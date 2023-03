Slaapkamer Technologie om Je Slaapkwaliteit te Verbeteren

Als je moeite hebt met slapen, overweeg dan om deze soorten slimme thuistechnologie in je slaapkamer te gebruiken om je aan je acht uur te helpen.

Investeren in slimme slaapkamer technologie kan je slaapkwaliteit en algehele welzijn aanzienlijk verbeteren. Daarnaast helpt slimme slaapkamer technologie mensen met slaapstoornissen te genieten van een diepe, ononderbroken slaap zonder afhankelijk te zijn van slaappillen.

Natuurlijk hoef je geen slaapstoornis te hebben om technologische accessoires te gebruiken. Dus, welke soorten slaapkamer technologie zijn must-haves om je slaapkwaliteit te verbeteren? Hier zijn de technologische accessoires die je moet overwegen om een betere nachtrust te krijgen.

1. Wake Up Light

Als je suf wordt als je het geluid van je wekker hoort en merkt dat je op de snooze-knop drukt, wil je misschien het wake-up light of een zonsopgang wekker uitproberen.

Wake-up light wekkers zijn ontworpen om een licht uit te stralen dat een illusie creëert van de zon die door het raam opkomt, die dan gevolgd wordt door een zacht geluid. Dit kan een betere optie zijn als het geluid van traditionele wekkers je angstig of gedesoriënteerd maakt.

Bovendien kan een zonsopgangwekker je helpen om consistente slaap- en wektijden te hebben. Dit is belangrijk als je een volledige herstellende slaap wilt ervaren om je productiviteit en welzijn gedurende de dag te verbeteren.

Als je de beste zonsopgangswekker wilt, moet je Hatch Restore overwegen. Die gebruikt niet alleen licht om je wakker te maken, maar je kunt ook geluidsalarmen in je ochtendroutine inbouwen. Beter nog, je kunt hem bedienen met je smartphone, en rustgevende muziek of podcastafleveringen afspelen terwijl je slaapt. De Dekala Smart Sunrise Alarm is een andere geweldige optie die compatibel is met Alexa.

2. White Noise Machine

Als je nauwelijks kunt slapen omdat je gevoelig bent voor lawaai, moet je een white noise machine overwegen. Ze zijn ontworpen om rustige geluidsfrequenties te produceren om externe geluiden te compenseren als je slaapt. Bovendien kan een machine met witte ruis je helpen een consistente slaaproutine te creëren – als je hem elke avond op hetzelfde tijdstip aanzet.

Je hoeft echter geen machine met witte ruis te kopen als je een smartphone hebt. Kort gezegd zou je apps voor witte ruis voor Android kunnen downloaden om ongewenste geluiden tijdens je slaap te annuleren. Anderzijds zou je achtergrondgeluiden op je iPhone kunnen gebruiken om andere geluiden in je slaapkamer te verminderen.

3. Luchtzuiveraars

Volgens het Environmental Protection Agency kan de luchtkwaliteit in je huis vervuilder zijn dan buiten je huis. Dat komt omdat synthetische producten en bouwmaterialen met chemicaliën de luchtkwaliteit thuis kunnen aantasten. Natuurlijk kunnen luchtverontreinigende stoffen het je moeilijk maken om te slapen.

Je zou echter luchtreinigers kunnen gebruiken om vervuilende deeltjes in je slaapkamer te elimineren en je slaapkwaliteit te verbeteren. Met andere woorden, luchtreinigers zijn ontworpen om allergenen zoals stof, haren van huisdieren, schimmelsporen, huidschilfers, huisstofmijt en chemicaliën op te vangen die je gezondheid en slaapkwaliteit kunnen aantasten.

Maar voordat je een luchtreiniger koopt, moet je een paar dingen overwegen, zoals het type filtersysteem, de grootte van je slaapkamer en het energieverbruik.

4. Slimme gordijnen

Als je verduisterende gordijnen hebt, is het gemakkelijk om je te verslapen, omdat ze ’s ochtends het zonlicht tegenhouden als het tijd is om wakker te worden. Als je echter slimme gordijnen hebt geïnstalleerd, zou je ze kunnen programmeren om ’s ochtends automatisch open te gaan als je wekker gaat.

Natuurlijk zou je ook een afstandsbediening of spraakassistent kunnen gebruiken om je gordijnen te sluiten en extern licht te blokkeren als je wilt slapen. Dit helpt je lichaam om melatonine aan te maken, waardoor je sneller in slaap valt.

Hoe installeer je slimme gordijnen? Je hoeft alleen een slim gordijnapparaat aan te schaffen dat je kunt aansluiten op je gordijnroeden, I-rail of U-rail. Wij raden de Switchbot Curtain aan, die op de meeste soorten gordijnen kan worden geïnstalleerd en via Bluetooth of spraakassistent kan worden bediend.

Daarnaast kun je in je slaapkamer slimme rolgordijnen overwegen zoals gemotoriseerde verticale jaloezieën of gemotoriseerde rolgordijnen.

5. Etherische olie verstuivers en luchtbevochtigers

Aroma compositie met een moderne aroma olie diffuser op een houten oppervlak met een gebreid element, kaars en lavendel.

Als je een essentiële olie verspreider in je slaapkamer toevoegt, kan dat helpen om een diepere slaapervaring op te wekken. In feite zou je oliegeuren met medicinale eigenschappen kunnen gebruiken om je borst te helpen klaren als je verkouden of allergisch bent. Bovendien kunnen sommige soorten essentiële oliën helpen om pijn te verlichten, angst te verminderen en muggen te weren.

Aan de andere kant kunnen luchtbevochtigers helpen om sinusproblemen, bloedneuzen, een droge huid en gebarsten lippen te voorkomen terwijl je slaapt. En niet te vergeten, ze kunnen je luchtwegen vochtig houden om stof, ziektekiemen, bacteriën en ziekteverwekkers uit te filteren.

Als je op zoek bent naar de beste essentiële olie diffuser, moet je slimme diffusers overwegen die kunnen worden aangepast via apps of stembedieningsfuncties.

Als alternatief kun je slimme gadgets overwegen die worden geleverd met een luchtbevochtiger en een verstuiver van essentiële oliën.

6. Slaaptrackers

Als je een inconsistent slaappatroon hebt, kan een slaaptracker je helpen het probleem vast te stellen. Slaaptrackers hebben sensoren die fysieke signalen oppikken zoals ongewone lichaamsbewegingen en hartslag terwijl je slaapt.

De door de slaaptrackers verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om je slaappatronen te analyseren en triggers te identificeren die je slaapkwaliteit beïnvloeden. Je kunt bijvoorbeeld je slaapkwaliteit vergelijken op dagen dat je koffie hebt gedronken en op dagen dat je geen cafeïne meer gebruikt. Na de analyse kun je gewoonten invoeren die een goede slaaphygiëne bevorderen.

Evenzo, als je diabeet bent en niet kunt slapen vanwege diabetische neuropathie, kun je een slaaptracker gebruiken om na te gaan of je suikerspiegel je slaapkwaliteit heeft beïnvloed.

Wat is dan de beste slaaptracker? Wij raden de Apple Watch aan, maar je hebt de juiste Apple Watch apps nodig om je slaap bij te houden. Een andere coole functie van de Apple Watch is dat hij je kan wekken als hij een onregelmatige hartslag detecteert als je slaapt.

Als alternatief kun je de Google Nest Hub overwegen, waarvoor geen direct contact met je lichaam nodig is. Het wordt geleverd met een ingebouwde functie die bekend staat als Sleep Sensing en die je slaappatronen in de gaten houdt. Een andere optie als je geen Apple Watch hebt, is het installeren van slaaptracking apps op je Android smartphone.

Smart slaapkamer technologie kan je leven veranderen

Als je elke nacht 8 uur slaapt, betekent dit dat je bijna een derde van je leven slapend doorbrengt. De kwaliteit van je slaap beïnvloedt je stemming, gezondheid, productiviteit en zelfs je levensverwachting. Om die redenen is het belangrijk dat je investeert in slimme slaapkamer technologie om de kwaliteit van je slaap en welzijn te verbeteren.