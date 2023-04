Top 25 Voordelen van Intuïtief Eten

Voedselvrijheid en een betere relatie met voedsel zijn twee van de voordelen van intuïtief eten…maar wat betekenen die dingen precies? Lees verder voor 24 (relateerbare!) voordelen van intuïtief eten die je kunt zien als je dit proces doorloopt.

In tegenstelling tot diëten wordt intuïtief leren eten niet gemeten aan de hand van afgevallen kilo’s of centimeters. Als je voor het eerst aan je intuïtieve eet-reis begint, kan het voelen als een langzaam en eng proces.

Maar na verloop van tijd zul je merken dat er op verschillende gebieden van je leven veel verandert. Hoewel voedselvrijheid en een betere relatie met voedsel een van de voordelen van intuïtief eten zijn, zul je ook enorme voordelen zien in je fysieke, mentale, emotionele en spirituele gezondheid.

Er zijn meer dan 100 onderzoeken naar intuïtief eten en intuïtief eten blijkt vele gezondheidsresultaten op te leveren, waaronder:

Verbeterde cholesterolwaarden

Beter lichaamsbeeld

Hoger gevoel van eigenwaarde

Verbeterde stofwisseling

Minder ongeordend en emotioneel eten

Verminderde stressniveaus

Grotere tevredenheid met het leven

Deze geestelijke en lichamelijke voordelen voor de gezondheid zijn fantastisch en het is zo opwindend dat intuïtief eten zo vaak bestudeerd wordt. Maar als je midden in het proces van intuïtief eten zit, en bezig bent je relatie tot voedsel en je lichaam in het reine te brengen, kan het moeilijk zijn je te verplaatsen in deze wetenschappelijke voordelen.

Daarom besloten we een ander soort lijst van voordelen van intuïtief eten samen te stellen – een die je misschien gemakkelijker kunt begrijpen.

1. Je hebt minder schuldige gedachten rond voedsel

Je bent in staat je innerlijke voedselpolitie uit te schakelen en kunt genieten van een verscheidenheid aan voedingsmiddelen zonder gevoelens van oordeel of schuld.

2. Je relaties met vrienden en familie verbeteren

Als je niet langer zoveel stress en angst hebt rond eten, maak je ruimte vrij om gewoon te zijn en te genieten van het eten – en de mensen – om je heen. Je kunt vaker sociale interacties aangaan en je aandacht richten op tijd doorbrengen met vrienden en familie, in plaats van je zorgen te maken over je dieet.

3. Je spijsvertering verbetert

Als je in gestreste toestand eet, kan je spijsvertering volledig stilvallen. Dit kan constipatie veroorzaken en leiden tot een heleboel maag-darm gerelateerde problemen. Maar naarmate je voedselangst en stress afnemen, en je leert hoe bepaalde voedingsmiddelen je lichaam beïnvloeden, kun je minder maag-darmklachten ervaren.

4. Je algehele stemming verbetert

Je voelt je niet schuldig bij het eten van voedsel waar je ooit bang voor was en je laat je stemming niet meer beïnvloeden door eten. Je weet hoe je je lichaam op de juiste manier van brandstof kunt voorzien en bent in staat te onderscheiden waardoor je je lichamelijk en geestelijk goed voelt.

5. Je zelfvertrouwen neemt toe

Je hebt je ontdaan van het schuldgevoel dat je ooit hechtte aan het eten van bepaald voedsel en hebt geleerd je lichaam te vertrouwen. Je weet dat wat je eet jou niet definieert. Je algehele zelfvertrouwen neemt toe naarmate je leert op jezelf te vertrouwen en een niet-verplicht leven te leiden. Je hebt niet het gevoel dat je iemand anders je gezondheid of je lichaam verschuldigd bent.

6. Eten is niet langer een morele kwestie

Labels als “goed” en “slecht” vervagen. Je categoriseert voedsel niet meer en bent in staat je te ontdoen van het schuldgevoel dat je ooit met bepaalde voedingsmiddelen associeerde. Je hebt niet langer het gevoel dat je “goed” of “slecht” bent geweest in verband met je voedselkeuzes en je weet dat je waardig bent, ongeacht wat je eet.

7. Je eet meer mindful

Je stemt je af op de honger-, verzadigings- en verzadigingssignalen van je lichaam en bent in staat de tijd te nemen om te ontcijferen wanneer je elke toestand bereikt. Je neemt de tijd om te eten en geniet van elke hap.

8. Eten smaakt beter

Als je van het schuldgevoel en de angst rond eten af bent, is er meer ruimte voor smaak. Je bent in staat om meer aanwezig te zijn en aandacht te besteden aan de smaak, de textuur en de geur, wat leidt tot meer genot.

9. Je probeert dingen die je nog nooit geprobeerd hebt

Dit kan ander voedsel zijn, andere keukens of andere activiteiten. Door je toegenomen zelfvertrouwen kun je je wereld openstellen en dingen doen die je voorheen niet gedaan zou hebben. Je bent bijvoorbeeld in staat om uit eten te gaan zonder vooraf het menu te scannen of je bent in staat om een badpak aan te trekken en niet twee keer na te denken over wat anderen ervan kunnen denken.

10. Je bent meer tevreden met het leven

Je voelt je algeheel gelukkiger en bent in staat om plezier te zoeken in andere dingen dan eten. Je maakt je niet voortdurend zorgen over wat andere mensen van je denken en kunt je leven ongegeneerd leiden op een manier die je wensen en behoeften ondersteunt.

11. Je kunt hongergevoelens waarnemen – en honoreren

Je bent in staat op te merken wanneer je lichaam honger voelt, en die honger te eren door het te voeden. Zelfs als het laat op de avond is, of als het “maar” X uur geleden is sinds je laatste maaltijd, of als je denkt dat je vandaag al genoeg gegeten hebt – je vertrouwt je lichaam als het je vertelt dat het honger heeft.

12. Je ontwikkelt een nieuw gevoel van bewustzijn

Je bent meer mindful, niet alleen als je eet, maar in het algemeen ben je meer aanwezig gedurende de dag. Dit kan een groter lichaamsbewustzijn betekenen, betere verbinding en gesprekken met anderen, en meer.

13. Je bent in staat om “trigger”-voedsel in huis te houden

Je koopt voedsel waar je van houdt bij de kruidenier en bewaart het zodra je thuis bent en denkt er verder niet over na. Je eet het wanneer je er zin in hebt en soms vergeet je misschien zelfs dat het er is.

14. Je hebt meer energie

Naarmate je meer afgestemd raakt op je lichaam ben je in staat te herkennen door welke voedingsmiddelen je je het beste voelt. Je merkt dat je de hele dag door consequent meer energie hebt en je ontdekt welke voedingsmiddelen je energieniveau helpen en welke niet.

15. Je kunt restjes op je bord laten liggen

Je merkt wanneer je vol zit en voelt je niet verplicht om altijd alles op je bord op te eten.

16. Je vindt andere copingmechanismen

Je ontwikkelt verschillende hulpmiddelen om met stress en emoties om te gaan. Eten kan er een van zijn, maar het is niet het enige hulpmiddel in je arsenaal. Je bent ook in staat om emotioneel te eten, te herkennen waarom het gebeurt, en het te doen op een manier die behulpzaam en ondersteunend voelt.

17. Je benadert dingen met nieuwsgierigheid in plaats van met een oordeel

Door nieuwsgierigheid te gebruiken kun je een stap terug doen en perspectief krijgen. Je kunt bedachtzaam en reflectief zijn en het grijze gebied vinden, in plaats van zwart-wit denken. Je kunt leren van je daden, in plaats van jezelf ervoor te slaan.

18. Je weet welke voedingsmiddelen je wel en niet lekker vindt

Nu je niet eet op basis van externe signalen, ben je in staat om voedsel te onderzoeken en uit te zoeken wat je wel en niet lekker vindt. Vaak zul je ontdekken dat je sommige van de “verboden” voedingsmiddelen waar je in het verleden misschien een eetbui van kreeg, niet eens lekker vindt. Als alternatief heb je de vrijheid om voedsel te verkennen zonder de “goede” en “slechte” ketens, wat vaak betekent dat je een heleboel voedsel of recepten zult vinden waarvan je nooit wist dat je ervan kon houden.

19. Je hebt meer tijd over

Nu je niet meer bezig bent met gedachten aan eten, heb je meer hoofdruimte en tijd om andere dingen te doen. Je kunt andere hobby’s ontdekken en manieren om je tijd te vullen.

20. Je bent aardiger voor jezelf

Je leert zelfcompassie-vaardigheden en begint jezelf te behandelen zoals je een vriend of geliefde zou behandelen. Je bent vriendelijk en begripvol voor jezelf, en in plaats van jezelf te slaan, denk je na over manieren waarop je jezelf kunt troosten en verzorgen.

21. Je krijgt minder vaak trek

Als je begint het vertrouwen met je lichaam te herstellen en je honger- en verzadigingssignalen te eren, zullen je hunkeringen minder vaak voorkomen.

22. Je bent in staat op te merken hoe bepaald voedsel je laat voelen

Je hebt een veel betere relatie met voedsel ontwikkeld en kunt je volheids- en verzadigingssignalen waarnemen. Je weet welke voedingsmiddelen je een goed en energiek gevoel geven en je weet welke voedingsmiddelen dat niet doen.

23. Je ontwikkelt een betere relatie met lichaamsbeweging en geniet er daadwerkelijk van

Je ziet lichaamsbeweging als een vorm van zelfzorg en niet langer als een middel om een bepaald aantal calorieën te verbranden. Je omarmt intuïtieve beweging en doet alleen de oefening waarvan je geniet. Je voelt je niet schuldig als je een rustdag neemt.

24. Je bent flexibeler

Je denken is niet langer “alles of niets” en je hebt meer hersenruimte om flexibel te zijn, en veranderingen – zoals spontane dinerplannen of een restaurant dat gesloten is – gooien niet je hele dag in de war.

25. Betere concentratie

Een gezond eetpatroon kan bijdragen aan een betere concentratie en cognitieve functie. Door voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen, kan je hersenfunctie verbeteren en je productiviteit verhogen.