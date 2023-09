Zorgen over Alibaba na verrassende managementwissel

In een onverwachte wisseling is Daniel Zhang van Alibaba’s Cloud Intelligence Group aan de kant geschoven. Eddie Wu, die in juni de rol van CEO van Alibaba Group (BABA) op zich nam, zal Zhang opvolgen als voorzitter en CEO van de Alibaba Cloud Intelligence Group.

Deze stap volgt enkele maanden nadat Alibaba Group zijn historische herstructureringsplan aankondigde om zichzelf op te splitsen in zes business units. Toen stelde de e-commerce reus Zhang aan als CEO en voorzitter van de Alibaba Cloud Intelligence Group. Voordat Zhang in juni deze rol op zich nam, was hij uitvoerend voorzitter en CEO van Alibaba Group.

Morningstar-analist Chelsey Tam zegt: “Dit is verrassend aangezien Zhang in juni ontslag nam bij Alibaba als voorzitter en CEO, terwijl hij de functies van voorzitter en CEO van Alibaba Cloud behield. We denken dat deze nieuwste wissel niet al in juni gepland was. Er zijn zorgen over meningsverschillen tussen de partners van Alibaba.” Tam handhaaft haar bestaande prognoses…

Lees verder bij www.morningstar.nl