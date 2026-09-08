Afgezonderde en rustige werkplek in een open kantoorruimte: een akoestische cabine

Jarenlang gold de kantoortuin als hét antwoord op betere samenwerking. Minder muren betekende immers meer contact, snellere communicatie en een dynamische werkomgeving. In de praktijk bleek het plaatje minder eenvoudig. Geluid, afleiding en een gebrek aan privacy zorgen er regelmatig voor dat medewerkers zich minder goed kunnen concentreren. Zeker nu hybride werken de norm is geworden en online vergaderingen een vaste plek in de werkweek hebben gekregen.

Steeds meer organisaties zoeken daarom naar manieren om een open kantoor of kantoortuin flexibeler in te richten, zonder direct complete ruimtes te verbouwen. Daarbij komen akoestische oplossingen steeds vaker in beeld.

Concentratie vraagt om een geschikte omgeving

Productiviteit hangt niet alleen af van motivatie of planning, maar ook van de omgeving waarin iemand werkt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat geluidsoverlast één van de grootste ergernissen is op kantoor. Collega’s die bellen, spontane overleggen of het constante achtergrondgeluid kunnen de concentratie flink verstoren.

Tegelijkertijd is samenwerken juist belangrijker geworden. Teams schakelen snel, overleggen vaker en werken met collega’s die zich deels op kantoor en deels thuis bevinden. Dat maakt de behoefte aan plekken waar ongestoord gebeld of vergaderd kan worden groter dan ooit.

In plaats van extra vergaderruimtes te bouwen, kiezen bedrijven daarom regelmatig voor flexibele oplossingen die eenvoudig in een bestaande kantoorindeling passen.

Meer privacy zonder ingrijpende verbouwing

Een ontwikkeling die de afgelopen jaren sterk aan populariteit heeft gewonnen, is de inzet van een geluidsdichte cabine. Zo’n afgesloten ruimte biedt medewerkers de mogelijkheid om ongestoord te videobellen, vertrouwelijke gesprekken te voeren of tijdelijk geconcentreerd te werken.

Het voordeel zit vooral in de flexibiliteit. Waar een traditionele verbouwing veel tijd en kosten met zich meebrengt, kunnen deze cabines vaak relatief eenvoudig worden geplaatst of later worden verplaatst wanneer de kantoorindeling verandert. Dat sluit goed aan bij organisaties die blijven groeien of regelmatig hun werkplekken opnieuw indelen.

De werkplek verandert mee met nieuwe manieren van werken

De rol van het kantoor is de afgelopen jaren veranderd. Voor veel werknemers is het kantoor niet langer de plek waar alle werkzaamheden plaatsvinden, maar vooral een locatie voor samenwerking, kennisdeling en ontmoeting. Individuele taken worden steeds vaker thuis uitgevoerd, terwijl het kantoor ruimte moet bieden aan verschillende vormen van werken.

Daarom kiezen organisaties vaker voor een mix van open werkplekken, overlegzones, stilteplekken en informele ontmoetingsruimtes. Een gevarieerde inrichting maakt het makkelijker om gedurende de dag te wisselen tussen samenwerken en geconcentreerd werken.

Ook werkgevers kijken steeds vaker naar het welzijn van medewerkers. Minder prikkels en voldoende mogelijkheden om je even terug te trekken dragen bij aan een prettigere werkomgeving en kunnen stress verminderen.

Investeren in een toekomstbestendig kantoor

Het gesprek over kantoorinrichting gaat inmiddels over meer dan alleen bureaus en vergadertafels. Organisaties zoeken naar manieren om ruimtes slimmer te benutten en tegelijkertijd aantrekkelijk te blijven voor werknemers. Zeker op een krappe arbeidsmarkt speelt een comfortabele werkomgeving een steeds grotere rol.

Dat betekent niet dat ieder kantoor volledig opnieuw ingericht hoeft te worden. Vaak zijn juist relatief eenvoudige aanpassingen voldoende om de functionaliteit van een werkplek aanzienlijk te verbeteren. Door bewust na te denken over akoestiek, privacy en flexibiliteit ontstaat een werkomgeving die beter aansluit bij de manier waarop mensen vandaag de dag samenwerken.