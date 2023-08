Zoveel verdiende André Hazes aan zijn documentaire op Videoland

We hebben in de documentaire van André Hazes zijn verhaal kunnen horen. Over zijn turbulente leven en het gebruik van drank en verboden middelen.

Documentaire Crossroads

André Hazes werd anderhalf jaar lang gevolgd door een cameraploeg. We kregen een inkijkje in zijn turbulente leven en het feit dat hij last kreeg van een burn-out. Hij lag maandenlang onder vuur, door voornamelijk zijn liefdesleven. Zo verliet hij Monique Westenberg, de moeder van zijn kind, voor de zoveelste keer voor een andere vrouw.

De documentaire werd anders dan hij in eerste instantie voor ogen had. Uiteindelijk keek hij terug op de beelden die hij geschoten had met de cameraploeg. Hoe zijn verslaving steeds erger werd en hij zichzelf de dood in dronk en snoof. De rechten voor de documentaire werden opgekocht door Videoland, de dienst waar het uiteindelijk ook werd uitgezonden.

Zoveel geld kreeg André Hazes voor zijn documentaire

