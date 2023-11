Zzp-organisatie en Staat voor de rechter om verdeling coronasteun

Leestijd: < 1 minuut

Op maandag zal de rechtbank in Den Haag zich buigen over de vraag of de verdeling van coronasteun tussen werknemers in loondienst en zzp’ers eerlijk is verlopen. Dit proces komt voort uit een dagvaarding van de Staat door de Werkvereniging, een organisatie die zelfstandige werknemers vertegenwoordigt.

De Kern van het Geschil

De Werkvereniging stelt dat zzp’ers in verhouding aanzienlijk minder steun hebben ontvangen dan werknemers in loondienst. Zelfstandigen zonder personeel ontvingen tijdens de lockdowns een vergoeding tot maximaal het bijstandsniveau voor verlies van inkomen, terwijl werknemers hun netto besteedbaar inkomen konden behouden dankzij loonsteun.

Gelijkheidsbeginsel in het Geding

De organisatie beweert dat de Staat hiermee in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De Werkvereniging had vorig jaar de…