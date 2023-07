De 4 Makkelijkste Manieren om te Zien of je Ei nog Goed is

Dus je hebt een pak eieren in de koelkast staan dat over de houdbaarheidsdatum heen is. Wat nu? Niet alles is verloren, want de datum op de verpakking is niet de definitieve houdbaarheidsdatum. In feite blijven de meeste eieren uit de winkel die in de koelkast worden bewaard nog weken vers na de gestempelde datum. Je kunt niet alleen op je ogen en de houdbaarheidsdatum vertrouwen om te bepalen of een ei nog goed genoeg is om te eten. Bovendien kan, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, de neus ook niet altijd bepalen of een ei vers is.

Omdat het eten van een slecht ei voedselvergiftiging kan veroorzaken, is het beter om het zekere voor het onzekere te nemen. Voordat je dat hele verlopen pak in de vuilnisbak gooit, zijn hier vier snelle en eenvoudige manieren om te zien of een ei bedorven is. En het beste? Voor deze basistips hoef je geen enkel ei te koken.

Hoe weet je of een ei bedorven is? Deze eenvoudige checklist zorgt ervoor dat je geen minder vers ei gebruikt.

Ruiken

Als het ei de geurtest niet doorstaat, kun je het beste het ei weggooien. Gebarsten eieren moeten een neutrale geur hebben – geen uitgesproken geur zoals zwavelachtig, gasachtig of zuur.

Zinken of drijven?

Het best bewaarde geheim om te bepalen of een ei vers is, is om te zien of het zinkt in water. Om de eierwatertest uit te voeren, vul je gewoon een glas of kom met koud water en dompel je de eieren erin onder. Als de eieren naar de bodem zinken en plat op hun kant liggen, zijn ze nog vers.

Als ze echter zinken, maar met één uiteinde op de bodem van het glas of de schaal staan, zijn ze niet zo vers maar nog steeds eetbaar. Als er eieren boven komen drijven, kun je ze natuurlijk beter niet eten. De wetenschap hierachter is gebaseerd op het feit dat eierschalen semipermeabel zijn, wat betekent dat er lucht doorheen kan. Dus hoe ouder het ei, hoe meer lucht er door de schaal kan dringen, waardoor het gaat drijven.

Gebruik je ogen

Inspecteer je ei terwijl het nog in de schaal zit. Als het scheurtjes of een slijmerige of poederige buitenkant heeft, is het waarschijnlijk besmet met bacteriën of schimmel.

Net voordat je dat kaasachtige roerei maakt met een ei dat goed genoeg lijkt om te gebruiken, moet je de dooier en het eiwit bekijken zodra ze op een plat oppervlak zijn gebarsten. Verse eieren hebben een heldergele of oranje dooier, waarbij het eiwit enigszins stijf is en rond de dooier zit. Het wit van een niet-zo-vers ei zal meer plat en uitgespreid zijn.

Schudden

Een andere methode die niet zo betrouwbaar is als de drijftruc is om een ei tegen je oor te houden en ermee te schudden. Als je binnenin vloeistof hoort ronddwarrelen, is het slecht geworden. Aan de andere kant staat geen geluid gelijk aan goed nieuws. Het klotsende geluid wijst meestal op een oude, waterige dooier.

Tot slot

Als je eieren binnenkort verlopen, is een heerlijke manier om ze te gebruiken ze hard te koken en ze in een pot met pekel te stoppen om ingemaakte eieren te maken. Zorg er ook voor dat je eieren langer vers blijven door ze op de juiste plek in je koelkast te bewaren.