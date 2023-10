Zoveel keer mishandeld geweest door Peter Gillis

Nicol Kremers heeft woord gehouden. Ze heeft aangifte gedaan bij de politie.

Nicol Kremers heeft aangifte gedaan bij de politie. Ze diende een klacht in tegen haar ex-vriend Peter Gilis.

Nicole verklaarde aan de politie dat ze mishandeld geweest is door hem. Shownieuws vernam dat ze 10 keer mishandeld is geweest door haar ex-vriend.

“Ze hebben besloten om 10 aangiftes te doen vanwege mishandeling en daarbij nog een aantal aangiftes van bedreiging, en daarbij heb ik het niet over 2. En dat allemaal in die 4,5 jaar dat ze met elkaar een relatie hebben gehad”, legt Patty Brard uit.

“Het management heeft aan ons bevestigd dat deze aangifte donderdag gedaan is bij de politie in Helmond en dat ze niet weet of ze alle aangiftes bij elkaar gaan voegen”, voegt Brard er nog aan toe.

Ze zegt ook dat het een moeilijke tijd is voor Nicol. “Ze zit er behoorlijk doorheen. Gelukkig zijn er mensen die haar goed opvangen.”