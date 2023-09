Zwangere vriendin Thomas Berge opgenomen in het ziekenhuis

De zwangere vriendin van Thomas Berge , Elianne Zweipfenning, is met helse buikpijn opgenomen in het ziekenhuis.

De eerste zwangerschap van Thomas en Elianne

Thomas Berge en zijn vriendin Elianne Zweipfenning hebben al één kindje samen. Op 26 december 2022 mocht het stel het zoontje verwelkomen. Dit is wel het eerste kindje van Elianne, maar niet het eerste kind van Thomas. Hij werd in juni 2013 al vader van een zoontje Jack. Dit was met zijn toenmalige vriendin Myrthe Mylius.

Tijdens de eerste zwangerschap van Elianne werd ze ook opgenomen in het ziekenhuis. Ze had een abces in haar borst. Gelukkig is uiteindelijk alles goed afgelopen en hebben ze een kerngezond kindje. Op dit moment is zij zwanger van hun tweede kindje en ligt ze opnieuw in het ziekenhuis.

Elianne Zweipfenning opgenomen

“Een andere dinsdag dan ik had gehoopt”, schreef ze op Instagram. “Met helse buikpijn naar de huisarts, doorverwezen worden naar de gynaecoloog in het ziekenhuis en allemaal onderzoeken…