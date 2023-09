Zoon Feyenoord-legende Julio Ricardo Cruz in voetsporen vader op weg naar Serie A

Het Italiaanse Hellas Verona staat op het punt zich te versterken met de transfervrije (24). De Argentijnse aanvaller komt over van Banfield in zijn vaderland en is de zoon van voormalig Feyenoord-vedette Julio Ricardo Cruz.

De doorgaans goed ingevoerde Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio meldt vrijdagochtend op X dat Cruz junior eerder op de dag is geland op het Milanese vliegveld Linate. Vandaaruit reist de spits door naar Verona, waar hij volgens Di Marzio komende maandag medisch gekeurd zal worden. Mits hij de keuring doorstaat zal Cruz een contract tot medio 2027 ondertekenen. Bij de nummer zeven van de Serie A van afgelopen seizoen wordt hij onder meer concurrent van de Nederlander Jayden Braaf, die deze zomer overkwam van Borussia Dortmund.

Met zijn eerste Europese avontuur treedt Cruz in de voetsporen van zijn vader. Tussen 2000 en 2010 kwam de 21-voudig Argentijns international achtereenvolgens uit voor Bologna, Internazionale en SS Lazio. In 243 wedstrijden op…