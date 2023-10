Zwangere Anna Nooshin jaagt haar vriend de stuipen op het lijf: ‘Ik ben haar tot last’

Thijs Boermans staat op het punt om de voor de eerste keer vader te worden. Maar voordat het kleine wonder ter aarde komt, moet hij eerst negen maanden lang dealen met zijn zwangere vriendin. In de podcast Borrepraat geeft hij toe dat hij geen flauw idee heeft hoe hij met Anna Nooshin moet omgaan. “Ik ben haar tot last.”

Thijs Boermans heeft geen ervaring met drachtige vrouwen. “Ik ben een beetje een weg aan het zoeken naar wat mijn functie is tijdens de zwangerschap,” vertelt hij. Het is duidelijk dat hij zichzelf vooral zo zo nederig mogelijk wil opstellen. “Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat als de vrouw de baby aan het maken is, jij helemaal niks te zeggen hebt.”

Niet teveel praten

Bovenal probeert hij Anna niet tot last zijn tijdens deze periode. “Als zij nou slecht heeft geslapen, dan moet ik bijvoorbeeld niet te veel gaan praten”, vertelt hij. “Dan moet ik ervoor zorgen dat ik alleen ontbijt maak en dan moet ik gewoon weg zijn. Dan…