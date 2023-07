Dit is Waarom je Genegeerd wordt door je Ex…

Genegeerd worden door een ex is best een heftige en ingewikkelde situatie. Als je nog steeds aan je ex denkt, is dat een teken dat je nog niet verder kunt.

Als je je afvraagt waarom je ex je nog steeds negeert, dan doe je dat vanuit een zwakke plek. Er zijn verschillende redenen waarom een ex ervoor kiest om je te negeren. Het kan zijn uit schuldgevoel, pijn, wraak of om je terug te krijgen.

Het hangt allemaal af van de manier waarop jullie uit elkaar zijn gegaan en wat je ex voor je voelt. Het is heel gemakkelijk om het genegeerd worden door je ex en je ex die de regel van geen contact gebruikt door elkaar te halen.

Is het moeilijk om dat te zien? Dat is het niet als je je concentreert op een aantal elementen. Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet!

1. Ze kunnen je geen afsluiting geven

Een ex-vriend of ex-vriendin negeert je als ze geen afsluiting kunnen geven. Als je ex niet weet wat hij of zij wil, dan kan hij of zij je geen uitsluitsel geven over de breuk.

Dit betekent dat je ex gevangen zit tussen hun gevoelens en gedachten. Ze zijn in de war, vermijden de waarheid of communiceren slecht.

Als een ex zijn gevoelens niet kan uiten dan kiest hij ervoor om die gevoelens en jou tegelijkertijd te negeren.

2. Je ex had geen echte gevoelens voor jou

Een van de belangrijkste redenen waarom je ex je nog steeds negeert, is dat hij of zij nooit van je heeft gehouden. Het is een behoorlijk pijnlijke en moeilijke reden om mee om te gaan omdat je je afgewezen en buitengesloten voelt.

Je vraagt je af of je relatie ooit iets voor je ex heeft betekend. Zodra je ex heeft gekregen wat hij van je wil, verdwijnt hij. Je ex kiest ervoor om je te negeren, zodat hij of zij kan stoppen met dit spel zonder zichzelf iets aan te doen. Zo zullen ze je nooit voorzien van enige vorm van verontschuldiging/uitleg of afsluiting.

3. Je ex heeft grenzen gesteld

Deze reden wordt geclassificeerd als opzettelijk negeren. Je ex negeert je met de bedoeling om zich volledig van je los te maken. Op dit punt komt het er voor hen op aan. Ze zoeken verandering.

Een partner die veel moeite doet voor een relatie en het gaat niet beter, neemt na de breuk afstand. Het begint allemaal wanneer ze besluiten zich van je terug te trekken.

4. Je ex is al verder gegaan

Als je ex ervoor kiest om je te negeren alleen maar omdat ze verder zijn gegaan, dan willen ze je in het verleden plaatsen. Dit is hun manier om in de toekomst te manoeuvreren en het verleden in het verleden te laten.

Het leven van je ex heeft een nieuwe wending genomen en ze kunnen geen reden vinden om contact met je te hebben. Dit soort negeren betekent dat je ex je een boodschap wil overbrengen. Ze willen verder naar een betere toekomst. Het is makkelijker voor ze om hun nieuwe leven te organiseren.

5. Je bent te opdringerig of aanhankelijk geweest

Je bent te opdringerig of aanhankelijk geweest. Als je gedumpt bent, is de eerste fase waarin je je afgewezen voelt. Je blijft smeken en smeken bij je ex in de hoop dat dit hem of haar zal overtuigen om te blijven of terug te komen.

Je ex zal je negeren omdat hij of zij niet bij je wil zijn. Wat je ex nu wil is vrij zijn. Ze willen gewoon al uit de relatie zijn. Hoe meer je je richt op het terugkrijgen van je ex, hoe meer ze zich zullen terugtrekken.

6. Ze hebben je bedrogen

Je ex wil misschien geen verantwoordelijkheid nemen voor zijn daden. Soms denken mensen dat ze verantwoordelijkheid nemen als ze hun fouten gewoon toegeven.

Aan de andere kant kan het zijn dat je ex in stilte met zijn fout omgaat. Hun schuldgevoel kan hen levend opvreten, maar ze schamen zich om het toe te geven.

Het hangt allemaal af van het soort relatie dat jullie hadden en hun houding tegenover jou.

7. Het doet te veel pijn om contact met je te houden

Een andere reden waarom een ex je blijft negeren is dat ze niet opnieuw gekwetst willen worden. Deze keer willen ze zich beschermen tegen wat ze voelen.

Je ex is nog bezig met het verwerken van zijn gevoelens en gaat door een achtbaan van emoties. Op het moment dat ze contact met je opnemen, herbeleven ze alle pijn die ze na de breuk hebben doorgemaakt.

Vanuit de angst dat ze in het verleden en het ongewisse blijven hangen, negeren ze je.

8. Je ex wil je terug

Soms, als een ex je terug wil of zijn ego wil opkrikken, proberen ze je te negeren. Ze gebruiken dit als omgekeerde psychologie om ervoor te zorgen dat je ze mist, terug wilt en achtervolgt.

Ze denken misschien na over hun beslissing en in plaats van zich te verontschuldigen negeren ze je. Het is geen gezonde manier om een ex aan te trekken. Toch zijn er mensen die het mengen met de regel van geen contact.

9. Je ex is niet meer in je geïnteresseerd

Zelfs als jullie op goede voet uit elkaar zijn gegaan of nog erger, is dit een duidelijk antwoord op de vraag waarom een ex je 3 maanden negeert.

Zodra ze zich realiseren dat ze je niet meer terug willen, kiezen ze ervoor om je te negeren. Terwijl je ex probeert te genezen en vooruit te kijken, beginnen ze langzaam weg te drijven.

Hun gevoelens voor jou veranderen en dat zet ze ertoe aan om je te negeren. Dit betekent dat ze hun gevoelens niet negeren en je gewoon proberen te vergeten. Het betekent dat de gevoelens van je ex zijn veranderd.

Nu willen ze zich op zichzelf richten en waarschijnlijk op een nieuwe relatie.

10. Je ex wil niet opnieuw verliefd op je worden

Als je ex na de breuk nog steeds gevoelens voor je heeft, kiezen ze ervoor om je te negeren. Je ex is bang dat hij/zij niet op zijn/haar gevoelens kan vertrouwen en dat hij/zij hem/haar zou verraden.

Voor sommigen lijkt dit na de breuk de perfecte oplossing om verder te gaan. Door ervoor te kiezen om je te negeren, willen ze hun beslissing opnieuw bevestigen. Ze willen er zeker van zijn dat ze al verder zijn gegaan.

11. Je ex houdt van aandacht

Dit moet een van de lastigste en vervelendste redenen zijn waarom je ex je negeert. Het is vervelend en lastig omdat je ex met je gevoelens en gedachten speelt. In dit geval speelt je ex misschien warm en koud. Ze gedragen zich als een lichtschakelaar.

Ze negeren je omdat ze de aandacht gewoon leuk vinden. De ene dag kunnen ze flirterig zijn, maar de andere dag kunnen ze koudwatervrees hebben. De verveling, melancholie en eenzaamheid zorgen ervoor dat je ex hunkert naar jouw aandacht.

Ze zullen steeds door blijven gaan om het plezier te voelen en hun ego op te krikken. Als je dit soort broodkruimels beantwoordt dan zullen ze je blijven pushen en van zich af blijven trekken.

12. Jullie passen niet bij elkaar

In dit geval, als je ex je negeert, kan dat niet worden gedefinieerd als een manipulatieve methode. Je ex heeft geconcludeerd dat jullie niet bij elkaar passen. De enige manier waarop hij of zij niet bij je kan zijn, is door je te negeren.

In de ogen van je ex is dit de techniek die zal functioneren om definitief uit elkaar te gaan. Ze maken zich los van iets waar ze geen controle meer over hebben.

13. Je ex kan niet met zijn emoties omgaan

Een relatie zal niet werken vanwege een emotioneel onbereikbare partner. In plaats van ervoor te kiezen om hun gevoelens op een rijtje te zetten en eraan te werken, kiest je ex ervoor om je te negeren.

Dit betekent dat je ex er na de breuk voor heeft gekozen om niet door het rouwproces heen te gaan. Je ex is nooit in staat geweest om gevoelens van schuld, schaamte of zelfs afwijzing op te lossen.

Als ze nooit met hun emoties zijn omgegaan, dan is de makkelijkste manier om de breuk te “winnen” het negeren van jou.

14. Ze zijn niet klaar om zich te binden

Een van de meest voorkomende redenen waarom een ex ervoor kiest om je te negeren is het onvermogen om zich te binden. Ze proberen te vluchten voor de verantwoordelijkheid die een relatie met zich meebrengt.

Als ze niet exclusief met je uitgaan, proberen ze je te negeren. Iemand die zich niet kan binden, kan ook niet exclusief daten. Ze houden hun datingopties open.

Als je ex hechtingsproblemen heeft dan:

Ze zijn bang om geliefd te worden;

Ze zijn bang dat de gevoelens van hun partner na verloop van tijd zullen veranderen;

Ze gaan ervan uit dat er iemand beter kan zijn

Wat moet ik doen als mijn ex me negeert?

Het eerste wat je moet doen als je ex je negeert, is je op jezelf richten. We weten dat het nogal hard is om ermee om te gaan dat je genegeerd wordt, maar probeer je mindset te veranderen.

Hoe overleef ik in deze situatie?

Hier zijn wat tips om er doorheen te komen:

Het eerste wat je moet doen is de bron vinden van waarom je je zo voelt. Heb je er last van omdat je nog steeds gevoelens over hen hebt of vanwege je zelfvertrouwen?

Schrijf op hoe het voelt om uit die relatie te zijn. Schrijf de voor- en nadelen op.

Geef je ex ook wat ruimte en tijd om met hun gevoelens om te gaan. Wees niet te opdringerig of aanhankelijk. Als je probeert om binnen een korte periode meer dan twee keer contact op te nemen met je ex, dan werkt dat averechts.

Je komt dan erg behoeftig en wanhopig over. Als je ex je verontschuldigingstekst heeft genegeerd, wacht dan een week of langer om nog een eenvoudige tekst te schrijven.

Probeer je in deze situatie niet te rechtvaardigen of te wijzen op de gebreken van je ex.

Waarom heeft mijn ex mijn verontschuldiging genegeerd?

Dat kunnen ze doen omdat ze het gevoel hebben dat de relatie voorbij is of omdat ze de breuk nog aan het verwerken zijn.

Je kunt alleen zelf bepalen wat je voelt. In plaats van je te richten op het manipuleren van de gevoelens of gedachten van je ex, richt je je op die van jezelf.

Je kunt dit doen door het rouwproces te doorlopen. Je erkent je gevoelens en laat ze los.

Spring niet meteen in het blokkeren van je ex. In plaats daarvan kun je ze dempen of ontvolgen om je te concentreren op je genezing. Je moet je behoeften in evenwicht brengen met je verlangens. Vermijd ze te negeren alleen maar om ze te straffen of terug te krijgen. Accepteer het feit dat de relatie is beëindigd. Als je dit feit eerder accepteert, des te sneller kun je omgaan met de ontberingen van de relatiebreuk.