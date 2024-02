Zoom | Hoe gaat het met de corona-uitblinker?

Zoom was een hoogvlieger tijdens de coronacrisis maar intussen noteert het aandeel weer op het koersniveau van voor de pandemie.

De thuiswerktrend is over zijn hoogtepunt heen en dat is ook voor de explosieve omzetgroei van Zoom het geval. Dit en volgend boekjaar wordt een groei van amper 3% verwacht, terwijl dat in 2022 nog bijna 60% was en de omzet een jaar eerder zelfs verviervoudigde.

Teams, Google Meet en Snap

Zoom moet opboksen tegen grote spelers als Microsoft (Teams), Alphabet (Google Meet) en Snap die soortgelijke producten aanbieden en verliest de voorbije kwartalen marktaandeel in Europa en Azië. Het bedrijf probeert wel te diversifiëren met andere producten en diensten maar het succes daarvan is hoogst onzeker.

Rendement Zoom

Zoom is…