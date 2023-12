Zwaardere weging sectorfavorieten in Portefeuille NL

De weging van deze acht sectorfavorieten in de vijftien posities tellende Nederlandse voorbeeldportefeuille maken we hiermee een stukje zwaarder. Het betreft Arcadis, CM.com, HAL Trust, KPN, SBM Offshore, UMG, Unilever en Vopak.

De zeven posities in de portefeuille die we niet verzwaren, zijn Besi, dat al veruit de grootste positie is in de Portefeuille NL, Ahold Delhaize, Fagron, OCI en Vastned, een kwartet waarop we momenteel een houdadvies hanteren, en AMG en ASR. Dat laatste tweetal vinden we wel koopwaardig, maar we verwachten er voor het komende jaar net iets minder van dan van de genoemde acht sectorfavorieten.

Totaalrendement

De kaspositie van de Portefeuille NL is de afgelopen maanden verder toegenomen door een reeks…