen vaak gemakkelijk boos worden.

• De “Gebroken-partner”

De gebroken gebroken-partner is simpelweg iemand die zichzelf niet vertrouwt. Het gebrek aan vertrouwen heeft eigenlijk helemaal niets te maken met hun partner. Toch kan het nog steeds grote schade toebrengen aan de relatie. Als je partner dit type persoon is, krijg je ermee te maken dat hij of zij zich nooit tevreden voelt in jullie relatie. Ze vertrouwen hun eigen keuzes niet, en hebben waarschijnlijk een bijna-constante gras is altijd groener perceptie van de wereld. Ze zullen zich altijd afvragen of er iets beters om de hoek ligt

Tekenen dat je vertrouwensproblemen hebt

Vraag je je af of je vertrouwensproblemen hebt in een relatie? Ten eerste, als je je dat afvraagt, is de kans groot dat je iets hebt dat de moeite waard is om aan te werken. Er zijn verschillende gedragingen die erop kunnen wijzen dat je misschien te maken hebt met een vertrouwensprobleem.

• Je maakt ruzie met je partner

Het gevoel dat je je partner niet kunt vertrouwen kan ertoe leiden dat je opzettelijk onrust in je relatie creëert. Soms kun je zelfs merken dat je ruzies begint over domme, kleinzielige dingen. Vertrouwensproblemen kunnen onder de oppervlakte liggen totdat ze zich manifesteren in veel grotere, vaak ongerelateerde zaken die een negatieve invloed op je relatie kunnen hebben.

• Je hebt de neiging om verplichtingen te vermijden

Mensen met vertrouwensproblemen in hun relaties kunnen moeite hebben om zich aan een partner te binden. Je intense angst om je open te stellen voor anderen kan je tegenhouden, vooral in relaties. Je bent bang voor de kwetsbaarheid van openheid, en je gelooft misschien zelfs echt dat een vertrouwensvolle of diepe relatie niet mogelijk is.

• Je neemt aan dat je partner je probeert te kwetsen

Als je vertrouwensproblemen hebt, ben je misschien geneigd aan te nemen dat anderen – vooral romantische partners – dingen expres doen om te proberen je te kwetsen. Je kunt het gevoel hebben dat het moeilijk is om complimenten, tedere gebaren of zelfs gewoon liefde te accepteren. Het kan moeilijk voor je zijn om te geloven dat je partner dingen doet uit oprechte liefde voor jou in plaats van uit bijbedoelingen.

• Jullie zijn geheimzinnig

Het is niet ongewoon dat mensen met vertrouwensproblemen zelf geheimzinnig doen. De onderliggende reden is dat je je niet open en kwetsbaar wilt opstellen uit angst dat je niet geaccepteerd of geliefd wordt als je je ware zelf laat zien. De angst voor afwijzing kan er uiteindelijk toe leiden dat je probeert altijd perfect te zijn in een poging te voorkomen dat je door een niet-goedkeurende partner wordt afgedankt.

• Je hebt een aangeboren overtuiging dat je partner je probeert te kwetsen of te bedriegen

Vertrouwensproblemen kunnen leiden tot het geloof dat iemand in je leven, ja zelfs je partner, je wil kwetsen. Afhankelijk van de grondoorzaak van je aarzeling om te vertrouwen, kun je jezelf ervan overtuigen dat je geen liefde verdient, zodat je misschien gelooft dat je partner natuurlijk bereid zou zijn om je op een gegeven moment te kwetsen of te bedriegen.

• Je aarzelt om je open te stellen voor je partner

Als je vertrouwensproblemen hebt, kan het moeilijk voor je zijn om je open te stellen voor anderen. Dit kan verergeren als je een romantische relatie hebt. De angst dat je zult worden afgewezen of dat je ideeën en meningen niet worden gewaardeerd, kan je bang maken om open en eerlijk te zijn tegen je partner.

• Je hebt problemen met intimiteit

Het is logisch dat vertrouwen van invloed kan zijn op hoe intiem je bent met je partner. Een gebrek aan vertrouwen en angst voor intimiteit kan leiden tot het gevoel dat je je niet kunt verbinden met de mensen in je leven. Als je niveau van intimiteit wordt aangetast door vertrouwensproblemen in een relatie, kan dat ook problemen veroorzaken op andere gebieden van de relatie.

• Je voelt je overbezorgd

Het kan vaak voorkomen dat mensen met vertrouwensproblemen de behoefte voelen om overbezorgd te zijn. Dit kan een behoefte zijn om jezelf of je naasten te beschermen. De neiging om je de slechtst mogelijke uitkomst voor te stellen, of om defensief te zijn tegenover mensen om wie je geeft, kan een bijproduct zijn van je onvermogen tot vertrouwen. Catastrofaal denken kan een grote bijdrage leveren aan het zich overbezorgd voelen.

• Je voelt je ongemakkelijk tijdens intieme momenten met je partner

Intiem zijn betekent per definitie dat je intense nabijheid ervaart met iemand anders in een persoonlijke relatie. Als je die persoon niet kunt vertrouwen, kan het hebben van intieme interacties leiden tot gevoelens van kwetsbaarheid die je extreme dwang kunnen bezorgen. Als het zover komt dat je je doodsbang voelt als je intiem bent, kan het tijd zijn om te kijken waarom je je zo onzeker voelt bij je partner.

• Je hebt dramatische relaties

Als er een gebrek aan vertrouwen in een relatie is, kan dat zeer vluchtige interacties tussen twee mensen veroorzaken. Als je de neiging hebt om zeer dramatische, rotsachtige relaties te hebben en je maakt veel ruzie met je partner, dan kan dat het gevolg zijn van je problemen met vertrouwen.

Veel voorkomende oorzaken van vertrouwensproblemen

Vertrouwensproblemen kunnen veroorzaakt worden door veel verschillende ervaringen of dingen in het leven. Een deel van het weten hoe je met vertrouwensproblemen in een relatie moet omgaan is begrijpen waarom je de problemen in de eerste plaats hebt.

Sociale afwijzing

Mensen die sociale isolatie of afwijzing ervaren, kunnen een muur gaan opbouwen als middel tot zelfbehoud. Vooral als het om pesten gaat, heb je misschien ooit geleerd om anderen niet te vertrouwen uit angst om schade op te lopen. Deze afwijzing en pijn kunnen over langere tijd leiden tot problemen met het gevoel van eigenwaarde, dat een grote rol speelt in hoe je mensen kunt vertrouwen.

Jeugdervaringen en trauma’s

Traumatische ervaringen in de kindertijd kunnen leiden tot vertrouwensproblemen in je hele leven. Als je als kind misbruikt, verwaarloosd of in het algemeen mishandeld bent, kun je merken dat je problemen hebt met het vertrouwen in mensen, zelfs als je eenmaal volwassen bent.

Trauma

Aanranding, misbruik, of welke traumatische levensgebeurtenis dan ook kan invloed hebben op hoe je met anderen omgaat en hen vertrouwt. Traumatische gebeurtenissen zoals de volgende kunnen een grote invloed hebben op je vermogen om te vertrouwen:

Ernstige ziekte

Ernstig ongeluk

Verdriet over het verlies van een familielid of vriend

Schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen

Ontrouw

Lichamelijk misbruik

Seksueel geweld

Geweld

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Mensen die een posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben, hebben in hun leven een traumatische gebeurtenis meegemaakt en zijn in de toekomst eerder bang voor waargenomen gevaar. De uitkomst hiervan kan zijn dat ze bang zijn om anderen te vertrouwen of toe te staan dat ze te dicht bij je komen.

Als je PTSS hebt, is het niet ongewoon dat je het trauma dat je hebt meegemaakt steeds opnieuw in je hersenen herbeleeft. Dit kan angst opwekken, wat kan leiden tot een drang om je af te zonderen en niet met anderen om te gaan. Al deze dingen samen kunnen een rol spelen bij je aarzeling om te vertrouwen.

Geestelijke gezondheidstoestanden

Sommige psychische aandoeningen of symptomen kunnen soms leiden tot vertrouwensproblemen in een relatie. Een paar die veel voorkomen zijn:

Aanpassingsstoornissen

Angststoornissen

Gehechtheidsproblemen

Wanen of hallucinaties

Depressie

Angst voor verlating

Paranoia

Posttraumatische stress

Schizofrenie

Je isoleert jezelf van andere mensen

Soms kunnen vertrouwensproblemen overgaan in zo’n intense fobie voor verbintenis dat je de neiging kunt hebben om weg te lopen bij zelfs het kleinste gevoel van ontevredenheid of problemen in een relatie. Als je gelooft dat je je partner niet kunt vertrouwen, kan het moeilijker worden om op een dieper niveau met hem of haar om te gaan. Verder kan het aangaan en koesteren van nieuwe relaties overweldigend worden en iets wat je misschien actief gaat vermijden.

Hoe je vertrouwensproblemen in een relatie kunt oplossen

Hoewel vertrouwensproblemen dingen moeilijk kunnen maken, is er een beetje goed nieuws. Als je op zoek bent naar tips over hoe om te gaan met vertrouwensproblemen in een relatie, weet dan dat je hulp kunt krijgen. De volgende ideeën zijn manieren waarop je je vertrouwensproblemen kunt navigeren en kunt beginnen te genezen, zodat je gezonde, gelukkige en eerlijke relaties kunt ontwikkelen waarin je je partner kunt vertrouwen.

1. Begin je te richten op zelfontdekking

Zelfontdekking is altijd gunstig als je probeert te genezen of te groeien. Het begrijpen van de bron of wortel van waarom je vertrouwensproblemen hebt is stap 1 van het proces. Alleen door te weten waarom je je gedraagt zoals je doet, kun je beginnen je reacties op situaties te veranderen en op een gezondere en productievere manier gaan leven.

2. Verwerk je pijn

Als je eenmaal de wortel van je problemen begrijpt, kun je beginnen met het verwerken van de pijn die daaruit voortvloeit. Of je onvermogen om te vertrouwen nu voortkomt uit pijn, verraad, misbruik, of iets anders in je verleden, het erkennen van de ervaring is de sleutel om er verder mee te kunnen.

3. Leer OK te zijn met risico’s

Als we bang zijn om te vertrouwen, kunnen we aarzelen om risico’s te nemen. Risicomijding is in sommige gevallen gezond, maar als het je vermogen om te groeien in een relatie belemmert, kan het problematisch worden. Als je op zoek bent naar concrete ideeën over hoe je vertrouwensproblemen in een relatie kunt oplossen, dan kan aandacht voor het kunnen nemen van een risico een groot deel van het proces zijn.

Telkens als je iemand vertrouwt, bestaat het risico dat je gekwetst wordt. Om een gezonde relatie te hebben, moet je dat idee begrijpen en je er prettig bij voelen. Die twee gaan hand in hand, dus als je je erop richt dat je het OK vindt om een risico te nemen, kun je je partner misschien elke dag meer en meer vertrouwen.

4. Werk aan de communicatie met je partner

Communicatie is essentieel in elke relatie. Als er vertrouwensproblemen opduiken, is het kunnen vaststellen van gezonde communicatievaardigheden met je partner een manier waarop je kunt werken aan het opbouwen van vertrouwen. Als je partner weet en begrijpt wat je grenzen zijn (omdat je ze adequaat hebt kunnen verwoorden), is hij in staat ze te respecteren. Dit kan je helpen om meer te leren vertrouwen.

5. Weet wanneer je hulp nodig hebt

Soms kan ons werk om vertrouwensproblemen in een relatie te verbeteren, ondanks onze beste inspanningen, tot stilstand komen. Als je op een wegversperring bent gestuit en je hebt hulp nodig, wees dan niet bang om die te krijgen. Als je in staat bent om een gekwalificeerde, goede therapeut of geestelijk verzorger te vinden en daarmee samen te werken, kun je beginnen met het maken van stappen in de richting van het verbeteren van je vertrouwensproblemen.