De Beste Steden in Nederland voor een Stadse Fietstocht

Iedere fietsliefhebber heeft waarschijnlijk al eindeloos veel kilometers afgelegd in de natuur, maar wist dat Nederland ook een hoop steden rijk is die ideaal zijn voor een mooie fietstocht. Hoewel een gewone fiets prima volstaat voor een stadse fietstocht, is de laatste jaren de elektrische bakfiets erg populair om mee door de stad te fietsen. Dit zijn de beste steden in Nederland om te fietsen.

Amsterdam

Onze prachtige hoofdstad kunnen we natuurlijk niet vergeten. Bij mensen uit het buitenland staat Amsterdam ook wel bekend om de oneindige hoeveelheid fietsen die aan de gracht geparkeerd worden. De infrastructuur voor fietsers is het beste van alle Nederlandse steden. Bovendien worden er veel fietstours met gids geörganiseerd en kun je overal een fiets huren, mocht je hem niet mee willen nemen naar Amsterdam.

Rotterdam

Ook Rotterdam is een waar walhalla voor fietsers. In Rotterdam bevindt zich een fietsknooppunt en is maar liefst 600 kilometer aan fietspad te vinden. Ook in de binnenstad is fietsen lekker makkelijk en veilig. Heb je een elektrische fiets? Geen probleem! Zelfs in de gratis fietsenstallingen in Rotterdam kun je laadpunten vinden om jouw elektrische fiets weer van stroom te voorzien.

Utrecht

Utrecht is een prachtige stad, die ontzettend eenvoudig met de fiets valt te verkennen. Bij VVV-kantoren kun je vaak informatie krijgen over mooie fietsroutes door de historische binnenstad. Utrecht wordt omringd door veel historische burchten, forten en kastelen. Ook hier zijn prachtige fietsroutes voor te vinden. Omdat deze oude gebouwen zich iets buiten de stad bevinden heb je met een tocht langs burchten, forten en kastelen zowel natuur als cultuur te pakken.

Apeldoorn

Apeldoorn is wat minder gebruikelijk voor een dagje weg, maar als je op de fiets bent, is Apeldoorn juist echt ideaal. Apeldoorn ligt op de rand van de Veluwe en kan daarom een prachtige combinatie aan cultuur en natuur bieden. Wat dacht je ervan om een rondje te fietsen door de Veluwe om vervolgens een kijkje te nemen in het historisch centrum van Apeldoorn. En als je er dan toch bent: je mag absoluut niet naar huis voor je langs Paleis ‘t Loo gefietst bent.

Veenendaal

Ook Veenendaal is geen hele bekende Nederlandse stad, maar op de fiets zeker een bezoekje waard. In 2020 won deze stad een prijs voor de beste fietsstad van Nederland. Veenendaal heeft in de afgelopen decennia geïnvesteerd in duurzame, veilige en praktische fietsroutes. Ook hier kun je bij het VVV-kantoor prachtige routes vinden. Aangezien Veenendaal ook omringd wordt door mooie natuur kun je met een fietstocht door Veenendaal wederom twee vliegen in één klap slaan. Veenendaal is niet groot, dus na een tochtje door de stad zelf heb je vast nog wel tijd voor wat natuur.