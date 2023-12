zonnepaneel goedkoper, inleg eerder terugverdiend

Leestijd: 2 minuten

Doordat de prijs van zonnepanelen het afgelopen jaar flink is gedaald, kan de aanschaf inmiddels in zes jaar worden terugverdiend. Dat meldt Milieu Centraal op basis van berekeningen met cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens de voorlichtingsorganisatie kost een set van tien panelen inclusief installatie en omvormer nu nog 5000 euro; dat was begin dit jaar 7500 euro.

Een “forse” daling, noemt Milieu Centraal dat verschil. Door die lagere prijs is de terugverdientijd van zonnepanelen twee jaar korter geworden, volgens de berekeningen van de organisatie. Daarbij heeft Milieu Centraal rekening gehouden met het afbouwen van de salderingsregeling vanaf 2025. Met die regeling kunnen huishoudens met zonnepanelen nu nog de stroom die ze terugleveren aan het net wegstrepen tegen stroom die ze op andere momenten afnemen.

Milieu Centraal constateert dat er tot het voorjaar veel belangstelling was voor de aanschaf van…