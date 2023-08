Zonder omzetwaarschuwing IMCD straks staffelend kopen

Het aandeel IMCD N.V. (IMCD) eindigde op 124 euro na een daling van 2,4%.

Het aandeel verbrak hiermee de eerdere top van 21 juni en bereikte een nieuwe laagste jaarkoers. Het aandeel is hiermee voor de vijfde dag op een rij gedaald. De afgelopen week is het aandeel 5,7% gedaald. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk, meent Investtech.

Die verdere daling moet eerder worden gezien als een zoektocht naar de bodem dan als een verkoopsignaal. Tussen de 115 en 120 euro kan het aandeel staffelend worden gekocht. Maar dat zal de onderneming niet met een omzetwaarschuwing mogen komen. De afgelopen 12 maanden waren de gepubliceerde cijfers telkens wat lager dan de ramingen.

