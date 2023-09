Zóveel kilo is Frans Bauer afgevallen op vakantie

Frans Bauer is op vakantie in Gran Canaria, maar dit zit hem niet in de weg bij zijn afvalrace. De volkszanger houdt zijn gezonde levensstijl vol in het buitenland, en staat daarom voor een pleasant surprise als hij thuis weer op de weegschaal staat. Hij is op zijn vakantie namelijk 2,5 kilo afgevallen.

Afgevallen op vakantie

‘Wat er nou hier gebeurt op vakantie, het is niet te geloven. Het is de allereerste keer in mijn hele leven dat ik afgevallen ben op vakantie!’ vertelt de zanger trots. Hij vertelt hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen. Blijkbaar bleef Frans mager eten, en iedere dag nog gewoon in de sportschool staan. Daarnaast at hij bij de lunch een salade en ‘s avonds een stukje vlees. ‘Geen saus, geen poespas, geen ellende’, vertelt de zanger. ‘Dat heeft geresulteerd in 2,5 kilo eraf. Een win-winsituatie. Op de playa zijn én afvallen. Dat is toch geweldig?’

35 kilo kwijt

De zanger wordt eind dit jaar 50. Voor die tijd wilde hij in totaal…