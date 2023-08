zorgt dit beddengoed echt voor een betere nachtrust? — sevencouches

Verzwaringsdeken ervaringen

De verzwaringsdeken van Action heb ik twee weken onafgebroken getest. Onderstaande is gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen.

Eerste nacht: weg ermee!

De eerste nacht heb ik de verzwaringsdeken over het dekbed gelegd dat ik normaal gebruik (vier seizoenen, dons). Die keuze maakte ik eigenlijk uit hygiënisch oogpunt en omdat ik mijn lichaam langzaam wilde laten wennen aan de zwaarte van het dekbed. De betere nachtrust bleef uit – het tegenovergestelde gebeurde. Ik had het warm, kon mijn draai niet vinden en voelde letterlijk dat ik minder bewegingsvrijheid had. Halverwege de nacht heb ik de deken op de grond gegooid. Kwestie van wennen?

Tweede nacht: twijfelachtig

De tweede nacht heb ik een nieuwe poging gedaan. Opnieuw door de verzwaringsdeken over mijn dekbed te leggen. Dit keer koelde het ’s nachts flink af en had ik geen last meer van oververhitting. De zwaartedeken heeft de ochtend gehaald op mijn bed, maar of ik die druk nou kon waarderen: ik…