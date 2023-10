Zware klap voor Peter Gillis: De rechtbank heeft beslist

De Belgische gemeente Lommel ligt al een hele tijd in de clinch met vakantiepark-eigenaar Peter Gillis. Nu heeft de rechtbank over het geschil beslist.

Peter Gillis ligt in Lommel onder vuur vanwege de misstanden met arbeidsmigranten en de slechte woonkwaliteit in zijn vakantiepark. Bovendien had hij in 2019 de erfpacht van het park niet vernieuwd.

De rechter heeft nu beslist dat de gemeente gelijk heeft, waardoor de realityster binnen de twaalf maanden het park moet opdoeken. Hij moet het vervolgens kosteloos overdragen aan de gemeente.

Als hij dat niet op tijd doet, moet hij een boete van 1000 euro per dag betalen. Peter zou eventueel nog in beroep kunnen gaan, maar dat is hij voorlopig nog niet van plan. “Eerst gaan we het vonnis bestuderen met mijn advocaat”, laat hij weten aan het Nederlandse Story.