Een nieuwe bank kiezen: het meubel dat de toon zet in je woonkamer

Van alles wat er in je woonkamer staat, bepaalt de bank het meest hoe de kamer voelt. Het grootste meubel, op de plek waar je het vaakst naar kijkt, en alles wat je erbij zet verhoudt zich er automatisch toe. Toch komt de bank vaak als laatste aan bod, na de kleur op de muur en het kleed op de vloer. Een nieuwe bank kiezen gaat daarom over meer dan lekker zitten. Je bepaalt eigenlijk waar de rest van de kamer zich straks omheen vormt.

De bank wijst aan wat het middelpunt van de kamer wordt

Waar je bank naartoe staat, gaat de aandacht heen. Recht tegenover de televisie wordt dat scherm het hart van je avonden. Een kwartslag naar het raam of naar de eettafel en de kamer wordt meteen een stuk socialer. Een bank met strakke lijnen geeft rust aan een drukke kamer, terwijl een lossere vorm met zachte hoeken juist ontspant in een strak interieur. Die keuze werkt langer door dan welke andere aankoop ook, want de bank staat er over tien jaar waarschijnlijk nog.

Een hoek maakt van een lange kamer een echte zithoek

Veel Nederlandse woonkamers zijn langgerekt, met de eethoek aan de ene kant en de zithoek aan de andere. Een rechte bank tegen de muur laat die twee helften in elkaar overlopen. Een hoekvorm doet dat niet. Het korte been steekt de kamer in en trekt daarmee een grens die je niet ziet maar wel voelt, waardoor de zithoek een eigen plek krijgt. Aan die kant van de kamer zit je erin, aan de andere kant kijk je ertegenaan.

Beige laat de rest van de kamer alle ruimte

Bij een meubel dat jaren blijft staan wil je een kleur waar je niet op uitgekeken raakt. Een beige hoekbank is daarom minder braaf dan die kleurnaam doet vermoeden, want zo’n zachte tint neemt de kamer niet over. Je kussens mogen dan elk seizoen een andere kleur hebben, je kleed mag gedurfd zijn en een felle lamp valt ineens op zoals bedoeld. Beige is bovendien geen kleur maar een familie, van warm zand tot koel grijsbeige, en dat verschil merk je pas als het licht in je eigen kamer erop valt.

De rest van de kamer kiest zich daarna vanzelf

Zodra de bank er staat, wordt alles wat erbij komt makkelijker. Het kleed neemt een tint uit de stof over, de salontafel volgt de hoogte van de zitting, en de lamp komt op de plek waar je leest. Werk je andersom en koop je de accessoires eerst, dan zit je vast aan keuzes die je toen achteloos maakte. Het grootste meubel eerst uitzoeken klinkt tegendraads, maar het maakt elke volgende beslissing een stuk lichter.

Een woonkamer wordt zelden in één weekend af. De kamer groeit rond het meubel waar je het meest gebruik van maakt, en dat is bijna altijd de bank. Kies dat stuk op de manier waarop je thuis werkelijk zit, met je benen omhoog of juist rechtop met een boek. De rest van de kamer past zich daar sneller aan dan je denkt.