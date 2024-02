Zwangere Dyantha Brooks krijgt het aan de stok met man in bushalte: ‘M*ngool!’

Shownieuws-spetter Dyantha Brooks laat zich door twee YouTubers lenen voor een sociaal experiment: hoe coulant is de Nederlander voor zijn zwangere medemens? Voor dit onderzoek draagt Dyantha, die op dit moment niet écht in verwachting is, een bolle buik-prothese en vraagt ze in een bushokje of ze even mag zitten. “Respectloos man!”

Bedenkers van het concept, YouTubers Jaap en Benjamin, stellen elke week het morele kompas van de Hollander op de proef. Dit keer hebben ze Dyantha weten te strikken om een drachtige dame te spelen. In dit scenario heeft ze een zere rug en vraagt ze Benjamin (die dus ook in het complot zit) of ze even mag zitten. Het territorium? De lokale bushalte.

‘Wat een mongool!’

Benjamin speelt in dit geval iemand die weigert op te staan van het bankje in de bushalte. Wanneer Dyantha vraagt of ze mag zitten, reageert Benjamin dat ze ‘er zelf voor heeft gekozen om zwanger te raken’. Hij komt daarom…