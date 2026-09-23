Waarom steeds meer Nederlanders hun tuinmeubelen eerst willen proefzitten

De manier waarop Nederlanders hun tuin inrichten is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Waar een simpele picknicktafel met vier klapstoelen lang de standaard was, investeren steeds meer huishoudens in een compleet buitenverblijf met loungehoeken, sfeerverlichting en eethoeken voor acht personen. Die trend heeft directe gevolgen voor de manier waarop mensen tuinmeubelen kopen.

Online winkelen is overal doorgedrongen, maar juist bij grotere aanschappen voor de tuin valt iets op. Consumenten willen voelen hoe een kussen aanvoelt, testen hoe diep een loungestoel zit en met eigen ogen zien hoe een tafelblad eruitziet in het zonlicht. Dat verklaart waarom fysieke showrooms in deze productcategorie niet alleen standhouden, maar groeien.

Wie op zoek gaat naar een loungeset of tuintafel, komt al snel terecht bij grote webshops en bouwmarkten. Maar een groeiend aantal kopers kiest er bewust voor om eerst langs een showroom te gaan. Aanbieders als Tuinmeubelshop.nl, met twaalf Experience Stores XXL verspreid door Nederland, bieden de mogelijkheid om meubelen te vergelijken en via Tuinmeubelshop gericht advies te krijgen voordat je een beslissing neemt.

De tuin als verlengstuk van de woonkamer

Nederlandse tuinen zijn gemiddeld klein vergeleken met die in veel andere Europese landen. Juist daarom telt elke vierkante meter. Een verkeerde loungeset die te groot blijkt of een tafel die net niet past naast de schutting kan maandenlang frustreren.

Dat maakt de aanschaf van tuinmeubelen vergelijkbaar met het kopen van een bank of eettafel voor binnen. Het verschil is dat buitenmeubelen extra eisen stellen aan materiaal en afwerking. Regen, zon en temperatuurwisselingen zijn van invloed op de levensduur, en wie dat pas ontdekt na ontvangst van een online bestelling, kan voor verrassingen komen te staan.

Proefzitten maakt het verschil

Het zitcomfort van tuinmeubelen varieert enorm. Een loungeset die er op foto’s identiek uitziet als een duurdere variant, kan in de praktijk totaal anders aanvoelen door een ander frame, dunnere kussens of een minder ergonomische zithoogte. Dat verschil merk je pas als je er daadwerkelijk in gaat zitten.

In een fysieke winkel kun je bovendien verschillende stijlen naast elkaar zetten. Van een strak industrieel ontwerp tot een warmere mediterrane look: de keuze hangt niet alleen af van smaak, maar ook van de bestaande uitstraling van je tuin en terras. Persoonlijk advies van iemand die dagelijks met deze producten werkt, helpt om sneller tot een passende keuze te komen.

Precies dat persoonlijke contact is wat grote online-only platformen niet bieden. Je kunt eindeloos reviews lezen en productfoto’s vergelijken, maar een ervaren adviseur stelt vragen die je zelf misschien niet had bedacht. Hoe staat je tuin op de zon? Wil je de set ‘s winters buiten laten staan? Hoeveel mensen zitten er gemiddeld aan tafel?

Materialen vergelijken doe je niet op een scherm

Teak voelt warm en natuurlijk aan, maar vergrijst na verloop van tijd als je het niet behandelt. Aluminium is licht en vrijwel onderhoudsvrij, maar geeft een andere uitstraling. Polyrattan biedt de look van gevlochten rotan zonder het onderhoud, maar de kwaliteit verschilt sterk per producent.

Dat zijn nuances die op een productpagina moeilijk overkomen. In een showroom pak je het materiaal vast, voel je het gewicht van een stoel en zie je hoe een tafelblad reageert op licht. Bij aanbieders met een groot showroomoppervlak staan tientallen opstellingen naast elkaar, waardoor vergelijken concreet wordt in plaats van abstract.

Bewust kiezen in plaats van snel klikken

De gemiddelde loungeset vertegenwoordigt een investering van enkele honderden tot soms ruim boven de duizend euro. Voor dat bedrag mag je verwachten dat de set jarenlang meegaat en bij je past. Toch kiezen veel consumenten nog op basis van een paar productfoto’s en een sterrenrating, met retourzendingen en teleurstelling als gevolg.

Een bewustere aanpak begint bij het stellen van de juiste vragen. Welk materiaal past bij jouw gebruik? Hoeveel ruimte heb je werkelijk beschikbaar? En welke stijl sluit aan bij de rest van je buitenruimte? Of je nu via Tuinmeubelshop, een lokale tuincentrum of een bouwmarkt koopt: neem de tijd om te vergelijken, bij voorkeur met het materiaal in je handen en de stoel onder je benen.

Vooral bij aanschappen die meerdere seizoenen mee moeten gaan, loont het om een middag uit te trekken voor een bezoek aan een fysieke winkel. In 2026 zijn er in Nederland meer dan genoeg showrooms te vinden waar je zonder druk kunt rondkijken. Dat scheelt niet alleen retourkosten, maar ook de frustratie van een set die er in het echt net even anders uitziet dan op je telefoonscherm.