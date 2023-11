‘Zou veel voor ons betekenen’ – Voetbal International

Ierland speelt zaterdag in Amsterdam eigenlijk nergens meer om, maar wil wel graag winnen van het Nederlands elftal. Oranje kan plaatsing voor het EK in Duitsland veiligstellen . Daar willen de Ieren maar al te graag een stokje voor steken.

De Ieren hadden nog even hoop op een ticket voor de play-offs, maar inmiddels is die optie ook vervlogen. Het was voor Ierland een teleurstellende EK-kwalificatiereeks. Om die af te sluiten met een overwinning op Nederland zou wel iets betekenen, meent Alan Browne. De middenvelder van Ierland vertelde vrijdag dat de ploeg voor de winst naar Amsterdam is gekomen.