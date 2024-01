Alles wat je Wilt Weten over Fatbikes

Een fatbike is een off road fiets met dikke wielen, speciaal ontworpen voor onverharde en zandwegen. De fatbike wordt steeds populairder maar hoezo is dit? In dit artikel lees je alles over fatbikes.

Voordelen van de fatbikes

Als je over een fatbike spreekt, dan zijn er verschillende voordelen die daarbij komen kijken. Fatbikes hebben bredere wielen dan een normale mountainbike fiets, waardoor ze meer grip hebben op verschillende ondergronden. Denk hierbij aan sneeuw, zand en modder. Deze extra grip komt doordat er een lage bandenspanning is die mogelijk is door de brede banden van de fatbike. Door de breedte van de zadel en voorvork ontstaat er een stabiliteit. Dit zorgt ook voor extra controle op slecht wegdek. Het ontwerp van de fatbike is stoer en robuust. Dit maakt ook dat de fatbike een extra coole uitstraling zorgt. Weliswaar zorgt het ontwerp van de fiets bestand tegen slecht weersomstandigheden.

Waarom wordt de fatbike steeds populairder?

De fatbike wordt steeds populairder. Niet alleen bij de mountainbikers onder ons maar ook bij gewone fietsen. Dit komt door de brede en grote wielen die voor extra stevigheid, grip en comfort zorgen. Fatbikes zorgen voor meer flexibiliteit in waar je kunt rijden. Ook zijn er steeds meer elektrische fatbikes beschikbaar. Het is wel van belang om de lokale regels van je stad of regio te volgen. Controleer ook of je een helm moet dragen tijdens het fietsen. In sommige landen is het namelijk verplicht om een helm te dragen en in sommige gevallen is het ook genoodzaakt een rijbewijs te hebben voor het gebruik van een fatbike.

Nadelen van de fatbike

Een nadeel van een fatbike is dat door de grote en brede banden die de fiets heeft, het soms zwaarder kan zijn om op een onverharde weg te fietsen. Hierdoor is het minder geschikt om verre afstanden met de fatbike te fietsen. Ook zijn fatbikes over het algemeen een heel stuk duurder dan een andere soort mountainbike of een normale fiets. Dit betekent ook dat reparaties duurder zijn omdat de onderdelen die ze tijdens een reparatie nodig hebben veel duurder zijn. Toch moet je dit niet laten belemmeren. Een fatbike is nu eenmaal super tof om te hebben. De investering is het zeker waard. Nu je alles weet over fatbikes weet je alles wat je zou moeten weten voordat je de fiets wilt gaan aanschaffen. Heb jij er al een?