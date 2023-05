11 Unieke Manieren van Investeren (Die je nog niet kent)

Zodra je je schuld hebt afbetaald en genoeg bijdraagt aan je pensioenrekeningen, kun je gaan nadenken over andere investeringsmogelijkheden. Het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille kan een van de slimste geldbewegingen zijn die je in je veertiger jaren kunt maken, en het hoeven niet allemaal aandelen en obligaties te zijn. In feite kunnen alternatieve activa je portefeuille helpen diversifiëren en mogelijk je pensioensparen verder helpen rekken, hoewel het de moeite waard is op te merken dat beleggen het risico van verlies met zich meebrengt.

Deskundigen adviseren over het algemeen om niet meer dan 10% van je geïnvesteerde geld aan alternatieve activa toe te wijzen. Maar je hebt genoeg keuzes voor hoe je dat deel investeert, dus je kunt iets kiezen dat aansluit bij je interesses. Hier zijn verschillende ideeën om je op weg te helpen.

1. Stripboeken

Als je verstand hebt van stripboeken en de neiging hebt ze toch te kopen, kun je geluk hebben met stripseries waar later films van worden gemaakt of die op een andere manier een populariteitsgolf doormaken. Als je conventies bezoekt, kun je misschien ook tegen een lage prijs zeldzame strips vinden en ze ruilen of verkopen. Sommige strips kunnen hoge prijzen opleveren op een veiling. Zo werd een strip uit 1938 waarin Superman voor het eerst voorkomt in 2011 verkocht voor meer dan 2 miljoen euro.

2. Oude auto’s

Meestal verminderen auto’s in waarde zodra je wegrijdt van de dealer, wat ze niet de beste investering maakt. Maar sommige klassieke auto’s kunnen nog steeds voor een aardig bedrag worden verkocht. Als je monteur bent of de vaardigheden hebt, kun je ook overwegen om auto’s te repareren en ze met winst te verkopen.

3. Parkeerplaatsen

Een parkeerplaats in een drukbezocht gebied van een grote stad kan een ongelooflijk lucratieve investering zijn. Je kunt ze misschien kopen voor veel minder dan een woonhuis en mogelijk verhuren voor honderden euro’s per maand. (Merk op dat de werkelijke kosten en de hoogte van de huur afhangen van waar je parkeerplaats zich bevindt.) Er is niet zoveel actief beheer nodig als bij een huurhuis, waardoor dit een goede keuze kan zijn als je de voorkeur geeft aan een minder arbeidsintensieve investering.

4. Kunst

Hoewel prestaties uit het verleden geen voorspeller zijn van toekomstig succes, heeft blue chip kunst historisch gezien van 2000 tot 2018 180% meer rendement gerealiseerd dan de S&P 500. Maar werken van beroemde kunstenaars als Andy Warhol verkopen doorgaans voor miljoenen. Toch is er een kans voor alledaagse investeerders om aandelen van blue chip schilderijen te kopen via crowdfunding.

5. Crowdfunded onroerend goed

De afgelopen 30 jaar heeft onroerend goed het beter gedaan dan de aandelenmarkt, maar tot voor kort waren investeringen in onroerend goed meestal voorbehouden aan de rijken. Als je je afvraagt hoe je in onroerend goed kunt investeren zonder miljoenen, kun je met crowdfunded vastgoedinvesteringsplatforms investeren in meergezinswoningen zonder het geld te hebben om een heel flatgebouw te kopen.

6. Wijn

Als je verstand hebt van wijn, kun je flessen fijne wijn kopen en ze bewaren tot ze ouder worden en in waarde stijgen. Dan kun je ze verkopen aan een andere verzamelaar of op veilingen of wijnbeurzen.

Als je geen opslagruimte hebt, geen duizenden euros om te investeren, of de expertise om te bepalen welke wijnen goed zullen presteren, kun je ook investeren via een online platform.

7. Postzegels

Geloof het of niet, sommige zeldzame postzegels zijn miljoenen euro’s waard. Deskundigen zeggen dat waardevolle postzegels na verloop van tijd 5% tot 20% rendement kunnen opleveren, maar dat je postzegels over het algemeen 5 tot 15 jaar moet vasthouden. Het is echter niet waarschijnlijk dat alle postzegels in waarde zullen stijgen; naar verwachting zal slechts ongeveer 1% van de postzegels over de hele wereld na verloop van tijd in waarde stijgen. Maar als je het leuk vindt om iets tastbaars te verzamelen, kunnen postzegels voor jou een geweldige alternatieve investeringsmogelijkheid zijn.

8. Apparatuur

Veel bedrijven leasen dure apparatuur in plaats van die rechtstreeks te kopen. Ze werken daarvoor vaak samen met equipment leasing fondsen. Deze bestaan meestal uit een groep investeerders die hun geld bundelen om apparatuur te kopen die bedrijven nodig hebben. Hoewel het rendement op deze investeringen niet gegarandeerd is, kunnen deze investeerders mogelijk een vast inkomen verdienen als bedrijven ervoor kiezen om de apparatuur te leasen.

9. Speelgoed

Als je al graag speelgoed verzamelt, waarom dan geen strategie bepalen en speelgoed kopen dat in de toekomst waarschijnlijk iets waard zal zijn? Sommige zeldzame speelgoed poppen gaan bijvoorbeeld nog steeds rond voor duizenden euro’s op tweedehands verkoopsites, lang nadat de rage is afgelopen. Om je winst te maximaliseren, probeer je speelgoed te kopen dat populair is en ook in beperkte hoeveelheden wordt uitgebracht. Gelimiteerde Legosets en Monopolyborden voor verzamelaars kunnen in de toekomst ook waardevol zijn.

10. Goedkope grond

Je kunt je naast je hoofdverblijf misschien geen Californisch strandhuis veroorloven, maar een goedkoop stuk grond kan nog steeds een hoog rendement opleveren, zelfs als je er nooit op bouwt. En als je op zoek bent naar een kleinere investering in plaats van een heel stuk grond te kopen, zijn er ook crowdfunded investeringsmogelijkheden beschikbaar.

11. Goud

Goud stijgt meestal niet onmiddellijk in waarde, dus je zult het waarschijnlijk jaren moeten vasthouden om potentieel rendement te zien. Zelfs dan bestaat de kans dat het helemaal niet in waarde zal stijgen. Dat gezegd hebbende, is goud kopen een andere goede keuze voor beleggers die iets tastbaars willen, vooral voor degenen die nerveus zijn over de markt. Hoewel goud niet per se in prijs zal stijgen, heeft goud in de afgelopen 20 jaar toch ongeveer 600% groei doorgemaakt.

De conclusie

Voor het investeren van geld, op de markt of via alternatieve activa, hoef je niet extreem rijk of bijzonder snugger te zijn. Bedenk wel dat de meeste beleggingsmogelijkheden geduld vereisen en allemaal enig risico inhouden. En hoewel sommige beleggingsplatforms je zonder veel geld laten beginnen met beleggen, zul je waarschijnlijk in de loop van de tijd je portefeuille moeten opbouwen en diversifiëren als je spaart voor een toekomstig doel. Als je specifieke vragen hebt of beleggingsadvies nodig hebt, is het een goed idee om begeleiding van een financieel adviseur te overwegen.