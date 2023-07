Neppe Chanel Tas Herkennen (Echt versus Nep)

Nep Chanel handtassen lopen uiteen. Soms zijn ze zo fijn gemaakt dat alleen een paar scherpe, deskundige ogen de authentieke Chanel tas van de namaak kunnen onderscheiden.

De wereldberoemde luxe tassen kosten tussen de €1.871 en maar liefst €231.590 – voor dat bedrag kun je op veel plaatsen in het land een huis kopen! Stel je voor dat je duizenden euro’s betaalt voor de felbegeerde Chanel tas, vooral de tijdloze 2.55, om dan een vervalsing te ontvangen. Auw.

Als je op zoek bent naar deze designer handtas en niet wilt vallen voor een namaak, dan is hier een artikel over hoe je kunt zien of die opvallende tas een echte Chanel tas is of een indrukwekkende imitatie! Het is de moeite waard om even goed te kijken om er zeker van te zijn dat je je geld niet verspilt aan een namaaktas.

1. Hij kan staan

Je lege Chanel tas moet rechtop kunnen staan. Als hij steeds omvalt, dan zijn je twijfels gegrond.

2. Het leer

Het eerste waar je op moet letten is het leer. Het authentieke leer in Chanel tassen is lamsleer of kaviaarleer. Lamsleer is ongelooflijk zacht, glad en fluweelachtig, met een boterachtige glans. Zelfs als je nog nooit in je leven lamsleer hebt aangeraakt, zul je de betekenis van hoge kwaliteit en ultrazachtheid begrijpen zodra je het aanraakt.

Het is duidelijk dat het een luxe artikel is omdat alleen de beste materialen worden gebruikt. Als je tas glad is maar niet babyzacht, dan heb je het recht om achterdochtig te zijn.

Kaviaarleer daarentegen is gemaakt van kalfsleer met nerven. Het voelt getextureerd en veel steviger aan dan lamsleer.

De kiezelachtige afwerking van het leer is de populairdere keuze onder fans van Chanel handtassen. Als je er met je hand tegenaan loopt op een authentieke Chanel tas, moet je de verhoogde putjes kunnen voelen.

3. Voering

Niet alleen de buitenkant is van hoge kwaliteit, maar ook de voering. Een authentieke Chanel flap bag heeft een voering die strak is, oftewel nauwsluitend. Voel hoe het leer naadloos aansluit, glad is en extreem duur aanvoelt.

Als de voering kreuken, rimpels, bobbels of oneffenheden heeft – kortom, hij is niet perfect glad en strak – dan ben je gedupeerd. Als de voering er strak uitzag en aanvoelde toen je hem kocht, maar na verloop van tijd loslaat of wegtrekt, dan heb je waarschijnlijk een namaak Chanel tas in je bezit. Sorry!

4. Aantal steken

Een authentieke tas van Chanel heeft een hoog aantal steken, zodat het quiltwerk niet uitpuilt. Je kunt de steken gemakkelijk vinden in de panelen of in de contouren van elke doorgestikte ruit.

Tel de steken aan elke kant. Als het minder dan 8 is, heb je een replica. De echte heeft 8 tot 12 steken aan elke kant van de diamant. De nieuwste Chanel tassen hebben minstens 9 steken per kant. Het zijn de vintage Chanel tassen die er 8 hebben.

Er bestaat echter geen authentieke Chanel tas op de wereld met minder dan 8 steken per kant. Een laag aantal steken betekent gezwollen ruitvormige quilts, wat betekent dat het nep is.

5. CC-slot

Het CC slot is de kenmerkende Chanel handtas look. Eén blik op dat in elkaar grijpende CC logo tegen het gewatteerde leer en je weet meteen dat een tas een Chanel is – of in ieder geval probeert te zijn. De na-apers zullen het CC-slot proberen te gebruiken om je te overtuigen, maar als je weet waar je op moet letten, laat je je niet voor de gek houden.

Ontwerp

In echte Chanel handtassen overlapt de rechter C de linker C bovenaan het logo. Ondertussen overlapt de linker C de rechter C aan de onderkant.

Het CC-slot moet gecentreerd en symmetrisch zijn en de uiteinden moeten plat zijn. De randen van de CC moeten ook iets verzacht zijn aan de randen. De nep CC heeft scherpe randen, vaak in het kwadraat.

Als op het achterplaatje staat dat de tas in Parijs is gemaakt en de voering een stempel “Made in France” heeft, moet er een klein keurmerk op de bovenkant van de linker “C” staan – drie kleine streepjes. Als de C de drie keurmerklijntjes heeft en op de voering van je tas staat “Made in Paris”, dan heb je een vervalsing.

Achterkant van het slot

De achterkant van het slot is een gouden, rechthoekige achterplaat die aan beide kanten wordt vastgezet met twee eveneens gouden schroeven. Chanel gebruikt platkopschroeven of stervormige schroeven – beide zijn eigendom van Chanel en kunnen met geen enkele schroevendraaier losgedraaid worden, behalve met de op maat gemaakte schroevendraaier van Chanel. Als je tas kruiskopschroeven heeft op de gouden hardware, is dat een grote rode vlag.

Controleer ook de “Chanel” en “Paris” op de achterplaat. Ze moeten op gelijke afstand van elkaar staan, heel duidelijk zijn en een consistente letterstijl en -grootte hebben.

“Chanel” moet van voor naar achter staan, wat betekent dat als je de tas draait, het woord “Chanel” aan de bovenkant moet staan en “Paris” aan de onderkant. Vervalste tassen hebben deze kenmerken niet en schrijven “Paris” en “Chanel” vaker van achter naar voren.

6. Kettingbandjes

Als het kettingbandje zwaar is, met het goud of zilver glad en zonder het minste krasje of deukje, dan is het authentiek. Controleer ook het leren bandje dat met de ketting verstrengeld is – het moet er met de hand gestikt uitzien, niet machinaal gestikt, behalve als je naar de jumbo flap bag kijkt, waar het leer 4 keer gevouwen is.

Lichte kettingbanden zijn duidelijk slecht nieuws. Gebroken of vervaagde gouden of zilveren kettingen zijn slecht nieuws. Machinaal gestikte leren riemen zijn slecht nieuws.

7. Merkstempel

Elke Chanel tas heeft het merk op de voering gestempeld. Soms is de merknaam Chanel gestempeld op een aangehecht zakje van hetzelfde leer. De kleur van de merkstempel moet perfect passen bij de kleur van de hardware van je tas.

Als de hardware van je tas goud is en de stempel zilver of een andere kleur goud, dan heb je een replica in plaats van een echte Chanel tas.

8. Authenticiteitskaart

De nummers op de authenticiteitskaart mogen maar 6 tot 8 cijfers bevatten en moeten niet alleen overeenkomen met de nummers op de sticker in de tas, maar ook met de letterstijl.

De sticker aan de binnenkant van de tas, die de vorm heeft van een hoefijzer, bevat het serienummer. Er zit ook een ronde hologramsticker op de rechterbovenhoek van de echte kaart.

De kaart moet 8,5 cm lang en 5,4 cm hoog zijn. De kaart mag geen oneffenheden hebben, geen vlekken, geen drukfouten en niets onleesbaars. Die dingen duiden erop dat je te maken hebt met een neppe authenticiteitskaart.

Je moet de gouden rand er niet gemakkelijk af kunnen krassen. Het moet overal schoon, helder en netjes zijn.

Een andere aanwijzing dat de authenticiteitskaart nep is, is het gewicht. De echte is zwaar, als een plastic kaart. De neppe is licht en voelt goedkoop aan, als karton.

9. Stof Tas

Als je Chanel tas gemaakt is vanaf de jaren 2000, dan moet de stofzak zwart zijn. In de jaren ’80 en ’90 is de stofzak wit.

Het materiaal van een echte Chanel stofzak is hard katoen met een witgekleurde “Chanel” in het midden. Als de merknaam niet klopt, niet wit is of een dunner lettertype gebruikt, wees dan heel erg achterdochtig. Soms is de nep stofzak zo slecht gemaakt dat de touwtjes van schoenveters zijn gemaakt.