‘Zou Cruijff knikkend van boven naar kijken’

Ronald de Boer denkt dat Johan Cruijff ‘knikkend van boven’ heeft zitten kijken naar de geweldige pass die dinsdagavond op zijn naam- en landgenoot verstuurde in het Champions League-duel tussen FC Barcelona en FC Porto. Beide Portugezen kwamen tegen hun landgenoten tot scoren, waardoor Barcelona met nog een wedstrijd te gaan al zeker is van overwintering in het miljardenbal, een broodnodige opsteker voor trainer Xavi Hernández.

In de zeventigste minuut, toen de 2-1 eindstand al bereikt was, stuurde Cancelo zijn teamgenoot de diepte in met een heerlijke pass met buitenkantje rechts. In de studio van Ziggo Sport geniet De Boer van de finesse van de huurling van Manchester City. “Dit kennen we van hem, hè? Hier zou Johan weer knikkend van boven naar kijken”, klinkt het bewonderend. De bewuste aanval zou uiteindelijk stranden bij Robert Lewandowski, de de bal verspeelt. “Zonde”, oordeelt De Boer.



Artikel gaat verder onder video



Ondanks het feit dat Barcelona afgelopen…