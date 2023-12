Zoekopdrachten naar ‘AI’ op Google zijn dit jaar op hoger niveau dan Bitcoin en Crypto

Recente gegevens van Google Trends tonen aan dat de belangstelling voor kunstmatige intelligentie (AI) onder Google-gebruikers dit jaar aanzienlijk is toegenomen, en daarmee populaire zoektermen zoals ‘Bitcoin’ en ‘crypto’ heeft overtroffen. Sinds 2020 slaagden de zoekopdrachten naar ‘Bitcoin’ en soms ‘crypto’ erin om die naar ‘AI’ te overstijgen. Echter, vanaf augustus 2022 begon deze trend te veranderen.

Significante toename in zoekopdrachten naar AI

In november 2022, gelijktijdig met de lancering van ChatGPT door OpenAI, zagen we een significante toename in zoekopdrachten naar ‘AI’. Sindsdien is de kloof met cryptogerelateerde zoektermen alleen maar groter geworden. De wereldwijde zoekinteresse voor ‘AI’ scoort momenteel een indrukwekkende 91 op de Google Trends-schaal, terwijl Bitcoin achterblijft met een score van 22.

Deze resultaten zijn misschien niet verrassend gezien de recente prestaties van Bitcoin. Na een bearmarktcyclus in de…