Wat is de Zonnevlecht?

De zonnevlecht of plexus celiacus is de naam voor het netwerk van zenuwen in de buurt van de maag. “Celiacus” komt van het Griekse woord voor “buik” en “plexus” betekent “vlecht” in het Latijn. Naast dit zenuwknooppunt is het ook de thuisbasis van een overvloed aan slagaders en organen. We noemen dit gebied de zonnevlecht omdat het netwerk (vlecht) van zenuwen lijkt op de stralen van de zon. Het beeld is poëtisch, gezien de hoeveelheid levenskracht die uit dit gebied komt.

De zonnevlecht komt overeen met het derde chakra. Een duidelijke uitdrukking van persoonlijke kracht en wil wordt geassocieerd met een gezonde en evenwichtige zonnevlecht. Het is ook het kruispunt van ons boven- en onderlichaam, dat de lichamelijkheid van onze onderste chakra’s verbindt met de hogere redeneringen van de bovenste. Met zoveel van onze lichaamssystemen die daar georganiseerd zijn, is het niet verwonderlijk dat een gezonde zonnevlecht terug te vinden is in onze vitaliteit!

Mensen communiceren onbewust met elkaar via de zonnevlecht. Door je gevoeligheid voor de energie van de zonnevlecht van andere mensen op te bouwen, kun je je beter met hen verbinden. Hoe comfortabeler je bent in je eigen zonnevlecht, hoe gemakkelijker dit is.

Bij de zonnevlecht kunnen we dramatisch buigen, krullen, zijwaarts buigen en draaien, waardoor het een van de meest beweeglijke delen van de wervelkolom is. Omdat het veel kan bewegen, is dat ook nodig om gezond te blijven. In veel Pilates, Gyrotonic® en yoga oefeningen houden we de heupen en schouders relatief stabiel terwijl we de zonnevlecht laten bewegen.

De zonnevlecht is de musculaire oorsprong van de benen, omdat de psoas van hieruit aan de voorkant van de wervelkolom naar de binnenkant van de dijen loopt. Bij een activiteit als lopen of rennen kun je je voorstellen dat je vooruit wordt getrokken door de energie van je zonnevlecht. Als je zonnevlecht naar voren beweegt, doen je benen dat ook! Zelfs op de fiets kan je zonnevlecht je meevoeren. Ik merk dat als ik met mijn hond wandel, als ik vanuit mijn zonnevlecht beweeg en de zijne probeer aan te voelen, we samen veel beter lopen!

Hoewel de ribbenkast en de schoudergordel dichter bij de nek en het hoofd liggen dan de zonnevlecht, is onze zonnevlecht in sommige opzichten meer verbonden met ons hoofd dan onze schouders. De spieren en zenuwen die langs de ruggengraat lopen, verbinden ons hoofd en onze ogen met onze zonnevlecht. De nek, het hoofd en de zonnevlecht kunnen samen één kant op gaan, terwijl de armen nog steeds vrij zijn om iets anders te doen. Onze “darmketen”, die onze mond met onze maag verbindt, heeft ook weinig relatie met de armen. Spanning in de tong, kaak en keel is vaak verbonden met spanning bij de zonnevlecht. Als je last hebt van je nek en schouders, moet je misschien wat werk verrichten in het zonnevlechtgebied!

Bij veel mensen moet de relatie tussen de ruggengraat en de ribbenkast bij de zonnevlecht worden aangepast. Mensen met ervaring in Pilates hebben meestal de aanwijzing gekregen om de voorkant van de ribbenkast te verbinden, soms zelfs met het beeld van een korset. Het is belangrijk dat je korset niet zo strak zit dat je niet in de achterkant van je ribbenkast kunt ademen! Het opvullen van de achterkant van de ribbenkast betekent echter niet dat je de middenrug naar achteren duwt. De vorm van de ribben zorgt ervoor dat ze zich achter de ruggengraat kunnen openen. Dit betekent dat de wervelkolom bij de zonnevlecht nog steeds zijn natuurlijke vorm kan behouden, die een voortzetting is van de boog van de lendenwervelkolom eronder. In principe is de natuurlijke boog van de onderrug veel langer dan de meeste mensen denken. Als de zonnevlecht in een rechte houding te ver naar achteren wordt geduwd, wordt de boog van de onderrug samengedrukt. Het heeft ook de neiging om de bovenborst naar binnen te trekken, waardoor de voorkant van de schouders wordt afgesloten en het hoofd naar voren wordt getrokken. Een geweldige plek om aan deze uitlijning te werken is in overbruggingsoefeningen. Als je de boog van de onderrug helemaal tot aan de basis van de schouderbladen laat komen, terwijl je nog steeds de voorkant van de onderste ribben verbindt, kun je je bovenborst openen.

Omdat de zonnevlecht verbonden is met zulke ongelijksoortige delen van ons lichaam, is het voor het goed leren bewegen meestal nodig om een aantal van deze verbindingen uit te zoeken. Een goede plek om te beginnen is een Pilates buikspieroefening zoals de Hundred of Rolling Like a Ball. Terwijl je de lumbaal-thoracale verbinding (het deel van de wervelkolom net onder je ribbenkast dat zo verdomd moeilijk te buigen is) probeert te buigen, heb je te maken met je armen, je benen en je hoofd! Gebruik je armen te veel, dan druk je de zonnevlecht samen en kun je hem niet goed buigen. Gebruik de voorkant van je benen te veel en je psoas zal je zonnevlecht naar voren trekken zodat je hem niet kunt buigen. Breng je hoofd uit lijn en je ademhaling of je rugspieren zullen niet in staat zijn om te ontspannen en je rug op te vullen. Gelukkig, als je je concentreert op de opening bij je zonnevlecht, zal je lichaam je geleidelijk leiden naar een organisatie die wel werkt. Het voelt geweldig als het gebeurt!