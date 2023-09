Zoveel geld zou je nu hebben als je in januari 2018 voor 1000 euro aan Ripple (XRP) had gekocht

Cryptocurrencies hebben de afgelopen jaren voor zowel spectaculaire successen als teleurstellingen gezorgd. Een van de cryptocurrencies die een turbulent pad heeft gevolgd, is XRP.

XRP, in 2012 gelanceerd door Ripple Labs, is een digitale munt en technologie die voornamelijk wordt gebruikt in het RippleNet betalingsnetwerk. Het heeft zijn plaats in de cryptowereld gevestigd, voornamelijk voor grensoverschrijdende transacties. In dit artikel bekijken we een hypothetisch scenario waarin een investeerder in januari 2018 voor 1000 euro aan XRP kocht.

XRP/USD 1 week per candle – Bron: TradingView

Hoeveel geld zou je nu hebben?

Stel, je had in januari 2018 besloten om 1000 euro te investeren, toen de waarde van één XRP ongeveer $3,84 (ongeveer 3,22 euro) was. Met die investering zou je ongeveer 310,56 XRP-tokens hebben kunnen kopen.

Fast-forward naar…