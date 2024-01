Zelf een Bar in de Tuin Bouwen? Zo doe je dat!

Wat is er nu leuker dan een eigen bar in de tuin? Een fijne plek om samen met vrienden en familie af te spreken en een drankje te drinken. Het mooie hieraan is dat je makkelijk zelf een bar kunt bouwen. Door het juiste gereedschap te verzamelen en al je creativiteit te gebruiken kun je dit helemaal zelf doen. Benieuwd hoe je dit het beste kunt aanpakken? Volg dan deze drie stappen.

Stap 1: Ontwerp jouw bar

De eerste stap naar een eigen bar in de tuin is het maken van een ontwerp. Heb je een tuinhuisje waar je het in zou kunnen bouwen, of moet je die eerst nog maken? Denk daarbij ook na over hoe je wilt dat de bar eruit gaat zien: wil je opbergruimte voor glazen of drank en wil je er stoelen bij kunnen zetten? Daarbij zou je zelfs een koelkast kunnen neerzetten wanneer het huisje echt goed waterdicht is. Wanneer je een beetje een idee hebt van hoe de bar eruit moet gaan zien, kun je online een bijpassende bouwtekening opzoeken. Zo weet je precies hoe je de bar in elkaar moet gaan zetten.

Stap 2: Verzamel de materialen

Heb je al helemaal bedacht hoe jouw bar eruit moet gaan zien en heb je een goede bouwtekening gevonden? Dan is het tijd om de materialen in te gaan slaan. Te beginnen bij de houtsoort: er zijn veel verschillende soorten hout, maar welke kun je nu het best gebruiken? Het beste soort hout voor dit project is Douglashout. Dit hout is namelijk stevig, duurzaam en heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast heb je natuurlijk ook gereedschap nodig. Zorg dat je in ieder geval een zaagmachine hebt, zodat je de planken op maat kunt zagen. Ook een schroeven en een boor- en schroefmachine zijn onmisbaar. Zorg daarnaast voor schuurpapier voor een mooiere afwerking en voor verf of beits, zodat je het hout kunt beschermen en het daarbij ook een mooi kleurtje kunt geven. Als laatste is het handig om een waterpas bij de hand te hebben, zodat de drankjes straks niet van tafel af glijden.

Stap 3: Tijd om te bouwen

Heb je je bouwplan en de benodigde materialen? Dan is het eindelijk tijd om te gaan bouwen. Volg de bouwtekening goed, zodat je geen fouten maakt; je wilt natuurlijk niet dat de bar ineens instort bij gebruik. Zodra de bar staat, is het tijd om alle oppervlakken glad te schuren met schuurpapier. Daarna kun je het verder bewerken met beits of verf. Laat dit goed drogen, bij voorkeur een aantal dagen. Daarna kun je de bar gaan aankleden met leuke accessoires, planken, verlichting en misschien zelfs wel een luxe ingebouwde koelkast. Daarna is de bar écht helemaal af. Proost!