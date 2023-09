Zwitserse Bank SEBA mag Crypto Services Aanbieden van de SFC

Bron: Pixabay

De Zwitse Crypto-vriendelijke SEBA Bank heeft met succes een voorlopige goedkeuring gekregen van de Securities and Futures Commission (SFC) in Hong Kong, waardoor het één stap dichter bij het aanbieden van crypto services in zijn regio is.

De voorlopige goedkeuring is een belangrijk moment voor SEBA Hong Kong, de regionale dochteronderneming van de bank, omdat het de weg vrijmaakt voor de acquisitie van een officiële licentie zodra het aan de vastgelegde voorwaarden van de SFC voldoet.

Met deze licentie zal de SEBA Hong Kong een bereik aan gereguleerde activiteiten kunnen uitvoeren. Hieronder valt het handelen in effecten, met daarbij virtuele activa-gerelateerde producten inbegrepen zoals gestructureerde producten en over-the-counter (OTC) derivaten.

De bank zal gemachtigd worden om adviesdiensten te bieden voor zowel traditionele effecten als virtuele middelen, samen met het beheer…