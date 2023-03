Top 10 Dating App Tips voor Meer Matches

Met meer dan 10 miljoen dagelijks actieve gebruikers is Tinder een van de populairste en succesvolste dating apps. Het draait allemaal om eerste indrukken omdat mensen niet anders kunnen dan je beoordelen aan de hand van je foto’s en de beperkte informatie die je op je bio geeft. Ontegenzeggelijk wordt Tinder gedreven door uiterlijkheden – hoe oppervlakkig het ook klinkt.

Opmerkelijk is dat Tinder voor mannen en vrouwen verschillend is. Een interessant Tinder experiment uitgevoerd door het Youtube kanaal ‘whatever‘ illustreert deze ongelijkheid tussen mannen en vrouwen duidelijk. Ze maakten twee profielen aan met foto’s van aantrekkelijke mannelijke en vrouwelijke modellen. Verder was hun informatie identiek wat betreft leeftijd, locatie en aantal foto’s. Na 1.000 swipes ontdekten ze dat een vrouwelijk profiel 70% van de tijd matchte, terwijl een mannelijk profiel slechts 27% van de matches kreeg. Bovendien ontving het vrouwelijke profiel in korte tijd bijna 400 berichten, terwijl het mannelijke profiel slechts 28 berichten in zijn inbox kreeg.

Hoewel het tinderspel verschillend is voor mannen en vrouwen, zijn de grondbeginselen van een goed tinderprofiel hetzelfde. Hier zijn ze:

1. Gebruik een eenvoudige bio

Een paar woorden zijn prima – Woorden die weergeven wie je werkelijk bent. Probeer niet te overdrijven met je eigenzinnigheid en probeer niet grappig te zijn. Wees vooral jezelf en laat dit gedeelte niet leeg.

2. Laat je persoonlijkheid zien door middel van foto’s

Kies drie tot zes foto’s die je persoonlijkheid en dagelijkse levensstijl duidelijk weergeven. Zorg voor een mix van hoofdfoto’s, lichaamsfoto’s en als je avontuurlijk bent, voeg dan een actieve foto toe – Maar in het geheel geen selfies. Uit onderzoek blijkt dat outdoorfoto’s 19% meer swipes krijgen, en selfies 8% minder swipes. Je wilt vooral je beste eigenschappen benadrukken. Vergeet niet dat je belangrijkste Tinder-profielfoto het verschil kan maken.

3. Zorg voor foto’s van goede kwaliteit

Vermijd wazige, slecht bijgesneden, sterk bewerkte foto’s en zwaar gefilterde foto’s. Je moet laten zien hoe je er echt uitziet. Door ze sterk bewerkt en zwaar gefilterd te maken, lijkt het alsof je iets verbergt en onzeker bent.

4. Vermijd te veel groepsfoto’s

Je toekomstige matches gaan geen tijd verspillen aan het analyseren van tien verschillende foto’s, om te proberen te ontcijferen wie van de groepsfoto jij bent. Vermijd dus foto’s waarop jij te zien bent met je ex-partners of mensen van het andere geslacht. In het algemeen. In feite krijgt 96% van deze foto’s een negatieve reactie. Hoewel groepsfoto’s laten zien dat je sociaal bent, wil je toch niet dat je potentiële match ‘Waar is Wally?’ gaat spelen?

5. Glimlach

Volgens gegevens van OkCupid ontvangen vrouwen die rechtstreeks in de camera flirten de meeste berichten. Aan de andere kant krijgen mannen die wegkijken en niet glimlachen meer aandacht. Misschien komt het omdat het een gevoel van geheimzinnigheid over hen geeft. Maar ga niet al je niet-lachende foto’s verwijderen. Kiezen welke foto je als hoofdfoto wilt is een belangrijke keuze. Glimlachen is aantrekkelijk voor beide geslachten en laat je oprecht en uitnodigend overkomen.

6. Benadruk je beste eigenschappen

Laten we eerlijk zijn – Dit is Tinder. Als je een goed lichaam hebt, wees dan niet bang om dat te accentueren – maak het echter niet te opvallend! Door dit te zeggen is het het beste dat iemand het voor je opneemt. Heb echter, zoals eerder gezegd, een mix van foto’s en niet alleen foto’s van je lichaam. Hoewel deze foto’s je berichten zullen opleveren, zal het mogelijk niet leiden tot een ‘echt gesprek’, nou ja niet in vergelijking met andere foto’s in elk geval. Daarom moet je foto’s tonen die jou vertegenwoordigen om meer betekenisvolle berichten te ontvangen.

7. Vraag om feedback

Laat je vrienden hun favoriete foto’s kiezen en rangschik ze van beste naar slechtste. Als je eenmaal enige consistentie hebt gevonden, zou je een idee kunnen hebben over wat voor soort foto’s je wilt weergeven.

8. Gebruik een professional

Meestal volstaat een iPhone niet. Dus tenzij je bestie of huisgenoot een spiegelreflexcamera heeft en wat tijd om je te lenen, is het inschakelen van een betaalbare professional een goed idee. Een professional regisseert je shoot om ervoor te zorgen dat alle bovenstaande acht punten aan bod komen, en dat alle technische details, zoals de belichting, in orde zijn.