Zwarte Pieten duiken op in Tuinzigt: ‘Sylvana Simons mag mee in de zak naar Spanje!’

Nu de PVV de grootste partij van Nederland is, zou Zwarte Piet nog wel eens een comeback kunnen maken. In de Bredase volkswijk Tuinzigt is de trouwe handlanger van de Sinterbaas nooit weggeweest. Sterker nog: daar hopen ze dat de rest van Nederland ook weer spoedig de zwarte schmink uit de kaptafel trekt.

Zo zijn de buurtbewoners helemaal klaar met Sylvana Simons, die wil dat de traditionele piet onmiddellijk verdwijnt. In Tuinzigt zien ze liever Sylvana zelf vertrekken. “Sylvana Simons gaat mee in de zak en ik hoop dat ze goed gestraft werd,” roept een gepassioneerde pietenfan.

Een presentator van PowNed ging de straat op in het markante dorp. Bekijk het fragment hieronder: