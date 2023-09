Zwangere Yvonne Coldeweijer met de mond vol tanden door Frans Bauer

Yvonne Coldeweijer bezorgt bekende Nederlanders al enkele jaren slapeloze nachten. Sommige BN’ers hoeven echter helemaal niets te vrezen.

Mensen die juice zoeken over Frans Bauer, zullen die niet gauw tegenkomen. Juicekoningin Yvonne Coldeweijer maakt er geen geheim van dat Frans de enige BN’er is die te vertrouwen is. Ze maakte er met Mark Koster zelfs een driedelige podcast over.

In de slotaflevering van ‘In Frans We Trust’ komt de enige echte Frans ook zelf aan het woord. “Ik vroeg hem wat hij nou vond van juicekanalen, andere sterren dit door de mand vallen en dat hij nu diegene is op wie wij onze hoop gevestigd hebben”, zegt Yvonne op Instagram Stories.

Hij vertelde ook wat hij van Yvonne zelf vond. “Als ik jou dan zou beoordelen, denk ik bij mezelf: superknap, dat meisje is eigenlijk Privé, Story, Weekend, alles in één. Ze heeft haar eigen kledingwinkel, doet dat goed”, zegt Frans over Yvonne.

“En ik denk: nou, als ik jouw vader zou zijn, zou ik trots zijn…