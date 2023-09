Zoektocht naar inbrekers Sylvie Meis gaat via posters en flyers

In juli is er ingebroken in het huis van Sylvie Meis en hier is een flinke buit meegenomen door de dieven. De Hamburgse politie is nog steeds op zoek naar de inbrekers en dit doen ze via posters en flyers.

Inbraak bij Sylvie Meis

In juli werd er ingebroken in het appartement van Sylvie Meis in Hamburg. De dieven hebben veel waarde meegenomen uit haar woning. Het gaat voornamelijk om heel dure handtassen uit haar tassencollectie van verschillende dure merken zoals Herm├Ęs. Verder zijn er verschillende sieraden meegenomen. De totale waarde van de gestolen spullen zou rond de 800 duizend euro liggen.

De inbrekers zijn via de steigers die tegen een ander huis stonden op het dak van Sylvie geklommen. Daarna is er een ladder gebruikt om over de muur heen te klimmen en via het open dakraam konden ze het appartement betreden. Gelukkig voor Sylvie was zij op dit moment niet thuis en zat ze op Ibiza.

Zoektocht naar inbrekers

Kort na de inbraak meldde de politie van Hamburg dat zij een onderzoek…