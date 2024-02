Zoveel poen gaat Rachel Hazes verdienen met haar realitysoap

SBS 6 is momenteel proefopnames aan het draaien voor een mogelijke realityshow. In de hoofdrol? Niemand minder dan showbizzweduwe Rachel Hazes. Het is nog onzeker of de opnames ‘leuk genoeg’ zijn om daadwerkelijk uit te zenden, maar hoeveel geld kan Raggel überhaupt vragen voor haar narcistenshow? “Ze mag blij zijn met 50K!”

De goudbruin gebakken gastvrouw heeft onlangs een brasserie overgenomen aan de Spaanse kust en ze wil dolgraag dat haar werkzaamheden worden gedocumenteerd. Op dit moment is SBS 6 proefopnames aan het schieten en als deze geschikt zijn voor het grote publiek, dan gaan ze een hele serie afleveringen bestellen.

‘Wie heeft dát bedacht?’

Shownieuws-gezicht Evert Santegoeds heeft er geen vertrouwen in. “Wie dát bedacht heeft… Een docusoap over Rachel Házes, die koffie loopt te serveren. Dat is toch totaal niet leuk?”, sneert hij in de podcast Strikt Privé.

Hij vervolgt:…